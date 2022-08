Trenér Svědík po destrukci AIK: Celý tým šlapal, Petržela byl úžasný

„Vyšel nám důležitý první krok, ale musí vyjít i druhý. Je to jen poločas. Ve Švédsku nás čeká velice bouřlivé prostředí a těžký zápas. Musíme si dát pozor, abychom pečlivě vycházeli z defenzivy a nenechali si dát brzy branku. Každý obdržený gól přináší problémy,“ myslel kouč Slovácka už na odvetu ve švédské metropoli.

Pochválíte mužstvo?

Celý tým makal a šlapal, všichni hráči podali nadstandardní výkon. Takhle si představuji přístup k utkání. Tudy vede cesta. Vsadili jsme na zkušenost v počáteční sestavě, abychom dobře odstartovali a co jsme si předsevzali, to jsme od počátku plnili. I když jsme v útočné fázi poztráceli pár balonů a soupeř pak hrozil, naše hra měla po celou dobu parametry, hlavně v ofenzivě.

Kdo konkrétně?

Dobře jsme hráli přes křídelní prostory, z čehož pramenila první branka. Holzer krásně zatáhl balon, dal ho pod sebe a Milan Petržela to dohrál. Jen škoda, že jsme v první půli náskok nenavýšili ze dvou velice dobrých šancí. I ve vápně jsem se mohli chovat důsledněji a dohrát některé situace lépe. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu a soupeř hrozil hlavně z nakopnutých a odražených míčů nebo standardních situací. Zase jsme se dostávali do dobrých prostorů a pozic. Jsem rád, že jsme to korunovali dvěma góly, i když jsme měli možnosti skóre ještě navýšit.

Viditelně jste měli více sil. I trenér AIK zmiňoval, že jeho tým ve velkém vedru kondičně odcházel.

Souhlasím, že toho měli plné zuby. Pramenilo to z toho, že jsme měli na kopačkách více balon a soupeř o něj musel bojovat, hodně běhat. Presinkem jsme je donutili, aby většinu míčů nakopávali a nerozehrávali. Dobře jsme se pak dostávali do otevřené obrany. Hlavně druhý poločas se toho dalo dobře využít.

Užil jste si utkání? Vypadal jste docela klidně.

Když byla atmosféra nejlepší, z lavičky jsem startoval. Blížil se konec zápasu a nechtěl jsem, abychom inkasovali. Bylo tam pár věcí, ke kterým jsem měl co říct. Nebylo slyšet, takže jsem musel gestikulovat a křičet. Atmosféra byla parádní. Jenže... Vím, že hrajeme v menším městě, ale přeji si, aby na takové zápasy bylo vyprodáno, plný dům. Musím pochválit lidi, kteří tady byli. Fandili skvěle. Jen čekám, že přijdou ještě ve větším počtu.

Co jste říkal na představení veterána Petržely, který soupeře převyšoval fotbalově i kondičně?

Úžasný. 39 let a zahrát takový pohárový zápas, to se jen tak nevidí. Musím před ním smeknout klobouk. Výkon byl perfektní, i směrem do obrany. Nebojí se něco udělat, vytvořit přečíslení, je rychlý s balonem. Určitě mu pomohl vstřelený gól. Škoda, že mu to tam nespadlo ještě jednou.

Hodně vám pomohl návrat Marka Havlíka, který měl přitom po zranění z Fenerbahce chybět až měsíc. Jak se vám povedlo ho tak rychle dát dohromady?

Je to klíčový hráč a nemusím prozrazovat všechno. Jsem rád, že se Mára takhle brzy uzdravil. Všichni viděli, jak je to důležitý hráč. Jak v ofenzivní činnosti, kde rozdává balony, stará se o standardky, tak i v obraně, v organizaci ve středu pole, ve čtení hry, v důsledném dostupování.

Vedle něj pookřál i Michal Trávník, že?

Samozřejmě. To se nabízí. Jestliže přijde kvalita, i výkon Trávníka roste. Mára dokáže na sebe navázat hráče, vytvořit mu prostor, může s ním jít do dobré kombinace.

Sinjavskij zvyšoval na 2:0 a z pozice náhradníka se trefil podruhé v řadě. Náhoda?

Náhoda to není. Je to gólový hráč. Dostal by už asi příležitost od začátku, ale má trochu problémy s obrannou fází a organizací hry. Ještě to nepojal. Ale je to hráč, se kterým se dá pracovat. Naslouchá. Navíc je to úžasně pozitivní kluk. Bere to tak, jak si představuji a podle toho vypadá i na hřišti. Šanci jako první náhradník si zasloužil.