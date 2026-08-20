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Špatný, hlesl kapitán Plzně. Věřím, že je ještě o co hrát, motivuje kouč Hyský

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  23:16
Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje pokyny Dávidu Krčíkovi v utkání...

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje pokyny Dávidu Krčíkovi v utkání závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad. | foto: Profimedia.cz

Mirko Ivanič, kapitán Crvene zvezdy, se raduje z druhé branky v duelu...
Plzeňský gólman Florian Wiegela čelí šanci Marka Arnautovice z Crveny zvezdy...
Plzeňský útočník Prince Adu se probíbí obranou Crveny zvezdy během duelu...
Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni.
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Šli k sektoru poděkovat hrstce fanoušků, kteří za nimi do Bělehradu dorazili. Ale příjemné setkání to nebylo. „Náš výkon dobrý nebyl,“ hlesl o chvíli později v televizním rozhovoru Patrik Hrošovský, kapitán plzeňských fotbalistů. Viktoria v úvodním utkání závěrečného předkola Evropské ligy domácí Crvene zvezdě podlehla 0:3. „Tohle není dobrý výsledek,“ řekl trenér Martin Hyský.

Pro Plzeň to bylo první vystoupení v novém pohárovém ročníku.

Díky administrativnímu posunu do play off po vyloučení Karviné má jistotu podzimu v Evropě, ale v boji o kvalitnější soutěž zatím výrazně ztrácí.

„Dostali jsme laciné góly a nedali žádný. To vypovídá o všem,“ řekl Hrošovský.

„Měli jsme to dohrát aspoň na dva nula, to by byl přijatelný výsledek. Ale dostat dvě minuty před koncem třetí gól z penalty, to je špatný,“ litoval kouč Hyský do kamer televize Nova Sport.

Crvena zvezda - Plzeň 3:0, silné rozpaky, hosté mohli dostat víc branek

Jenže kdyby domácí proměnili aspoň polovinu vyložených šancí, dopadla by Viktoria ještě mnohem hůř. Přitom v úvodu její hra vyhlížela nadějně.

„Mužstvo plnilo, co jsme chtěli. Viděl jsem slušný začátek, odehráli jsme ho aktivně, do ničeho jsme soupeře nepouštěli, ale sami jsme pár situací nedokázali dohrát do lepšího zakončení. Pak průběh ovlivnil první gól,“ poznamenal Hyský.

Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni.

„Byl hodně zbytečný, měli jsme devět hráčů srovnaných za míčem, ale nebyli jsme dostatečně důslední. Oni získali sebevědomí a ukázala se jejich kvalita. Druhý gól přišel rychle po přestávce, my jsme tam sice něco měli, ale bylo to málo,“ uznal Hyský.

„Ale není důvod skládat zbraně, v odvetě je možné všechno, pomůžou nám fanoušci. Věřím, že je o co hrát a že se můžeme o postup ještě porvat.“

Ale to bude vyžadovat mnohem lepší výkon. Pevnou obranu a svižný útok. „Jde o kvalitu rozhodnutí a řešení v situacích, kdy máme míč. Navíc některým hráčům v tomhle vedru rychle docházely síly. Nebyli jsme schopní být silnější s míčem, lehce jsme ho ztráceli,“ posteskl si.

Plzeňský gólman Florian Wiegela čelí šanci Marka Arnautovice z Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy.

„Doma v odvetě potřebujeme větší odvahu a podporu v ofenzívě. Takový zápas taky vyžaduje, abychom byli pevnější a důslednější dozadu, my jsme snadno propadli a nebyli důslední, jak by bylo zapotřebí.“

Plzeň má na přípravu celý týden, ligu v Hradci Králové si odložila. „Musíme dostat hráče do lepší nálady, bude na nich ležet deka. Máme týden na to se zmátořit. Naděje umírá poslední,“ pronesl Hyský.

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