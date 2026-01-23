Ať si kluci výkon s Portem pamatují, jsou schopní hrát s každým, chválil Hyský

Petr Pánek
  11:39
Byl pyšný na to, jak jeho tým zvládl po vyloučení kapitána Matěje Vydry odehrát v oslabení celý druhý poločas. Přesto měl trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po remíze 1:1 s portugalským gigantem z Porta v Evropské lize smíšené pocity.
Martin Hyský rozdává pokyny.

Martin Hyský rozdává pokyny. | foto: Petr EretMAFRA

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu.
Zklamání plzeňských fotbalistů po utkání s Portem.
Milan Havel se loučí s Plzní a užívá si atmosféru se svými spoluhráči.
Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.
20 fotografií

Viktoria brzy vedla, přečkala penaltu v závěru první půle, ve stejné chvíli přišla o vyloučeného Vydru a v poslední minutě zápasu i o vítězství.

„Trochu se to ve mně mele, smíšené pocity, ale spíš převládá hrdost na tým, jak zápas zvládl. Stál proti nám extrémně kvalitní soupeř. Ten bod teď vnímám skoro jako vítězství a hlavně je to strašně důležitý impuls pro sebevědomí našeho mladého mužstva,“ prohlásil padesátiletý Hyský.

Bod s Portem jí definitivně zajistil postup do další fáze soutěže, ale oslabily její šance na přímou účast v osmifinále. I v případě výhry v závěrečném kole v Basileji jsou možnosti Plzně ryze teoretické.

„První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Brzo jsme dali po Červově krásné střele gól, hráli vyrovnanou partii a soupeři to hodně ztěžovali. Vytvořili jsme si i další střelecké příležitosti, ale další gól bohužel nepřidali,“ podotkl Hyský.

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Těžká chvíle nastala těsně před přestávkou, když Vydra zasáhl balon na brankové čáře rukou. Následovala penalta a červená karta pro plzeňského kapitána.

„Ta situace nám úplně zamíchala kartami a museli jsme rychle reagovat. Bylo to hodně přísné rozhodnutí, ale museli jsme ho respektovat. Hodně důležité bylo, že Florian penaltu ustál a donutil střelce netrefit bránu,“ zmínil trenér.

Podobný scénář si již Plzeň vyzkoušela v předchozím utkání s Panathinaikosem, kde odolávala ještě déle bez vyloučeného Jemelky. Hráči se po změně stran stáhli do bloku a velmi dobře bránili.

„Věděl jsem, že půjde hlavně o správné rozestavení a chování hráčů. Kluci to zvládli takticky skvěle, srdnatě bránili a Porto k ničemu vážnému nepouštěli. Chyběl opravdu jen kousek, zlomek času, abychom to dotáhli ke třem bodům,“ litoval Hyský, který vyzdvihl přínos střídajícího Prince Adua. „Pomohl nám hodně, dokázal udržet těžké míče. Hrál téměř bez podpory, ale přesně tohle jsme v tu chvíli potřebovali – ulevit obraně.“

Milan Havel se loučí s Plzní a užívá si atmosféru se svými spoluhráči.

Adu nahradil po půl hodině zraněného Kabonga, který do té doby předváděl sebevědomý výkon. „Spadl nepříjemně na rameno a něco si pochroumal, ale věřím, že to není nic vážného a do příštího zápasu se dá dohromady. Budeme ho potřebovat,“ řekl kouč.

Fanoušci i spoluhráči se po zápase rozloučili s obráncem Havlem, který míří do Bohemians 1905. „Je to výborný člověk, obrovský profesionál a ztrácíme v něm velkou osobnost. Chtěl bych, aby si mladší hráči, které v týmu máme, od Milana hodně vzali. Jak vnímal všechny věci, co dokázal fotbalu obětovat, za to má můj velký obdiv,“ prohlásil Hyský.

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Slova chvály směřovala také k autorovi branky Lukáši Červovi. „Pracuje se mi s ním skvěle, já mu hodně věřím a chci, aby ta jeho mentalita nakazila všechny kolem. Je neskutečný bojovník, skvělý fotbalista, ochotný se pro mužstvo jít zabít, udělat všechno.“

Z prvního duelu po zimní pauze měl trenér dobrý pocit. „Příprava byla krátká, ale velmi dobrá a ve skvělých podmínkách. Chci, aby tenhle výkon kluci měli v paměti a věděli, že jsou schopni hrát v Evropě s každým,“ zdůraznil Hyský.

