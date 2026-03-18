Trenér Lyonu už počítá se Šulcem. Ale na devadesát minut to zatím není, připouští

Šulcův návrat do kádru je velmi pozitivní zprávou pro reprezentaci, kterou za týden čeká semifinále play off kvalifikace o mistrovství světa proti Irsku. Vítěz ankety Zlatý míč o nejlepšího českého hráče minulé sezony nechybí v nominaci nového trenéra národního mužstva Miroslava Koubka.
Vedení reprezentace věří, že bude moci jednu z hlavních opor týmu v baráži nasadit. Pokud by Češi přes Irsko přešli, zahráli by si 31. března ve finále play off rovněž doma o postup na světový šampionát proti vítězi duelu Dánsko - Severní Makedonie.
Šulc musel 22. února střídat v zápase francouzské ligy proti Štrasburku a od té doby kvůli svalovému zranění vynechal pět soutěžních duelů. „Máme zpět Pavla, Malicka (Fofanu) a Alfonsa (Moreiru). Ve čtvrtek budou v kádru. Víme, že nejsou připraveni hrát devadesát minut, ale jsou připraveni týmu pomoci,“ uvedl Fonseca.
Šulc už trénuje a Koubek věří, že za Lyon i nastoupí. Jinak ho klub nemusí uvolnit
Naznačil, že Šulc případně naskočí spíše až jako střídající hráč. „Tyto návraty jsou velmi pozitivní. Rád bych měl možnost začít s nimi zápas, ale pozitivní je už fakt, že je vůbec máme zpět v kádru. Zvyšuje nám to možnosti v ofenzivě,“ dodal portugalský kouč.
Šulc je po letním příchodu z Plzně nejlepším střelcem Lyonu v ligové sezoně, v níž zaznamenal zatím 10 branek. „Pavel má střelecký instinkt. Bylo těžké ho nemít ve složitých chvílích, kterými jsme procházeli,“ uvedl Fonseca.