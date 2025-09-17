Chování Douděry před penaltou? Trochu zvláštní, řekl kouč Bodö. Na hráče byl hrdý

  21:51
Od norských novinářů přijímal gratulace k remíze. On zase pochválil Slavii i svůj tým. „Jsem na hráče hrdý,“ prohlásil Kjetil Knutsen, trenér fotbalistů Bodö/Glimt po utkání Ligy mistrů v Praze. Hosté prohrávali 0:2, ale v posledních dvanácti minutách dokázali dát dvě branky a vybojovat bod za remízu 2:2. „Pro nás je skvělé, že jsme při premiéře v soutěži bodovali,“ poznamenal kouč.
Kjetil Knutsen, trenér Bodö/Glimt, během utkání se Slavií.

Kjetil Knutsen, trenér Bodö/Glimt, během utkání se Slavií. | foto: Reuters

Věřil jste ve zvrat, když jste prohrávali o dvě branky a za stavu 0:1 nedali pokutový kop?
Potkali jsme těžkého soupeře, což jsme věděli. Domácí hráči jsou fyzicky zdatní i šikovní s míčem, napadají agresivně. V první půli jsme měli dost problémů na naší levé straně, kde vzniklo několik nebezpečných situací. Za stavu nula dva nám první gól dal víru. Byl to velmi poučný zápas.

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Před neproměněnou penaltou si David Douděra klekl před míč a dlouho si zavazoval tkaničku. Myslíte si, že to od něj bylo nesportovní?
Bylo to trochu zvláštní. Je to pro nás poučení, že i tyhle momenty mohou nastat. Asi jsme měli vyměnit exekutora, i pro Högha je to poučení.

Co jste hráčům řekl?
Jsem na ně velmi hrdý, že se nevzdali a dokázali se z nepříznivého stavu zvednout. Jsou to pro nás velké zkušenosti.

Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů

Je remíza jako vítězství?
Už cesta Evropou v minulé sezoně byla z naší strany působivá. Učíme se rychle, proto jsme na Slavii dokázali uhrát remízu, i když se to pro nás nevyvíjelo dobře. Všichni soupeři v Lize mistrů jsou na vysoké úrovni a pro nás je skvělé, že jsme neprohráli.

VAR osm minut řešil dvě penaltové situace, obě nakonec vyšly ve váš prospěch. Přesto, netrvalo to příliš dlouho?
Co k tomu říct. Hlavní je, že to snad bylo správně. Ale asi by to mělo jít rychleji. Každopádně nejsem tady od toho, abych tohle posuzoval.

