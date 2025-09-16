Dobrá nálada provázela výpravu Bodö/Glimt před úvodním soubojem v Lize mistrů.
Ale když oba měli na tiskové konferenci v Edenu mluvit o síle Slavie, úsměvy zmizely. „Moc dobře víme, jaké kvalitě budeme čelit. Slavia je pro nás velkou výzvou,“ řekl kouč Knutsen.
Bodö/Glimt je klub z města na severu Norska, které leží blíž polárnímu kruhu než například nejsevernější část Islandu. V evropském fotbale je to tak trochu úkaz. Na jaře se probil do semifinále Evropské ligy, kde nestačil na pozdějšího vítěze Tottenham.
Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá
V novém pohárovém ročníku přes rakouského šampiona Sturm Graz poprvé postoupil do Champions League. „Je to pro nás historický moment a obrovská věc,“ pronesl Knutsen.
Pro Slavii měl jen slova chvály.
„Nastupujeme proti soupeři, o kterém fanoušci v Norsku možná tolik nevědí. Ale my ho známe dobře. Víme, jak je Slavia dobrá. Abychom uspěli, musíme podat opravdu nejlepší možný výkon,“ zdůraznil Knutsen.
Jak by Slavia byla úspěšná v naší lize? vyzvídali norští novináři. Kouč bez váhání prohlásil: „Ligu by vyhrála. A několikrát za sebou. Jestli by byla lepší než my? Jistě. S jejich možnostmi a stylem hry by získávali hodně bodů. Je to velký klub se silnou historií. A v poslední době je hodně úspěšný.“
V herním stylu Slavie našel prvky, které zdobí i jeho mužstvo. „Hrají hodně přímočaře. A když se díváte na standardky, jsou jako z učebnice,“ řekl.
Trpišovský je rád, že může proti Bodö nasadit Chorého. Je pro nás klíčový, říká
„V české lize jako Slavia hraje většina týmů, ale ty jsou prostě slabší. V některých zápasech je to jako hra kočky s myší. Její hráči mají úžasné běžecké statistiky, prostě pořád běhají. V kádru je spousta reprezentantů, takže úroveň je opravdu velmi vysoká.“
Na otázku, jak by se jeho tým měl v Praze prezentovat, kouč odpověděl: „Možná by někdy bylo lepší hrát víc pragmaticky, ale věříme naší cestě. V evropských pohárech jsme hledali naši identitu. Kdybychom tenhle krok neudělali, dneska tady před vámi nesedím. Kdybychom na Slavii jen bránili, jsme bez šance, to by nestačilo. Je to jako v životě. Každý způsob má své výhody a nevýhody.“