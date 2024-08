Užije si syna, večer v klidu usne. Pak už Friis půjde koučovat své utkání kariéry

V úterý se může stát osmým trenérem, který kdy Spartu do Ligy mistrů dovedl.

Před ním to dokázali Dušan Uhrin (nultý ročník 1991), Jozef Chovanec (1997), Zdeněk Ščasný (1999), Ivan Hašek (2000 a 2001), Jiří Kotrba (2003), František Straka (2004) a naposledy Jaroslav Hřebík. Ten s týmem na jaře 2005 vyhrál domácí soutěž a do Ligy mistrů šla Sparta přímo bez nutnosti hrát kvalifikaci.

Friis bude první, komu se může podařit postoupit přes tři předkola. „Bude to vzrušující večer,“ prohlásil Friis.

Sparta – Malmö odveta play off Ligy mistrů v úterý od 21 hodin ONLINE první zápas: 2:0

rozhodčí: Turpin – Danos, Pages (všichni Francie)

Jste nervózní? Jak se vám bude na úterý spát?

Mám výhodu, že když dám hlavu na polštář, tak hned spím. S tím nemám problém.

Je pro vás varováním, že jste v předchozím předkole málem prohospodařili třígólový náskok v Bukurešti? Malmö zároveň otočilo odvetu v Soluni.

Kluci si uvědomují, že nic rozhodnuté není. Bavili jsme se o tom, jsme pokorní. Musíme si vážit toho, že takový zápas hrajeme. Víme, co máme udělat, abychom ze souboje celkově vyšli vítězně.

Co od švédského protivníka očekáváte?

Malmö je silný tým, to jste sami viděli minulý týden. Jejich hráči si rozumí s míčem, mají zkušenosti, jsou fakt dobří. Potřebují vyhrát, dohání ztrátu, takže za góly si půjdou hodně důrazně.

Ale před odvetou přišli o Nanasiho, jeden z jejich nejlepších hráčů přestoupil do Štrasburku. Poznamená je to?

Když vám kdokoli odejde, nikdy to není příjemné. Cítil bych to samé. Jim navíc odešel klíčový hráč. Je to pro ně samozřejmě ztráta, ale v kádru mají další kvalitní fotbalisty.

V posledních sedmi týdnech jste odehráli v domácí lize i v pohárové kvalifikaci jedenáct zápasů a došli až před bránu Ligy mistrů. Jde to podle plánu?

Ještě dva a pak je reprezentační přestávka. Jsme spokojení s tím, jakou cestu jsme zatím urazili, a s tím, co jsem v zápasech viděl, co se nám zatím povedlo. Ale veškerá chvála patří hráčům, jsou úžasní. Máme velmi silné mužstvo.

A k tomu v rozhodujícím zápase máte podporu fanoušků. Je to výhoda?

Ta podpora je obrovská, v Evropě i v lize. Pomáhají nám, když se nedaří. Jsem stoprocentně přesvědčený, že nás podpoří maximálně. A s nimi v zádech jsme opravdu silní. To platí už dlouho. Na atmosféru se těším. Společně to zvládneme.