Friis po porážce na Feyenoordu: Věřím, že i v lednu budu trenérem Sparty

Čím si vysvětlujete ten úvod utkání?

No, začali jsme dobře, měli jsme střelu, pak šanci, ale najednou bum bum. Dostali jsme dva góly. A v Lize mistrů je to pak těžké otáčet a konkurovat, když vám to tam soupeř takhle rychle nasype.

Potěšilo vás aspoň, že jste se do zápasu dokázali vrátit?

Dobře víte, jak já nesnáším porážky. Dneska jsme ukázali, že konkurovat můžeme. Nemyslím si, že byli o tolik lepší, ale když uděláme takové chyby a oni je svou kvalitou takhle potrestají, je to těžké. Jsem rád, že jsme dali dva góly, ale zkrátka to nestačilo, protože jsme nechytili začátek. Pak už je to složité.

Jak reálná je šance na postup? Potřebujete porazit Inter a Leverkusen a ani to nemusí stačit.

Šance je velmi malá. Už je to opravdu těžké. Potřebovali jsme tu získat body. Musíme to ještě po Vánocích zkusit, ale teď už se soustředíme na nedělní ligu s Jabloncem.

Věříte, že budete trénovat Spartu i po zimní přestávce?

Samozřejmě. Věřím.

Tradiční kolečko sparťanský fotbalistů po prohře s Feyenoordem.

Ale jste pod tlakem.

To taky.

Před utkáním jste byl vidět v rozhovoru s domácím trenérem Brianem Priskem. Co jste si řekli?

Užij si zápas. A hodně štěstí.