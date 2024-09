Bude to pro nás magický večer. Kouč Sparty o Lize mistrů i o zkáze z povodní

Nezvykle nefotbalově začala tisková konference před vstupem Sparty do věhlasné Ligy mistrů.

Ve středu v podvečer v úvodním kole prestižní klubové soutěže hostí Salcburk.

Sparta – Salcburk ve středu od 18:45 ONLINE rozhodčí: Obrenovič – Praprotnik, Kordež (všichni Slovinsko)

Dánský kouč Friis i jeho krajan brankář Peter Vindahl na tiskovce sice rozdávali úsměvy i měli viditelně dobrou náladu, ale když mluvili o povodních, které nejvíc postihly především Jesenicko, Slezsko a Moravu, byli oba velmi vážní.

„My v Praze jsme měli štěstí, tady to tak hrozné nebylo. Jen jsme nemohli odehrát náš ligový zápas. Je to jen fotbal. Jsem rád, že jsem součástí klubu, který v takových situacích postiženým rodinám pomáhá,“ zdůraznil Friis.

Vy se musíte soustředit na středeční zápas. Jak jste na tom?

Všichni tvrdě trénovali, nálada je dobrá. Bude to magický večer, na Ligu mistrů jsme dlouho čekali a letos se do ní konečně vrátili. Prodali bychom tisíce dalších vstupenek, kdybychom na to měli kapacitu hlediště.

Co od soupeře čekáte?

Určitě ho znají i čeští fanoušci, v Lize mistrů je to zkušený tým, v poslední době ji hrál každý rok. Daří se jim, vychovávají skvělé hráče, mají velký rozpočet, takže jsou na evropské scéně konkurenceschopní. Salcburk znám dobře, jejich styl je pořád stejný. Agresivní, intenzivní, útočný. Jejich nový trenér Pepijn Lijnders ho ještě rozvíjí. My zase máme zkušenosti z Evropské ligy, těšíme se.

Při pohledu na další soupeře patří Salcburk k těm přijatelným. Je to zápas, ve kterém máte největší šance bodovat?

Dobrá otázka, ale nevím, jestli jsme na podobné úrovni, nebo jestli jsou nad námi. Záleží na úhlu pohledu. Ale jsme doma, to nám pomůže. Fanoušci nás podpoří. Styl Salcburku mě dost inspiroval, když jsem se jako trenér vzdělával.

Jeho nový trenér Lijnders byl deset let asistentem Jürgena Kloppa v Liverpoolu, na jaře jste se potkali. Jaký je?

Je to velmi dobrý trenér. Dost dobrý na to, aby pracoval s velkými jmény a ve velkém klubu. Styl Liverpoolu je specifický, hodně ofenzivní, ale to uvidíme se Salcburkem taky. Jen si myslím, že bude chtít hrát trochu jinak, víc kontrolovat hru, víc držet míč.

Už máte v hlavě sestavu, z níž vám vypadl zraněný Sörensen?

Ve fotbale většinou všechny hráče pořád k dispozici nemáte. Někdy to musíte přeskládat. Sice nás trápí pár zraněných, ale taky máme silný kádr. Věřím, že na Salcburk vybereme jedenáct správných hráčů.

I Salcburku chybí některé opory. Může to být pro vás výhoda?

Pokud to tak je, že dva tři jejich nejlepší hráči nastoupit nemůžou, tak to asi výhoda je a pokusíme se ji využít. Ale oni mají tak kvalitní tým, že na pár hráčích závislí nejsou. Navíc jsou bez nich delší dobu. Salcburk je prostě ukázkově silný tým.