Pep změnil fotbal, inspiroval. Hrát proti němu je pocta, řekl Friis o Guardiolovi

„Potkáme se s nejlepšími hráči a trenérem na světě,“ prohlásil Friis v tiskovém centru za stolem, za který pravidelně usedá Josep Guardiola a odkud má k novinářům plamenné projevy.

Co musíte udělat jinak, abyste nedopadli jako v březnu na Liverpoolu?

Abychom uspěli, nepotřebujeme jen dobré individuální výkony, ale hlavně ten týmový. A taky štěstí. Uděláme všechno, co můžeme. Máme zkušenosti a chceme se poučit. Nesmíme jim nabízet šance zadarmo, tak jsme to udělali v obou zápasech proti Liverpoolu. City jsou nejlepší tým světa, hrají nejlepší ligu. Uvidíme, jak jim zvládneme čelit.

Můžete to zkusit podobně jako v neděli Wolverhampton, který byl vteřiny od remízy.

Nemáme stejné typy hráčů, nedá se jen zkopírovat a vložit jejich herní plán. Hráči City jsou tak dobří jeden na jednoho, umí kombinovat, centrovat. Musíme ze sebe dostat to nejlepší. Víme, že jim asi nezabráníme, aby se dostali do šance. Nesmíme jim odevzdávat míče, ale chce to mít kuráž a ukázat, že máme ambice. Bez toho to nejde.

Je možné vůbec zastavit jejich nejlepšího střelce Haalanda?

Nevypadá to, co? Je to pro nás téma, vždyť dává asi devadesát procent gólů mužstva. Je to top útočník, výborný mimo šestnáctku a excelentní uvnitř. To jak si umí najít místo a dostat se do šance... Pokud není vůbec nejlepší, tak jeden z nejlepších na světě určitě. Máme plán a uvidíme, jak klapne. Ale bude to těžké.

Je pro vás výzvou vést tým proti trenéru Guardiolovi?

Pep je nejlepší trenér na světě. Nejlepší, jaký tu kdy byl. Nemluvím o titulech a trofejích, ale o tom, jak změnil fotbal, kolik trenérů inspiroval. Platí to i pro mě, hlavně v začátcích. Nikdy nevíte, co od něj čekat, nikdy nelpí na jednom systému, na jedné pozici pro konkrétního hráče. Spousta trendů ve fotbale je z jeho hlavy. Je to pocta zahrát si proti takovému týmu a trenérovi. Jak začne zápas, už na to myslet nebudu. Ale Pep pro fotbal udělal opravdu hodně a je to pro mě absolutní jednička.

Užíváte si, že jste tady? Minule ve Stuttgartu jste říkal, že to neumíte?

Ne. Není možné si to užívat. Můžete se na chvíli zamyslet, když hráči vybíhají na hřiště, ale během zápasu to nejde. Jsem do hry pořád tak vtažený, že si to nemůžu užít. Těším se, že budeme hrát na tak krásném stadionu a že do toho dáme všechno, ale hlavní je pro mě koncentrovat se na mou práci. Na užívání není čas.