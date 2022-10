Mosquerovy centry, pozor. Kouč Bayernu soupeře pilně studoval

Bavorsko a Mnichov zrovna nežijí zápasem Ligy mistrů. Nebýt dotazu reportéra iDNES.cz, o Plzni by se na tiskové konferenci Bayernu takřka vůbec nemluvilo.

Hlavním tématem byl nadcházejí sobotní bundesligový souboj proti rivalům v Dortmundu.

Francouzský obránce Dayot Upamecano ještě mluvil o tom, jestli se mu ve stoperské dvojici hraje líp s De Ligtem, či Hernandézem, a také o svých šancích na nominaci na mistrovství světa do Kataru.

Bayern - Plzeň v úterý od 18:45 ONLINE

Kouč byl přece jen sdílnější.

„Potřebujeme získat další body a udržet si rytmus. Proto je důležité proti Plzni vyhrát,“ řekl kouč Bayernu.

V poslední době totiž Bayern rytmus ztratil, v bundeslize třikrát za sebou remizoval a pak prohrál v Augsburgu. Mizérii ukončil po reprezentační přestávce, když doma jasně porazil Leverkusen 4:0.

„Nebylo to jednoduché, jak napovídá výsledek. Ale je mi jasné, že v Dortmundu to bude ještě mnohem těžší,“ řekl Nagelsmann.

A co ta Plzeň mezitím?

„Od našich hráčů očekávám vynikající výkon. Co jsem viděl poslední zápasy Plzně, tak zřejmě budou hrát z obrany a na protiútoky. Tak hrají i ve vaší lize. Mají fyzicky silné hráče. Může to být podobný soupeř, kterého jsme před pár dny potkali v Augsburgu.“

Trénink fotbalistů Bayernu Mnichov před utkáním Ligy mistrů proti Plzni, uprostřed útočník Sadio Mané.

O radu, jak na Plzeň, nevolal svému bývalému svěřenci do Hoffenheimu, českému obránci Pavlu Kadeřábkovi. Všechno si vysledoval sám.

„Každý má svůj subjektivní pohled a názor na hráče. Plzeň má svůj styl, my jsme až tolik neřešili jednotlivce, ale jejich hru a systém a jak hrají jako celek. Vycházejí z obrany, dávají dlouhé míče a Mosquera má velmi nebezpečné centry,“ vypočítával Nagelsmann.

To je o Plzni všechno.

Bayern Mnichov - Viktoria Plzeň zápas Ligy mistrů v úterý od 18:45, sudí Dabanovič (Černá Hora) Předpokládané sestavy

Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Gravenberch, Goretzka - Gnabry, Musiala, Tel - Mané. Plzeň: Tvrdoň - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Čermák - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Absence: Hernández, Sarr (oba zranění), Kimmich, Müller (oba nemoc), Coman (rekonvalescence) - Bucha (trest za ČK), Staněk ?, Sýkora (oba zranění), Kliment (rekonvalescence), Dedič, Kaša, Řezník (všichni chybí na soupisce). Bayern ve skupině C Ligy mistrů vyhrál na Interu Milán 2:0 a stejným skóre zdolal Barcelonu. Plzeň své utkání prohrála: 1:5 na Barcelona, 0:2 s Interem.

Dál se setkání s novináři v tiskovém středisku Allianz arény točilo kolem utkání v Dortmundu a jednotlivých hráčů, jejich zdravotního stavu či nasazení do utkání proti Viktorii.

Na dopolední přípravě v tréninkové centru na Säbener Strasse na jihu Mnichova, opačné straně města, než je stadion, poprvé po zranění s týmem trénoval francouzský křídelník Kingsley Coman.

Na hřišti ho spoluhráči přivítali potleskem. „Ale proti Plzni pochopitelně ještě hrát nebude. Daří se mu dobře, zvyšuje zátěž a uvidíme, jak to bude snášet.“

Covidem onemocněli němečtí reprezentanti Joshua Kimmich a Thomas Müller. Ani oni v Lize mistrů nenastoupí. Minulý týden vyšel pozitivní test Leonu Goretzkovi, dalšímu hráči základní sestavy. Ale ten je na úterý připraven.

„Ti dva nemají žádné příznaky. Mluvil jsem s nimi po telefonu, cítí se dobře a nejradši by šli trénovat a hrát. Musíme počkat do pátku na testy. Pokud bude všechno v pořádku, mohli by být na Dortmund k dispozici. Thomas už to chytil potřetí, takže to už by muselo být, aby mu něco bylo.“

Trénink fotbalistů Bayernu Mnichov před utkáním Ligy mistrů proti Plzni, vlevo brankářská jednička Manuel Neuer.

Kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených přijal Bayern interní pravidla. Hráči dostali spoustu zákazů co se týče návštěv. „Ale i profesionální sportovec je člověk, takže nakoupit si musí. Ne že bych teď chtěl dělat reklamu supermarketům,“ prohodil Nagelsmann s úsměvem.

Co se týče sestavy, z Nagelsmannových odpovědí lze vystopovat, že proti Plzni může dát šanci hráčům z lavičky a některé opory šetřit na sobotu do Dortmundu.

V obraně Stanišič, na křídle Gnabry, ve středu pole Gravenberch. I třeba tak může vypadat sestava Bayernu.