Jablonecký kouč Kozel: Se závěrem jsem trochu nespokojený, ale je to otevřené

„Mám trošku smíšené pocity, protože si myslím, že jsme odehráli slušné utkání. Chtěli jsme ho tady zvládnout se ctí, abychom měli šanci do odvety, což tento výsledek zaručuje,“ řekl Kozel.
Ale?
Náš výkon byl v souhrnu velmi dobrý, takový vyspělý, ale aby byl ještě lepší, k tomu nám chyběla kvalitnější finální část na posledních metrech. Vlastně poprvé v sezoně jsme nevstřelili branku, a to je ten důvod, proč odjíždíme s těsnou porážkou.
Jak hodnotíte úvod zápasu?
Velmi dobře jsme do něj vstoupili a domácím jsme nedovolili žádný počáteční tlak. Pak už byli postupně během první půle silnější na míči než my a jednu situaci jsme po střele do tyče přežili se štěstím. Nicméně jsme udrželi remízový stav.
Brzy po změn stran jste ale inkasovali...
...bohužel na začátku druhého poločasu jsme neuhlídali podle mě docela jednoduchou situaci, kdy tři hráči z obrany v jeden klíčový moment jako by vypnuli, zaspali v ní a Rangers se dostali do vedení. Naše reakce na to ale byla dobrá, po tom gólu jsme byli aktivní, dostali jsme se do hry a zápas pak byl vyrovnaný.
|
Rangers - Jablonec 1:0, domácí dohráli v deseti. Hosté vezou mírnou naději
V 74. minutě byl vyloučen domácí Devlin. Co bylo důvodem, že jste nedokázali v přesile stav srovnat?
Se závěrem zápasu, kdy jsme měli výhodu jednoho muže na hřišti, jsem trochu nespokojený. Chyběl nám klid na přípravnou fázi, abychom byli více nebezpeční. Naopak jsme dělali chyby a soupeř nás třeba z brejkových situací mohl zlobit a trestat. Tuto fázi jsme měli odehrát určitě líp.
Jaké máte dojmy z velkého zápasu na stadionu slavného skotského týmu?
Jsou určitě pozitivní. Našeho výkonu si vážím, protože pro naše mužstvo to není jednoduché, takový zápas ještě nikdy nehrálo. Jsem rád, že tam nějaký přehnaný strach cítit nebyl a už se moc těšíme na domácí odvetu. Jsme v poločase, úplně spokojený bych samozřejmě byl, kdybychom neprohráli, ale ten dvojzápas jsme nechali otevřený. Jsem rád, že jsme potvrdili domněnky, že jsme takového výkonu schopni, navíc tam bylo i plno velmi dobrých individuálních výkonů a tým celkově v té konfrontaci obstál.
Jablonec veze ze Skotska těsnou porážku. O triumfu Rangers 1:0 takto rozhodl Ryan Naderi. 📽️ pic.twitter.com/MqgbkoXpf4— TV Tipsport (@tvtipsport) August 20, 2026
Co vás dovede do skupinové fáze?
Musíme dát aspoň jeden gól, takže jednoznačně je třeba zlepšit ofenzivu. Na druhu stranu doma jsme silní, sebevědomí a jsme schopni si vytvořit víc šancí. A dneska jsme ani moc dobře nezahrávali standardky, ve kterých jsme jinak nebezpeční, takže v tom máme také rezervy.
Jak jste vnímal atmosféru na Ibrox Stadium, kam přišlo přes třicet tisíc diváků?
Popravdě řečeno, ani jsem neměl čas moc to vnímat, ale samozřejmě tam byly momenty, kdy domácí měli šanci, nebo něco udělali dobře, a to pak byl opravdu hukot. To poznáte v ten moment, když chcete hráčům něco na hřiště sdělit, ale ani ten nejbližší vás neslyší.