Chování Douděry před penaltou? Trochu zvláštní, řekl kouč Bodö. Na hráče byl hrdý

Věřil jste ve zvrat, když jste prohrávali o dvě branky a za stavu 0:1 nedali pokutový kop?
Potkali jsme těžkého soupeře, což jsme věděli. Domácí hráči jsou fyzicky zdatní i šikovní s míčem, napadají agresivně. V první půli jsme měli dost problémů na naší levé straně, kde vzniklo několik nebezpečných situací. Za stavu nula dva nám první gól dal víru. Byl to velmi poučný zápas.
Před neproměněnou penaltou si David Douděra klekl před míč a dlouho si zavazoval tkaničku. Myslíte si, že to od něj bylo nesportovní?
Bylo to trochu zvláštní. Je to pro nás poučení, že i tyhle momenty mohou nastat. Asi jsme měli vyměnit exekutora, i pro Högha je to poučení.
Co jste hráčům řekl?
Jsem na ně velmi hrdý, že se nevzdali a dokázali se z nepříznivého stavu zvednout. Jsou to pro nás velké zkušenosti.
Je remíza jako vítězství?
Už cesta Evropou v minulé sezoně byla z naší strany působivá. Učíme se rychle, proto jsme na Slavii dokázali uhrát remízu, i když se to pro nás nevyvíjelo dobře. Všichni soupeři v Lize mistrů jsou na vysoké úrovni a pro nás je skvělé, že jsme neprohráli.
VAR osm minut řešil dvě penaltové situace, obě nakonec vyšly ve váš prospěch. Přesto, netrvalo to příliš dlouho?
Co k tomu říct. Hlavní je, že to snad bylo správně. Ale asi by to mělo jít rychleji. Každopádně nejsem tady od toho, abych tohle posuzoval.