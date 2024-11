Proč bychom měli lhát? rozohnil se Friis. Kouč o Birmančevičovi i Lize mistrů

Sparta prožívá nejtěžší chvíle za poslední dva roky, kdy prohrála derby 0:4. Od té doby se rozjela ke dvěma titulům, triumfu v poháru i účasti v Lize mistrů, kde nebyla devatenáct let.

Jenže poslední měsíc přinesl pět porážek a jen dvě vítězství. Fanoušci debatují o údajných sporech mezi hráči z Kosova a srbským záložníkem Veljkem Birmančevičem, jenž se měl po porážce v Plzni pohádat se sportovním manažerem Tomášem Sivokem.

V následujících dvou zápasech Birmančevič kvůli zranění třísla nenastoupil a odcestoval rehabilitovat domů do Srbska, což spekulace mezi příznivci ještě přiživilo.

A v této situaci kouč Friis chystá tým, který stíhají zranění a nemoci, na souboj v Lize mistrů. V případě úspěšného výsledku si Sparta upevní pozici mezi nejlepšími čtyřiadvaceti kluby Evropy, které na jaře postoupí do vyřazovací fáze.

„Máme za sebou dobrý trénink, všichni se usmívají. Když jdete do zápasů, tak nejdůležitější je, abyste měli čistou mysl. Nesmíme se ohlížet za minulostí. Kdybychom to udělali, tak se zasekneme,“ prohlásil Friis.

Na tiskovou konferenci dorazil v dobré náladě. Při obvyklých předzápasových otázkách na sestavu či způsob hry se usmíval, s novináři žertoval. Když však v dotazu slyšel slovo konflikt, zvážněl, mluvil plamenně, zvyšoval hlas.

Bylo vzhledem k okolnostem složitější tým na zápas připravit?

Všechno tohle, co se děje, beru jako součást fotbalu. Víme, že přijdou i horší dny. Na každý zápas se připravujeme tak, jako by to byl ten nejdůležitější. Řešíme zraněné, nemocné, způsob hry. Nálada je taková, jakou bych čekal.

Po vítězství v Lize mistrů nad Salcburkem jste říkal, že když se daří, je třeba budovat vnitřní kulturu, aby tým fungoval i ve chvílích, když to nejde. Daří se to?

Je jasné, že jednodušší to je, když se daří. Jsme jeden z top klubů nejen v Česku. Když prohráváme, všichni kolem nás pochybují a my se pak ptáme sami sebe, jestli to tak je a čím to je. Musíme být psychicky silní a stavět na základech. Já nejsem horší trenér od chvíle, kdy jsme se do Ligy mistrů kvalifikovali. Ani hráči nejsou horší. Teď nám něco chybí. Musíme to odehrát jako tým.

Sparta – Brest ve středu od 21:00 ONLINE rozhodčí: Balakin – Berkut, Zaporoženko (všichni Ukrajina) Zdravotní stav: do zápasu proti Brestu nezasáhnou zranění Haraslín, Birmančevič, Preciado, Krasniqi a Zelený, který musel podstoupit akutní operační zákrok a chybět bude minimálně celý listopad. Naopak zpátky v plném tréninku je útočník Tuci.

Jak se mužstvo pere s okolnostmi kolem Birmančeviče, nejlepšího hráče minulé sezony? Jak to vnímáte a co uděláte, aby se situace zklidnila a napravila?

Tyhle otázky poslední dobou dostávám často, lidé vás s tím konfrontují, hodně se toho objevuje na sociálních sítích. Co k tomu můžu říct? Klub vydal prohlášení a já nevidím jediný důvod, proč bychom vám měli lhát. Co se týče Birmy, tak říkáme pravdu. Stavím hráče, kteří jsou zcela fit. A on je teď zraněný.

Odcestoval do Srbska, není s týmem. Není to zvláštní?

Hráči se mohou léčit ve své zemi. Udělal to tak i Imanol a další. On je doma, v příštích týdnech nebude hrát ani za Srbsko. Já bych ocenil, kdybyste nám věřili.

Jak mužstvo zasáhly události po posledním utkání s Ostravou (1:3)? Hrozí potenciální konflikt i kvůli postoji části fanoušků?

Tak pozor, konflikt je příliš silné slovo. Lidé se hádají, vznikají různé situace, ale není to konflikt. Po Baníku jsme si sedli, otevřeně jsme si promluvili. Něco se rozvíří, na lidi to pak má vliv a my to řešíme, což je součást fotbalového klubu. Nemůžeme mít někoho, kdo je naštvaný, kdo se bojí, ale všichni musí mít emoce pod kontrolou.

A mají je?

Pro mě to je normální součást toho, co se ve fotbale může dít. Když prohrajete zápas, tlak je mnohem silnější. Dokud se některé věci neobjevily v médiích, tak žádný problém nebyl. Normální diskuze v kabině, kdo co dělá dobře, kdo co špatně. Pak se na sociálních sítích rozvíří něco, co není pravda. Jenže nám to ubližuje. Přijde mi to nespravedlivé. Dokud se na sociálních sítích nerozšířily lži, byli jsme v pohodě. Proč bychom vám měli lhát? Prosím, přijměte to a pojďme se bavit o něčem jiném.

Vidíte zápas s Brestem jako příležitost se zvednout a situaci kolem týmu zvrátit?

Když jste v podobné situaci jako my, je každý zápas klíčový. Hrajeme dvakrát týdně a dvakrát týdně musíme podat ten nejlepší výkon. Ano, je to dobrá příležitost se vrátit do rytmu. V Lize mistrů se nám poměrně daří, samozřejmě minule na Manchesteru City to byl jiný příběh. Šedesát minut jsme se drželi, pak už jsme konkurovat nedokázali. Teď nebudeme pod takovým tlakem.

Jaký dojem na vás Brest udělal? Jak je silný a proč je tak úspěšný?

Velmi zkušený tým. Mají hráče, kteří nastupovali v nejlepších ligách a teď jsou v Brestu. Hrají i velmi atraktivně, nedělají si to těžší, než musí. Vědí, že když soupeř udělá chybu, tak musí být klinicky přesní. Moc dobře víme, jak jsou rychlí v přechodu do útoku. Tým se objevil z ničeho nic, nejen ve Francii. Je dobře poskládaný, proto se jim daří.

Říkáte, že Brest umí trestat zaváhání, ale vy děláte obrovské chyby. Promítne se to do sestavy?

Upřímně, mluvili jsme o tom, seděli jsme u videa. My potřebujeme, aby se Brest přizpůsobil nám. Ano, oni umí potrestat sebemenší chybu, to může být rozhodující. Jakmile o míč přijdou, rychle ho získají zpátky. Jsou dobří po celém hřišti. Je jasné, že musíme hrát líp než v lize. Mám takový vnitřní pocit, že se to povede. Pokud ukážeme, co umíme, tak nějak body urveme.