Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

  16:36
Iňaki Astiz očekává ve čtvrtečním 4. kole Konferenční ligy se Spartou intenzivní zápas. Dočasný trenér fotbalistů Legie Varšava si uvědomuje, že jeho tým nezažívá nejlepší období, také Pražané mají ale podle něj problémy. Sobotní ligový duel svých svěřenců s Lechií Gdaňsk označil dvaačtyřicetiletý Španěl na tiskové konferenci za naprostý propadák.

Iňaki Astiz, kouč fotbalistů Legie Varšava. | foto: Profimedia.cz

„My i Sparta jsme v Evropě dobře známí. Neprožíváme zrovna nejlepší chvíle, ale i Sparta má své problémy. Musíme se podívat na sebe. Chceme podat dobrý výkon, abychom si znovu získali důvěru fanoušků,“ řekl Astiz.

Vedení Legie v závěru října propustilo kouče Edwarda Iordaneska. Pod Astizovým vedením tým ve čtyřech soutěžních zápasech ani jednou nevyhrál, na vítězství čeká už šest utkání napříč všemi soutěžemi. V domácí soutěži klesl historicky nejúspěšnější polský klub až na 12. místo a jen dva body ho dělí od sestupu.

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

„Tým ví, kde se nacházíme. Nikdo si nevybírá zápasy. Naše situace v lize je velmi obtížná. Očekáváme intenzivní zápas, protože Sparta je agresivní tým, který je dobrý v soubojích, takže na to musíme být připraveni. A musíme se soustředit na standardní situace. Klíčové také bude, abychom efektivněji využívali čas na míči,“ sdělil Astiz.

Sparta v sobotu zvítězila v Mladé Boleslavi 2:1, naopak Legia se ve stejný den na vzájemný souboj příliš dobře nenaladila. Až v nastavení zachránila doma alespoň bod s Lechií za remízu 2:2.

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

„Jsme v situaci, kdy by všichni měli myslet jen na tři body. Odehráli jsme velmi špatný zápas, Lechia byla lepší. V předchozích zápasech nám chybělo štěstí a efektivita. Poslední zápas byl ale naprostý propadák. Proti Termalici jsme v 93. minutě inkasovali gól. Teď jsme jeden vstřelili. Mám pocit, že se všechno špatné, co se nám předtím dělo, vrátí do normálu. Máme potenciál a kvalitní hráče, abychom to zvrátili. Čeká nás úplně jiný zápas. Každý bod, každý gól by nás mohl dostat dál,“ mínil Astiz.

Pikantní utkání čeká ofenzivního hráče Ermala Krasniqiho, který v celku z polské metropole hostuje právě ze Sparty. Nastoupit by mohl nejen proti bývalým spoluhráčům, ale i parťákovi z kosovské reprezentace Albionu Rrahmanimu.

