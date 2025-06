Jak nejlepší z nejlepších narazil. Všechno špatně nebylo, řekl kouč Enrique

Když v květnu Paris St. Germain zcela ovládl finále Ligy mistrů nad Interem Milán (5:0), zároveň si jeho fanoušci mohli říct, že jsou neoficiálně i nejlepším mužstvem světa, protože nejkvalitnější kluby jsou přece v Evropě.

A červnový šampionát ve Spojených státech v konkurenci dvaatřiceti týmů ze všech kontinentů mu na to může dát oficiální razítko. Jenže skupinový střet s vítězem posledního ročníku Poháru osvoboditelů, jihoamerické obdoby Ligy mistrů, francouzský hegemon nezvládl.

„Je to historický okamžik,“ zvolal Igor Jesus, útočník Botafoga a jediný střelec zápasu.

Igor Jesus po brance přeskakuje reklamní poutače a míří za diváky.

Z posledních sedmnácti ročníků MS klubů, byť v mnohem skromnějším provedení za účasti šesti či sedmi týmů, jich vítěz Ligy mistrů vyhrál šestnáct. Jen v roce 2012 brazilské Corinthians zdolalo ve finále Chelsea.

Letos se poprvé hraje v pompézních kulisách, Evropa má dvanáct zástupců a Paris St. Germain by z nich měl být nejlepší. V prvním duelu ve skupině zdolal Atlético Madrid 4:0, ale proti klubu z Ria de Janeiro ukázal jinou tvář.

„Gratuluju jim. Jaký má tenhle výsledek význam? Žádný. Co chcete, abych vám řekl? Na turnaji je poměrně vyvážená směs těch nejlepších klubů z celého světa. Myslím, že v budoucnu by to mohlo být takové srovnání, aby se vidělo, jak se jinde pracuje v tréninku a hraje. Pro mě jako trenéra je to velmi zajímavé,“ prohlásil Enrique v rozhovoru pro francouzský deník L’ Équipe.

„Těžký zápas, vyrovnaný, na hřišti nebylo moc prostoru, oni velmi dobře bránili. Nikdo proti nám za celou sezonu tak pevnou obranu neměl, ve francouzské lize ani v Lize mistrů. My své šance nedali a tím si zápas udělali ještě těžší,“ líčil Enrique.

Možná týmu neprospělo pár změn v sestavě. Možná byl rozdíl v přístupu, v chuti vyhrát, v motivaci, kterou mají mimoevropské kluby vyšší.

„Všichni jsou hodně motivovaní a zvlášť proti nám. Bylo těžké si vytvořit šance, moc jsme jich neměli. Jsme zvyklí hrát proti hluboké defenzivě, je to složité, ale umíme si s tím poradit. Ale tentokrát nám to moc nešlo, hru jsme si komplikovali,“ poznamenal kouč PSG.

Zklamaní hráči PSG. Zleva: Achraf Hakimi, Bradley Barcola a Willian Pacho.

„Ale přístup byl v pořádku. Nelze se dívat jen na výsledek, všechno špatně nebylo. Víme, jak je turnaj obtížný. Musíme se soustředit na poslední zápas ve skupině.“

Ten Paris St. Germain odehraje v pondělí proti Seattlu a jen výhra mu dá jistotu. Pokud by Atlético Madrid zvítězilo nad Botafogem, měly by tři týmy po šesti bodech a rozhodovalo by skóre ze vzájemných zápasů. PSG by mělo 4:1 a tutově by bylo mezi postupujícími do osmifinále. „Nikdo nemá nic jisté, skupina je otevřená,“ podotkl Enrique.