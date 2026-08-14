V pohárech hrajeme důstojnou roli. S Rangers to je za odměnu, říká trenér Kozel

Severočeši se dostali do pohárů coby pátý celek minulé ligové sezony díky tomu, že UEFA vyloučila Karvinou kvůli její účasti v domácí korupční aféře. V předchozím předkole už vyřadili Varaždín.
„Jsem rád, že když už jsme se tam dostali, ač takhle, tak hrajeme důstojnou roli,“ citoval Kozla klubový web z tiskové konference v Rize.
„Myslím, že už Varaždín nebyl úplně lehký soupeř na začátek, na to druhé předkolo. Zvládli jsme i RFS. Je to ošemetné. Jsem rád, že jsme to takhle potvrdili a že jsme nějaké body do koeficientu přinesli.“
Jablonec poprvé v klubové historii vyhrál dvě předkola pohárů po sobě. „To jsem ani nevěděl, to jsem samozřejmě rád. A v součtu s naší ligou jsme vyhráli šestý zápas za sebou. Myslím, že hráči, co jsou v zápřahu, si věří. Dnes to naše mužstvo už má nějakou tvář,“ pochvaloval si Kozel.
„Samozřejmě máme plno svých problémů, hlavně v ofenzivní fázi. To víme. Pracujeme na tom, aby se to třeba ještě zlepšilo personálně. Ale máme zase nějaké svoje zbraně, které umíme využívat, a dokážeme díky tomu ty zápasy zvládnout,“ podotkl pětapadesátiletý trenér.
O účast v hlavní fázi se jeho svěřenci utkají s Glasgow Rangers, dvojzápas začnou v příštím týdnu na stadionu skotského favorita, který ve 3. předkole Evropské ligy vypadl s Bialystokem.
„Viděl jsem část jejich prvního zápasu. Jagiellonia nemá asi takové jméno jako Glasgow Rangers, ale možná je nebezpečnější a organizovanější tým. Rangers asi budou mít větší individuality, ale možná je ta očekávání trošku svazují,“ přemítal Kozel.
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„Pokusíme se v prvním zápase uhrát takový výsledek, abychom v odvetě v Jablonci mohli třeba vyprodat stadion a pokusit se o postup,“ řekl Kozel.
Severočeši využili možnost a nechali si odložit nedělní ligový zápas na stadionu Bohemians 1905. „Myslím si, že to je zapotřebí. Bude na nás čekat velmi těžký soupeř, první zápas máme venku, cestování bude hodně. Takže z tohoto pohledu jsme se na tom víceméně shodli, že jestli se na to chceme kvalitně připravit a mít nějakou šanci tam uspět, musíme si i trochu oddechnout,“ zdůraznil Kozel.