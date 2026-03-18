Trenér Lyonu už počítá se Šulcem. Ale na devadesát minut to zatím není, připouští

Autor: ,
  16:35
Zdravotní trable Pavla Šulce jsou z větší části pryč. Český reprezentant se po zranění pro čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo vrátí do kádru fotbalistů Lyonu. Pětadvacetiletý ofenzivní záložník bude po pětizápasové pauze připraven naskočit do hry, i když zatím nemůže nastoupit na celých 90 minut. Na tiskové konferenci to uvedl trenér Paulo Fonseca.
Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice | foto: Profimedia.cz

Pavel Šulc a jeho oslava desátého gólu ve francouzské lize za Lyon.
Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.
Útočník Lyonu Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu. Objímá ho útočník Endrick.
Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.
18 fotografií

Šulcův návrat do kádru je velmi pozitivní zprávou pro reprezentaci, kterou za týden čeká semifinále play off kvalifikace o mistrovství světa proti Irsku. Vítěz ankety Zlatý míč o nejlepšího českého hráče minulé sezony nechybí v nominaci nového trenéra národního mužstva Miroslava Koubka.

Vedení reprezentace věří, že bude moci jednu z hlavních opor týmu v baráži nasadit. Pokud by Češi přes Irsko přešli, zahráli by si 31. března ve finále play off rovněž doma o postup na světový šampionát proti vítězi duelu Dánsko - Severní Makedonie.

Šulc musel 22. února střídat v zápase francouzské ligy proti Štrasburku a od té doby kvůli svalovému zranění vynechal pět soutěžních duelů. „Máme zpět Pavla, Malicka (Fofanu) a Alfonsa (Moreiru). Ve čtvrtek budou v kádru. Víme, že nejsou připraveni hrát devadesát minut, ale jsou připraveni týmu pomoci,“ uvedl Fonseca.

Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit

Naznačil, že Šulc případně naskočí spíše až jako střídající hráč. „Tyto návraty jsou velmi pozitivní. Rád bych měl možnost začít s nimi zápas, ale pozitivní je už fakt, že je vůbec máme zpět v kádru. Zvyšuje nám to možnosti v ofenzivě,“ dodal portugalský kouč.

Šulc je po letním příchodu z Plzně nejlepším střelcem Lyonu v ligové sezoně, v níž zaznamenal zatím 10 branek. „Pavel má střelecký instinkt. Bylo těžké ho nemít ve složitých chvílích, kterými jsme procházeli,“ uvedl Fonseca.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Barcelona vs. NewcastleFotbal - - 18. 3. 2026:Barcelona vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:45
  • 1.54
  • 4.93
  • 5.52
Tottenham vs. AtléticoFotbal - - 18. 3. 2026:Tottenham vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 2.41
  • 3.91
  • 2.80
Bayern vs. BergamoFotbal - - 18. 3. 2026:Bayern vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.39
  • 5.69
  • 7.20
Liverpool vs. GalatasarayFotbal - - 18. 3. 2026:Liverpool vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
18. 3. 21:00
  • 1.25
  • 6.97
  • 10.70
Mohuč vs. OlomoucFotbal - - 19. 3. 2026:Mohuč vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
19. 3. 18:45
  • 1.35
  • 5.05
  • 9.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.