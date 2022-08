Respekt jsme zahodili až po gólu, litoval po odvetě trenér Slovácka

Celkově jeho mužstvo vypadlo v součtu dvou zápasů 1:4 a příští čtvrtek ho čeká úvodní duel play off o postup do skupinové fáze Konferenční ligy.

V první půli vás soupeř k ničemu nepustil. Kdy jste vytušil, že postup nevyjde?

Takhle nepřemýšlím. Uvažoval jsem, co musíme změnit, že se musíme chovat jinak. První poločas bych rozdělil do dvou částí. Až na pár maličkostí jsme obrannou fázi zvládali velice dobře. Presovali jsme, získávali míče, ale nic jsme z nich nevytěžili. Ztráceli jsme balony, naše výpady byly sporadické a nedostávali jsme se do tlaku. A když jsme se dostali do vápna, chyběla nám kvalita přihrávek a standardních situací. Probudila nás až inkasovaná branka po prohraném souboji. A pokud chce Filip Nguyen chytat, nesmí takové góly dostávat. Z jeho pohledu byl velice laciný.

Za stavu 0:1 se obraz hry úplně změnil, za dvě minuty jste srovnali. Čím to?

Najednou jsme ztratili respekt. Šli jsme za vítězstvím. Dostávali jsme se do soupeřovy obrany přenesením hry, průnikovými nahrávkami, kombinací, ale ztroskotali jsme ve vápně, kde se zápasy rozhodují. Stejně jako v Istanbulu se projevila větší individuální kvalita soupeře. Ve druhé půli se dostali dvakrát před vápno a dali gól. Ale cením si, jak mužstvo hrálo, i když nám chyběli někteří klíčoví hráči.

Vnímal jste, že Slovácko hrálo proti nejvěhlasnějšímu soupeři ve své historii?

Beru to tak, že jsme hráli Evropskou ligu, že jsem chtěl mužstvo co nejlépe připravit. Nic nevypustilo. Ale už v prvním zápase jsme měli z Fenerbahce přílišný respekt. Projevovalo se to tak, že jsme při bránění až příliš couvali do vápna a tak jsme dostali všechny tři branky. Už před prvním utkáním jsem říkal, že pokud chceme postoupit, musí se sejít všechny věci. Musím nás podržet gólman, nesmíme být vyloučení, nesmí se nikdo zranit, musíme hrát dobře. Ani jedno se nestalo a proto nejdeme dál.

Mrzí vás, že nebylo vyprodáno?

Atmosféra byla výborná. Ale pravda, mrzí mě, že takový soupeř nevyprodá stadion. Příčinu hledám vždycky v nás a výsledek prvního zápasu některé lidi odradil a zápas je nezajímal. Každopádně děkuji těm, kteří přišli a fandili.

Dne před zápasem vás posílil útočník Ondřej Mihálik. Pomůže vám hodně?

Potřebujeme takového hráče, jen tady měl být dříve. Naštěstí tady je.