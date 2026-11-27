Po pěti letech hlavní trenér hodnotil pohárové vystoupení Sparty v češtině. Co se ovšem od posledních týdnů vůbec nezměnilo, bylo vyznění zápasu.
Sparťanským fanouškům se zase znásobily smutek a rozpaky. Ani dočasně dosazený Bláža, jinak trenér spřáteleného Loko Praha, rozhozený soubor výsledkově nepozvedl. Sparta vyhrála pouze jeden z deseti posledních zápasů. A v neděli ji čeká ligový duel na hřišti beznadějně posledního Zlína.
Budete u toho, trenére?
To úplně není otázka pro mě. Naše dohoda byla, že povedu zápas s Alkmaarem. A zatím nevím, co se bude dít dál.
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Jsem v šoku, je to až trapné, nechápal Brunes sparťanský kolaps ve druhé půli
Byl start utkání proti favorizovanému Alkmaaru snový? Po půli jste vedli 2:0.
Abych se přiznal, takový sen jsem v životě neměl. (pousměje se) Začátek byl samozřejmě krásný, celá první půle vycházela vesměs dle představ, ale bohužel teď jsem smutný.
Proč?
Ve druhé půli jsme zalezli až moc do hlubokého bloku a Alkmaar dobře vystřídal. Jejich hráči nám dělali velké problémy, kvalita soupeře byla druhý poločas na jeho straně. Měl skvělou strukturu i kvalitu s míčem, ale i přesto si myslím, že bychom zápas mohli mít pod kontrolou, kdybychom dali za stavu 2:1 šanci, při které šel Mercado sám na brankáře.
Nestalo se.
I potom jsme, tuším, ještě za stavu 2:1 trefili tyč. Zápas se mohl vyvíjet i trošku jinak. Musíme uznat, že Alkmaar ale druhý poločas ukázal, že je skvělý tým a dostal nás do úzkých.
Nebylo to způsobeno i tím, že Sparta je v krizi?
Myslím, že vždy oba faktory hrají roli. Kvalita soupeře byla na vysoké úrovni, ale viděl jsem i trošku na klucích, když jsme dostali gól na 2:1, že malinko sklopili hlavu. Snažil jsem se jim pomoct, protože vím, že jsou v nelehké psychické situaci. Inkasovaný gól otřásl s týmem víc, než jsem si přál.
Proč jste si nepomohli střídáními podobně jako soupeř?
Snažil jsem se dostat na hřiště čerstvá křídla, která by nám pomohla i do defenzivní fáze. Útočníka Brunese jsem nechtěl střídat, ale vyžádal si to. V jeho případě jsem musel reagovat trošku narychlo.
Přiblížíte, co ho trápí?
Ukazoval na lavičku, že potřebuje střídat. V tuhle chvíli ještě nevím přesný zdravotní důvod, jestli jen nemohl, nebo jestli ho něco trápilo.
Ještě dotaz ke střídáním. Na lavičce jste měl docela dost technických hráčů. Nehodil by se do průběhu hry spíš někdo, kdo by dokázal vedení uválčit a udržet?
Určitě by se hodil, ale je to pro mě těžká odpověď. Snažil jsem se vybrat nejlepší hráče. Nevím, jestli by některý jiný hráč utkání dokázal změnit tak radikálně, abychom začali hrát na soupeřově polovině. Každé střídání ale mělo nějaký smysl a možná nám na určitých postech určitá typologie chyběla.
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Sparta - Alkmaar 2:4, slušná první půle, po pauze soupeř předvedl čtyřgólový obrat
Když jste zmínil Mercada. Na rozdíl od dřívějších zápasů si prohodil s druhým křídelníkem Alcócerem strany. Proč?
Byl to záměr. Chtěli jsme trošku soupeře překvapit a v úvodu utkání jsme chtěli hodně hrát balony za jejich obranu. Věřil jsem, že obě křídla budou mít míč po noze. A myslím, že první gól padnul poté, co si to Mercado vzal na svou silnější nohu a skvěle našel Brunese. To jsem si od změny sliboval, získat větší přímočarost a chtěli jsme využívat jejich náběhy a rychlost.
Změna lepší výsledek nepřinesla. Zápas se hrál před poloprázdnou Letnou, při děkovačce se nadávalo na vedení klubu. Jak je to nepříjemné?
Budu se opakovat, co jsem říkal před zápasem. Je na nás, abychom dostali fanoušky zpět na stadion. My musíme začít hrát lépe, my musíme začít vyhrávat. Raději bych tady viděl plný stadion a fanoušky, kteří budou po zápase slavit. Změnu musíme začít u sebe, pracovat a věřit, že se výsledky dostaví.
Ve Spartě jste zvládl dva řádné tréninky a jeden prohraný zápas. Co jste o týmu zjistil?
Řekl bych, že nálada byla dobrá. Nemyslím, že tým je pod nějakou dekou a že by to bylo vidět na tréninku. Parta je podle mě super, jsou tam skvělí fotbalisti a potřebují teď trošku získat sebevědomí výkony v zápasech. Věřím, když se zlepší v zápasech, poroste tým i nálada. A zlepší se i to, jak plné budou tribuny.
Co jste týmu po zápase řekl?
V kabině jsem poděkoval hlavně za první poločas. Vážím si, jak ho kluci odpracovali. Mohli jsme zápas rozhodnout. Kdybychom proměnili šanci na 3:1, možná bychom v kabině jásali. Ale bohužel, dostali jsme čtyři góly, což je neakceptovatelné. S tím není možné vyhrát. Takže jsem nabádal, že musíme pracovat dál. Nikdo jiný nám s tím nepomůže. Další zápas je už v neděli a my se musíme co nejlépe připravit.