Roky jste Donnarummu ničili, řekl Enrique novinářům. Jeho nástupce se zastal

Možná by se výkony Chevaliera tolik neřešily, kdyby v létě klub „nevypudil“ dosavadní jedničku a oporu Gianluigiho Donnarummu.
Italský gólman skončil dost překvapivě poté, co tým v minulé sezoně dotáhl k triumfu v Lize mistrů.
Byť měl ještě smlouvu, s klubem se nebyl schopen domluvit na platových podmínkách případného nového kontraktu.
Naštval tím i trenéra, který k jeho odchodu jen suše pronesl: „Prostě nemůže být součástí týmu.“
Paris St. Germain pak neváhal dát v přepočtu takřka miliardu korun za třiadvacetiletého gólmana z Lille. Jenže Chevallier není Donnarumma, což během podzimu všichni poznali.
Už v zápase o Superpohár dostal od Tottenhamu gól po hlavičce, kterou by měl brankář v elitním klubu chytat.
Ligovou soutěž, v níž je Paris St. Germain léta hegemonem, zahájil dvěma čistými konty. Ale v následující šesti duelech Ligue 1 inkasoval osmkrát. Tři góly dostal v Toulouse, ale to ještě nikomu nevadilo, protože hosté jich dali šest.
Ale v pátek proti Štrasburku už za další tři branky v Chevalierově síti (3:3) zaplatilo mužstvo ztrátou dvou bodů. Média poté výkon gólmana hodnotila negativně.
Slyšet byl i bývalý francouzský reprezentační brankář Lionel Charbonnier v rozhovoru pro RMC Sport.
„Nemá charisma, nechytá dobře, svou práci odvádí špatně. Myslím si, že je toho na něj momentálně moc, tlak v klubu je na něj příliš velký. A ta jeho postava. Když se na něj podíváte, máte dojem, že brána je proti němu obrovská,“ řekl Charbonnier.
Enrique se o dva dny později na tiskovce v Německu proti kritice ohradil.
Buď je do Chevaliera opravdu „zamilovaný“, nebo novinářům demonstrativně dává najevo, že v létě, kdy gólmany vyměnil, udělal dobře.
„Lucase si vážím jako osobnosti i jako brankáře. Jsme si velmi jisti, že bude mít v týmu důležitou roli mnoho dalších let. Když sleduju jeho výkony, vidím to, co chci vidět. A to mně stačí,“ zdůraznil Enrique nakvašeně.
Novinářům zároveň vmetl, že to byli právě oni, kteří si dřív nevážili Donnarummy.
„Asi si nepamatujete, kolik let jste Gigiho kritizovali. Já si to pamatuju moc dobře. Ničil jste ho poslední čtyři roky. Vy jste ho vlastně zabili. Takže...“ pronesl Enrique emotivně.