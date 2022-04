Není hotovo, řekl Klopp. Kouč Liverpoolu je i přes jasnou výhru opatrný

„Domácím patří velké uznání, bojovali jako o život, zvlášť když jsme jim dali trochu prostoru,“ říkal Klopp.

„Bylo jasné, že když skórují, přidají se diváci. Atmosféra byla vynikající. Benfica se do čtvrtfinále neprobojovala náhodou, prošli nesmírně těžkou skupinou a v osmifinále vyřadili Ajax, jeden z nejtalentovanějších týmů v Evropě,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý Němec.

Přes jasný výsledek je Klopp obezřetný, před odvetou na Anfieldu není podle něj nic hotové.

Za Liverpool se v prvním poločase na Estádio da Luz prosadili Ibrahima Konaté a Sadio Mané. Krátce po změně stran snížil Darwin Núňez, ale tři minuty před koncem skóroval ještě Luis Díaz.

„Mohli jsme dát gól v poslední minutě, čtvrtý by byl pěkný, ale to už bychom žili v říši snů,“ poznamenal Klopp.

„Je to poločas, vedeme o dva góly. I dnes jsme o poločase měli dvoubrankový náskok a věděli jsme, že není konec. To samé platí i teď. Přál bych si, abychom jim nedovolili se do boje o postup vrátit, i když by si to asi zasloužili.“

Kouč Benfiky Nelson Verissimo litoval závěrečné trefy hostů. Byl by rozdíl v odvetě dohánět manko 1:2 než současné 1:3.

„Dveře se sice nezavřely, ale kvůli třetí brance jsme si to ztížili. Snažili jsme se využít jejich slabin a v určitých chvílích se nám to povedlo,“ citoval čtyřiačtyřicetiletého Portugalce web UEFA.

„Chtěli jsme víc, ale nešlo to. Věříme si, což jsme dokázali ve druhé půli. Liverpool je skvělý tým, ale nebojíme se jich. V odvetě budeme bojovat o dobrý výsledek,“ řekl střelec Núňez, dvaadvacetiletý uruguayský reprezentant.

Než k odvetě dojde, Liverpool odehraje zápas jara v Premier League. V sobotu se v přímém souboji s Manchesterem City střetne o první místo.

„Čeká nás nejlepší tým na světě, tak to je, ale pokusíme se vyhrát. Od začátku sezony jsme si vytvořili základ, lepší ani nelze mít. Jsme ve čtvrtfinále Ligy mistrů, v semifinále Anglického poháru. Čím víc postupujete v soutěžích dál, tím je to těžší,“ podotkl Klopp.