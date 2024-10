Těžší než Salcburk. Kouč Friis o obdivu ke Stuttgartu i změnách v sestavě

Sparta v Německu nastoupí ke svému druhému utkání v Lize mistrů. Z toho úvodního proti Salcburku má tři body za vítězství 3:0, Stuttgart si z Realu Madridu odvezl porážku 1:3.

„Myslím si, že ve srovnání se Salcburkem to budeme mít ještě těžší,“ zdůraznil Friis.

V čem nejvíc?

Bundesliga podle mě patří mezi tři top soutěže na světě a Stuttgart v minulé sezoně skončil druhý, vedl si fantasticky. Je to hodně dobrý tým. Ligu mistrů hraje zaslouženě. Trenér Hoeness i sportovní ředitel dali dohromady tým, který má velmi hladové a dynamické hráče. Hrají stylem fotbalu, který hodně obdivuju. Opravdu to bude hodně náročný zápas. Stuttgart hraje stejně jako Salcburk intenzivně s míčem i bez něj.

Zato vám větší intenzita možná chyběla, když jste naposled prohráli s Olomoucí. Co všechno bylo špatně?

Udělali jsme chyby, které jsem předtím neviděl. A ještě k tomu tolik v jednom utkání. Snad se to už opakovat nebude. To je to podstatné. Když se podíváme na statistiky, bylo to utkání, které jsme neměli prohrát. Bohužel jsme to nezvládli. Utkání jsme si v sobotu rozebrali a teď se o něm od té doby bavím poprvé.

Ve Stuttgartu odstartujete náročnou sérii zápasů. Jste připraveni?

Jsme, ale víme že to bude těžké. V české lize chceme obhájit titul a zároveň hrajeme v nejlepší soutěži na světě s těmi nejkvalitnějšími týmy. Říjen bude opravdu náročný. Ale to přesně chceme, kvůli tomu trénujeme. Neslíbím vám, že vyhrajeme všechny zápasy, ale uděláme pro to všechno. Jsme připraveni bojovat.

Liga mistrů je pro české kluby svátkem. Umíte si zápasy v ní vychutnat?

Mám jedno slabé místo, že si právě ten momentální okamžik vychutnat nedokážu. Vím, že třeba za deset let toho budu litovat, protože hráči dosáhli velkého úspěchu. Ve Stuttgartu to bude velký zápas i pro diváky, Liga mistrů se sem vrací taky po dlouhých letech. Bude to velká oslava, ale uděláme všechno pro to, abychom ji Stuttgartu pokazili.

S jakými hráči? Je připravený i Sörensen?

Asger je připravený hrát. Čeká nás velký zápas, takže řešíme, jak dát dohromady co nejsilnější sestavu. Čeká nás hodně zápasů, změny pravděpodobně nastanou. Musíme se zamyslet nad zátěží jednotlivých hráčů bez ohledu na to, proti komu hrajeme.