Úpadek a strmý sestup Manchesteru City. Realita, nic netrvá věčně, říká Guardiola

Za ironického projevu vlastních příznivců skončila cesta fotbalistů Manchesteru City v Lize mistrů, Realu Madrid podlehli i v odvetě, tentokrát 1:3.

„Šokující úpadek a pád, strmý sestup,“ píše o mužstvu v komentáři britská BBC. „Shrnulo to žalostnou, zoufalou noc pro trenéra Pepa Guardiolu.“

„Nic netrvá věčně,“ pronesl lakonicky trenér anglického týmu.

Když Manchester City loni vyhrál Premier League, bylo to počtvrté za sebou. Z posledních sedmi ročníků má šest titulů. V roce 2023 triumfoval i v Lize mistrů.

Los Ligy mistrů osmifinále, pátek 12.00 1. polovina pavouka

Paris St. Germain - Liverpool, nebo Barcelona

Bruggy - Lille, nebo Aston Villa

Real Madrid - Atlético Madrid, nebo Leverkusen

Eindhoven - Arsenal, nebo Inter Milán 2. polovina pavouka

Feyenoord - Inter, nebo Arsenal

Bayern - Leverkusen, nebo Atlético Madrid

Dortmund - Aston Villa, nebo Lille

Benfica Lisabon - Barcelona, nebo Liverpool

Jenže v současné sezoně se neprobil ani do osmifinále. V Premier League může na obhajobu titulu zapomenout a hraje jen to to, aby si zajistil účast v Lize mistrů v příštím ročníku. Zbývá třináct kol.

„Real byl měřítko. Porazil nás lepší soupeř, postup si zasloužil. Když jsme v předchozích sezonách byli v zápasech lepší my a přesto jsme nepostoupili, vyřazení bolelo víc. Letos to musíme přijmout a jít dál. Je to realita našeho týmu,“ uznal Guardiola.

„Máme za sebou mimořádné roky, byli jsme výjimeční, ale už nejsme. Musíme se snažit, abychom se odteď postupně zase zlepšili.“

Vedle Premier League se City může realizovat ještě v Anglickém poháru, v osmifinále má doma druholigový Plymouth, přemožitele Liverpoolu, který míří k titulu v lize...

Na Real v úvodním kole vyřazovací fáze Manchester City neměl. Po porážce 2:3 v prvním utkání vstoupil do odvety špatně a po třech minutách prohrával. Druhý gól dostal po půlhodině a třetí krátce po půli.

„Nedokázali jsme ubránit Mbappého,“ poukázal Guardiola na hattrick francouzského útočníka.

On svou útočnou jedničku Erlinga Haalanda kvůli nespecifikovanému zranění k dispozici neměl, přestože norský hromotluk usedl na lavičku. „Zkusil trénovat. Vyšetření nic závažného nezjistila. Sám řekl, že se necítí dobře a že není připraven.“