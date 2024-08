Friis vs. Priske. Ještěže máme Spartu doma. Kouč Feyenoordu o losu

Pikantní je to především pro Priskeho.

„Pro našeho dánského trenéra vyčníval zejména jeden klub – jeho starý známý z Česka,“ napsal web Feyenoordu po losu.

„Hrát proti Spartě, to bude pro mě speciální zážitek,“ reagoval Priske.

„Výhodou je, že máme Spartu doma, protože moc dobře vím, jak výjimečné mohou být pohárové večery v Praze.“

Friis pro isport.cz poznamenal: „Brian získal velkou výhodu, ví o nás úplně všechno. Ví, co uděláme, čeho jsou hráči schopní.“

On a Friis se potkali před jedenácti lety v Midtjyllandu.

Tehdy šestatřicetiletý Priske tam třetím rokem dělal asistenta u prvního týmu, o rok starší Friis přišel k mládeži a později se posunul k rezervnímu mužstvu.

Po necelých třech letech v lednu 2016 Friis zamířil do Aarhusu a Priske ho o pár měsíců později z města Herning následoval, když se stal hlavním koučem FC Kodaň.

Po roce se však vrátil do Midtjyllandu, kdežto Friis se vydal do Anglie. V Brentfordu se věnoval individuální přípravě hráčů, poté vedl rezervní tým.

Priske začínal rovněž u rezervy, později v Midtjyllandu povýšil na hlavního kouče. A udělal si jméno. Vyhrál ligu, přes Slavii postoupil do Champions League. V létě 2021 vzal angažmá v Antverpách, po roce skončil a zamířil do Sparty.

Friis se vrátil do Dánska v létě 2019. Aarhus, Viborg a Aalborg, kde byl poprvé v kariéře hlavním koučem.

Když po podzimu 2022 Priskeho sparťanský asistent Thomas Norgard požádal o uvolnění kvůli štaci v Sönderjyske, Priske si vzpomněl, jak kdysi spolupracoval s Friisem.

Jeho příchod na Letnou byl jedním ze zlomových momentů sezony i Priskeho angažmá ve Spartě. Tým ze třetí příčky postupně umazával manko na Slavii s Plzní, až oba rivaly v závěru sezony předstihl a vybojoval první titul od roku 2014.

V následující sezoně už Sparta vládla lize takřka stylem start–cíl. Priske byl hrdinou, Friis tak trochu v jeho stínu, byť zainteresovaní věděli o jeho zásadním přínosu především v ofenzivní fázi hry.

Po oslavách druhého titulu za sebou i triumfu v poháru Priske odcestoval na dovolenou, z níž už se do Prahy nevrátil. „Chci vzít nabídku Feyenoordu,“ vzkázal na Letnou.

Několik dnů se jednání táhla, Sparta na začátku června oficiálně hlavního kouče neměla. „Kdo zná moji práci a ví, jak postupuju, tak já trenéra pro Spartu mám,“ nechal se slyšet sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Měli jsme jasnou představu, jak se v této situaci zachovat, protože zájem o Briana jsme vnímali už v minulosti. Klíčem je kontinuita v našem jasně nastaveném systému, a to jak v dodržování standardů dennodenní práce všech složek A-týmu, tak i v dalším budování na základě jasných herních principů,“ podotkl Rosický.

„Neváhal jsem ani minutu, protože vím, o jak velký klub jde,“ prohlásil Friis, když ho Sparta nástupcem Priskeho jmenovala.

Sparta je teprve jeho druhým klubem, kde se stal hlavním koučem. Angažmá v Aalborgu se nepovedlo, ale ne úplně jeho vinou, tým i klub byly v rozkladu.

Se Spartou se Friisovi hned v úvodu angažmá povedlo to, co nikomu z jeho předchůdců od roku 2005. Postoupil do Ligy mistrů. A čtvrteční los základní fáze Spartu poslal na Feyenoord.