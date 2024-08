Přepsali jsme historii. A teď to zkusíme zase. Sparťanský kouč Friis: Jsem pyšný

Rumunský brankář Tarnovanu čeká na povel, aby se od půlící čáry rozběhl na hlavičku, která by po rohovém kopu mohla sparťanům způsobit peklo. Remíza 3:3 by odvetu třetího předkola Ligy mistrů poslala do prodloužení.

Další roh, Tarnovanu už může, má svolení. Balon ho míjí, načež dostává žlutou kartu za vzteklá slova vůči rozhodčímu. Nechápe, rozbíhá se zpátky přes celé hřiště a nejméně pětkrát se u toho vášnivě pokřižuje.

Konec. 3:2 pro Spartu, český mistr postupuje.

Vystřídaný záložník Laci sprintuje ke stoperu Vitíkovi, který statečně odpálil poslední tři nebezpečné centry. Po hřišti se potuluje klučina v červeném tričku a chce selfie s hráči, kteří smutní. Neuspěje ani jednou.

Dánský rozhodčí Krogh vytahuje žlutou kartu, pak červenou, tým FCSB se čílí. Zato sparťané uprostřed hřiště v bílých dresech tvoří tradiční kolečko. Pětivteřinové, krátké, vítězné. Vědí, že po nekonečných devatenácti letech můžou postoupit do Ligy mistrů. V posledním předkole stačí vyřadit Malmö.

„Bude to strašně těžké, ale teď jsme hlavně pyšný na to, co jsme dokázali,“ praví trenér Lars Friis.

Stadion pořád hučí, sparťané děkují stovce fanoušků, kteří přijeli do horké Bukurešti. Friis chytá za záda obránce Preciada, kterého vystřídal, protože si znovu koledoval o vyloučení.

Darius Olaru z FCSB padá po střetu s Angelem Preciadem ze Sparty Praha ve třetím předkole Ligy mistrů.

Birmančevič, Haraslín a Laci si ještě zatančí společné kolečko pod tribunou. Sparta to dokázala. „Pamatujete si, co jsem vám říkal v pondělí? Že se o to pokusíme se vší silou, kterou máme,“ rozpovídal se Friis, když usedl před novináře.

Co rozhodlo?

Naše soustředění, naše kvalita, naše zaujetí. Líbilo se mi, jak jsme se koncentrovali. První poločas byl z naší strany brilantní.

A ten druhý? Vedete o tři góly a najednou se strachujete.

Zaprvé nám nepomohlo počasí. Nešlo vydržet celý zápas v takovém tempu. Není to výmluva, ale důvod našeho ústupu. Pak taky hřiště bylo špatné, nemohl se na něm hrát pěkný fotbal. Takový, který se hrává v Lize mistrů. A když jsme dostali první gól, chytil se soupeř i diváci. Masivní dav lidí, veliký stadion. My se najednou museli zatáhnout příliš hluboko, až skoro do vápna. To nebyl náš plán. Ale vyšlo to. Moc si vážím, co jsme dokázali.

Rumuni se určitě budou zlobit na rozhodčího. Morten Krogh je Dán, váš krajan.

A já jsem rád, že ten zápas pískal. Nechal ho plynout, nedělal chyby. Rozdával karty, kdy měl. Pískal fauly, kdy měl. Zákroky, které nebyly jasné, pouštěl. Mám rád tenhle styl.

Nebál jste, že odveta půjde do penalt?

Upřímně ne. Jen jsme museli v závěru zůstat klidní. Teď jsem hrdý, že jsme přepsali historii. Vyhráli jsme v Bukurešti, postoupili, máme jistou Evropskou ligu a chceme do Ligy mistrů. Sparta čeká spoustu spoustu let. Musíme to čekání ukončit.

Poslední překážkou bude švédské Malmö.

Bude to těžká práce. Věřím, že nám pomůžou zkušenosti asistenta Jense Askoua, který ještě nedávno trénoval ve švédské lize a Malmö zná. Navíc jsme proti nim loni hráli přátelský zápas, takže tušíme, co nás čeká. Mají výborný tým, pracovitý. A výborného trenéra Rydströma. Rozdáme si to o Ligu mistrů.

Sparta v roce 2014 zrovna proti Malmö neuspěla. Výzva?

Poslyšte, pořád všude kolem hledáte historii. Slyšel jsem o tom, že se ten souboj nepovedl, takže je teď na nás, abychom to napravili. Jednou jsme historii přepsali, zkusíme to podruhé.

Mezitím ještě sobotní liga v Jablonci.

Dobrá připomínka. Musíme se naučit přepnout, což není jednoduché. Teď jsem pyšný, protože Sparta ušla za poslední dva roky dlouhou cestu. Co dokázala v lize, v pohárech. Teď potřebujeme vyhrát v Jablonci a pak se pustit do Malmö.