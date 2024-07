Co zápas, to jiná sestava. Potřebujeme hráče hladové i čerstvé, říká Friis

Ještě bez lehce zraněného Filipa Panáka jdou sparťané do odvety 2. předkola Ligy mistrů. „Pany je ještě mimo tým, ale v pátek na ligu proti Dukle už bude v kádru,“ poznamenal Friis.

Proti Shamrocku Rovers jim k postupu do další fáze kvalifikace stačí, když si pohlídají výsledek 2:0 z minulého týdne z Dublinu. „Jsme připraveni. Každý zápas je důležitý.“

Výhra 2:0 na hřišti soupeře však může svádět k podcenění. Zvlášť v tak náročném programu, který sparťané mají za sebou a do konce srpna před sebou.

„Je to prostě nový zápas, tak k tomu přistupujeme. Je to vlastně jednoduché, po 180 minutách souboje se Shamrockem musíme mít víc gólů než soupeř. A zatím jsme v polovině,“ prohlásil stoper Asger Sörensen.

Sparťany varují i pasáže z úvodního utkání, kdy se Shamrock dostal do tří velkých šancí. Pokud by se v odvetě ujal vedení 1:0, může favorit znervóznět.

„Očekávám podobný zápas jako v Irsku, i když Shamrock bude muset hru trochu víc otevřít, potřebuje hrát dopředu a dát gól. Ale zase si nemyslím, že by svůj styl změnil. Co to půjde, budou hrát, jak jsou zvyklí. Pozorně bránit, budou organizovaní a čekat na brejky. Jedna branka pak může obraz hry otočit,“ přemítal Friis. „My musíme hrát důrazně. Budeme potřebovat sílu a intenzitu.“

AC Sparta Praha - Shamrock Rovers odveta 2. předkola Ligy mistrů výkop: úterý 19.00 první zápas: 2:0 rozhodčí: Sozza - Tegoni, Rossi (všichni Itálie) vstupenky: den před utkáním zbývalo několik desítek lístků

Sparta vstup do nového ročníku zvládla. Po rozpačitém úvodním duelu v lize proti Pardubicím vyhrála právě v Irsku a o víkendu dala čtyři branky v Teplicích, kde dva roky nezvítězila.

„Mužstvo se sehrává. Vychází nám to podle plánu, i na hřišti, nejen na papíře. Myslím si, že jsme pokročili i po fyzické stránce, což je důležité,“ prohlásil sparťanský kouč.

Do každého ze tří předchozích zápasů nasadil jinou sestavu. Ve všech zápasech začínali jen brankář Vindahl, stopeři Vitík se Zeleným a útočník Birmančevič.

„Nikdy jsem neřekl, že bych každý zápas nemohl udělat šest změn. Ale že když je udělám, tak nemůžu očekávat, že naše souhra bude nejlepší,“ upozornil.

„Po posledním utkání v Teplicích jsme naši situaci s hráči rozebírali. Vidím, že i náhradníci jsou hladoví. Přijdou na hřiště, chtějí dát gól, chtějí vyhrát. Ti vystřídaní nejsou šťastní, když jdou dolů. Ale tohle chceme. Góly slavíme společně, můžete vidět, že se radují i hráči na lavici.“

V dosavadním průběhu sezony Friis využil čtyřiadvacet hráčů, což je na tři utkání opravdu hodně. Ani minutu zatím nedostal jen pravý wingbek Jan Mejdr. Španělský obránce Imanol, který přišel před dvěma týdny, středopolař Solbakken a útočník Tuci hráli v Irsku, ale v lize zatím ne.

„Točíme se, což je způsobeno tím, že jsme měli hráči na mistrovství Evropy. Já měl pomalejší rozjezd i kvůli potížím s kolenem. Hrajeme každý třetí den, takže rotace je pochopitelná,“ podotkl Sörensen.

Sparťanský trenér Lars Friis na tiskové konferenci před úvodním utkáním 2. předkola Ligy mistrů proti Shamrocku Rovers.

Poprvé nastoupil před týdnem právě proti Shamrocku, kdy v druhém poločase šel do hry za Martin Vitíka. Teď se nabízí, že na pozici stoperů nastoupí společně s krajanem a nováčkem v týmu Mathiasem Rossem, který v Teplicích nehrál. Sörensen tam zvládl devadesát minut stejně jako Vitík se Zeleným.

Poprvé se tam ukázal wingbek Preciado, který se zapojil do přípravy jako poslední, a hned svou akcí z poloviny hřiště a přihrávkou před prázdnou bránu zařídil gól na 3:1.

„Máme dobrý kádr. Jde o to najít na ten konkrétní zápas ty správné hráče a trefit sestavu. Hrajeme pořád úterý-pátek-úterý a potřebujeme hráče udržet hladové a zároveň čerstvé,“ řekl Friis.