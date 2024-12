Já a Brian? Naposled jsme se viděli při oslavách titulu na pláni, říká kouč Friis

„Ještě jsme se tady nepotkali, nebyl čas. Naposled jsme si viděli při oslavách titulu na Letenské pláni,“ pronesl Friis se smíchem a po tiskovém středisku se rozhlédl, jestli bývalého parťáka nespatří.

Pokud by na stadion přišel o chvíli dřív, narazil by na něj. Tiskovka domácího týmu sice začala o hodinu a půl dřív, ale protáhla se na tři čtvrtě hodiny a po ní se Priske dlouhé minuty zdržel v družných konverzacích s českými novináři. „Už musím, uvidíme se ve středu, užijte si to tady,“ rozloučil se Priske.

Friis je ve Spartě díky Priskemu, který si ho před dvěma lety přivedl jako asistenta. Společně získali dva ligové tituly i triumf v poháru, v červnu Priskeho zlákal Feyenoord a Friis to po něm ve Spartě převzal.

Feyenoord vs Sparta výkop: středa 21.00 rozhodčí: Stieler - Beitinger, Borsch (všichni Německo)

Je pravda, že vás Priske chtěl s sebou i do Feyenoordu?

Je to příběh, který už se odehrál. Tak to tak chlapi i necháme, jo. Díky. Víme, že Brian a Lukas (Babaloa, druhý asistent) jsou tady. Vzal si k ruce ještě další nové asistenty, nemá už cenu o tom mluvit.

Je výhoda, že Briana dobře znáte. Nebo nevýhoda, že on dobře zná vás i Spartu?

Znám ho lépe než ostatní trenéry v Lize mistrů, ale jestli je to výhoda? Těžko říct. Je v jiné zemi, v jiném klubu, dělá věci jinak než dřív. Nevím, není to pro mě téma. Neříkám si, že to bude snadné, protože ho znám dobře, nebo že to kvůli tomu bude větší fuška. Vážně o tom takhle vůbec nepřemýšlím.

Když si vás před dvěma lety bral do Sparty, napadlo by vás, že se někdy potkáte v Lize mistrů jako soupeři?

Je to opravdu velká věc, oba pocházíme z malé země, vychoval nás stejný klub. Briana i jako hráče, mě jako trenéra. Pracovali jsme spolu dlouho, teď jsme soupeři. Nebylo to asi to, co bych si před dvěma lety představit dokázal. Ale jsem hlavně rád, že jsem tady se Spartou. Jsme v Lize mistrů po mnoha letech a soustředíme se na to, abychom uhráli co nejvíc bodů.

Sörensen před zápasem proti Feyenoordu O setkání s Priskem a Hanckem

„Těším se, bude to fajn zápas. Rád Briana i Hanciho uvidím, i když jsme spolu odehráli asi jen pět šest zápasů.“ O poslední šanci na postup v Lize mistrů?

„Nevím, jestli poslední, v lednu máme ještě další dva zápasy. Určitě to bude těžké, venkovní zápas v Lize mistrů to je vždycky těžký. Na Feyenoordu to tak bude taky. Ale jdeme hrát o svou šanci a jsme rádi, že se o to můžeme pokusit.“

Bude to během zápasu mezi vámi jiskřit? Priske se nechal slyšet, že na devadesát minut z vás nebudou přátelé.

Cítím to podobně. Na kamarádství není v Lize mistrů čas. Minule proti nám stál Diego Simeone, skvělý trenér Atlétika Madrid, velká legenda. Teď další top trenér. Jasně, s Brianem se dobře známe, ale v tomhle ohledu nevidím rozdíl.

Co jste se od něj naučil?

Hodně. Brian je skvělý chlap, měl jsem štěstí, že jsem s ním pracoval nejdřív v Midtjyllandu a pak ve Spartě. Brian je úžasný nejen jako trenér. Ví, co chce, vždycky si za tím umí jít. Ví přesně, co chce od týmu v obranné i útočné fázi, hodně si od něj můžu vzít. Ale v kontaktu moc často nejsme.

Chybí vám ve Spartě jako parťák nebo třeba jako morální opora, když momentálně prožíváte těžké období?

Zrádná otázka. Když máte dobré vztahy, vždycky se můžete ohlížet a řešit, co bylo. Ale to je historie. Pracovalo se nám spolu dobře, vyhráli jsme dva tituly, je velkou součástí historie Sparty. Ale jestli mi chybí? Děláme všechno, co se dá, abychom se z toho dostali. Ale když jste v klubu jako Sparta, tlak je automaticky pořád.

Co od něj ve středečním souboji čekáte?

Čekám opravdu intenzivní Feyenoord. Hodně jim pomohou fanoušci, budou presovat vysoko, hodně toho naběhají, určitě nás budou chtít ztrestat tak rychle, jak to jen půjde.