Spokojený Friis: Půjdu a hráčům poděkuju. Těžko jim teď něco vytýkat

Když po dvaceti minutách novináři dotazy vyčerpali a klubový mluvčí ho chtěl doprovodit v útrobách stadionu Tallaght ze sálu zpátky do kabiny, Friis si ještě sám vzal slovo.

„Před zápasem jste mi říkali, že české týmy a především vaše národní mužstvo v Irsku moc dobrou bilanci nemají. My jsme tu od toho, abychom historii přepisovali. A já jsem si pro vás něco připravil. Zjistil jsem si, že Sparta v kvalifikaci o Ligu mistrů nevyhrála venku čtrnáct let,“ pochlubil se Friis s úsměvem.

Proč podle vás tak dlouho?

Venku to není jednoduché nikde. I proto teď půjdu a hráčům poděkuju. Ale vím, že za sebou máme teprve první zápas.

Jaký byl?

Složitý, jak jsme očekávali. Je třeba říct, že jsme nastoupili proti soupeři, který hrál hodně zataženě, byl kompaktní a dělal nám problémy.

Co se vám na výkonu mužstva nejvíc líbilo?

Ocenil bych kontrolu míče, klid v rozehrávce. Byli jsme velmi silní po mentální stránce, chtěli jsme využít zkušenosti z minulého pohárového ročníku, abychom na zápas byli připravení v hlavě. Pravda, v posledních patnácti minutách jsme udělali několik chyb a soupeři dovolili, aby se dostal do šancí.

Co ještě byste hráčům vytkl?

Těžko jim něco vytýkat. Je začátek sezony. Ale určitě pár individuálních chyb, nic moc dalšího nemám. Ale vlastně možná ano, měli jsme dát víc branek.

Do základní sestavy jste nasadil stopera Rosse a levého wingbeka Imanola, kteří jsou v týmu sotva týden. Jak si podle vás vedli?

Jsme rádi, že jsme je mohli dát do zápasu od začátku a že to zvládli. Ross byl velmi dobrý v defenzívě, klidný při rozehrávce. Ima ukázal velkou kvalitu s míčem, ale pochopitelně tam jsou mezery v systémových věcech. Kdy zůstat, kdy vyrazit a podobně. Ale nedivte se, udělali jsme taky šest změn v sestavě a budeme potřebovat čas, abychom součinnost zlepšili. Právě proto nejde po hráčích chtít o moc víc, než předvedli. Z části to beru na sebe.

V poločase jste střídal Birmančeviče a Vitíka. Bylo to kvůli zdravotním potížím?

Ne, ne, žádná zranění. Střídání jsme plánovali a průběh zápasu nám to umožnil. Oba byli na mistrovství Evropy, připojili se později. V pátek oba hráli většinu zápasu a my potřebujeme síly rozložit.

Jak dlouho se dá se sestavou rotovat, aby se součinnost zlepšila?

Teď je těžké říct, jak v tomhle budeme dál pokračovat. Určitě to nejde donekonečna. Ale blížíme se k tomu, aby si to všechno sedlo. Do konce srpna hrajeme ještě jedenáct zápasů, takže budeme potřebovat všechny hráče. První minuty dostal Haraslín, Preciado ještě nenastoupil vůbec. Důležité je, aby všichni hráli a získali zápasový rytmus.

Na pozici Preciada nastupuje od začátku sezony Wiesner, v Dublinu hrál dobře a dal dokonce gól. Potěšil vás?

Jo, máte pravdu, hrál velmi dobře. Líbil se mi, jak si plnil defenzivní úkoly a jaký měl ve hře přehled.

Když jste mluvil o tom, že vás čeká hodně zápasů, tak pět z nich jich bude v pohárových předkolech. Není to komplikace pro českou ligu?

Být na mně, tak už bych rád byl v Lize mistrů, ale to nejde. Chceme tam a víme, že nás čeká hodně předkol, což ale jako nevýhodu nevidím. Máme široký kádr, hráči dostanou šanci. Půjdeme postupně. A samozřejmě vím, že zároveň potřebujeme vyhrávat v české lize.