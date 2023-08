Není tu ještě Lingr? Trpišovský o šancích i divokém konci: Valili jsme dál dopředu

Červenobílí vstoupili do závěrečného předkola o Evropskou ligu úspěšně. Kdyby však proti dalšímu ukrajinskému soupeři v pořadí byli efektivnější, mohli mít postup po prvním utkání de facto v kapse.

Vaše hodnocení?

Řekl bych, že zejména v prvním poločase byl nás výkon výborný. Jen jsme ho nekorunovali tím nejdůležitějším, tedy góly.

Právě.

Ale blížili jsme se tomu, co jsme doma předvedli proti Dnipru, měli jsme velký tlak, množství nebezpečných situací. Viděl jsem i vynikající individuální výkony, jen ty šance...

Čekání na první gól se protáhlo až do 81. minuty.

V nastavení jsme pak naštěstí přidali ještě druhý gól. Musím říct, že před výkopem bychom takový výsledek brali, ale vzhledem k průběhu hry jsme měli vytěžit vyšší vítězství.

Nechybí vám ke spokojenosti v úvodu sezony útočník v top střelecké formě?

Tak třeba na Tijaniho si zrovna teď stěžovat nemůžeme. Ale vážně: pozitivní je, že i přes neproměňování šancí zápasy zvládáme. Myslím, že u nás se vždycky o góly dělilo víc hráčů. Pokud máte jednoho střelce, který se náhle zasekne, může to být pro mužstvo problém. Přál bych si, aby na někoho z kluků sedla múza podobně jako na jaře v nadstavbě na Vencu Jurečku. Cením si však i toho, že soupeře nepouštíme do velkého počtu šancí. To je důležitá zpráva.

Mohli jste situace před bránou soupeře řešit jinak?

Vždycky to jde jinak a lépe. A někdy potřebujete i štěstí: minule s Dniprem jsme dali dva góly z prvních dvou šancí, zatímco teď se to nepovedlo, což na tým doléhá. Jsem však rád, že se kluci do příležitostí tlačí a každý chce dát gól. Pravděpodobnost, že tam něco spadne, se zvětšuje. Jsme v nebezpečných prostorech, je tam závar, lidi se baví...

Někteří možná i trnuli, když jste za stavu 1:0 v závěru dál útočili a nabízeli soupeři prostory k brejkům. Nechtěli jste hru spíš zklidnit?

Bavili jsme se o tom i o půli, že pokud branku vstřelíme, budeme chtít valit dál dopředu. Bylo důležité, abychom využili převahu a rozložení sil na hřišti. Přece jen: za týden v odvetě může být všechno jinak. Ze zápasu jsme zkrátka chtěli vytěžit maximum, ne bránit hubený náskok.

Šanci dostal poprvé v prvním týmu i nigerijský mladík Ogungbayi. Proč?

Náš Bolek, má složité jméno, tak jsme mu ušili přezdívku. Rozhodovali jsme se, jestli do hry pošleme jeho, nebo Conrada Wallema. Věděli jsme, že Ogungbayi má skvělý driblink a je dobrý v situacích v otevřeném prostoru. Byl to risk, protože takové utkání nikdy nehrál, ale vyšlo to.

I díky asistenci na Masopustův gól?

Nevím, jestli by někdo dohrál situaci před druhým gólem stejně jako on. Vypadalo to na ztracený míč, ale nevzdal se a vrátil akci do nebezpečného prostoru před bránu.

Pohároví zástupci měli možnost si víkendové ligové kolo podle nových regulí odložit. Plzeň, která cestovala do Kazachstánu, toho využila. Vy jste nad tím neuvažovali? Čeká vás nedělní výjezd do Jablonce.

Jen jsme se o tom chvilku bavili, ale reálně jsme nad tím nepřemýšleli. Tým je rozjetý, terény jsou aktuálně kvalitní a těžko říct, v jakém termínu bychom náhradní utkání hráli. Máme v záloze i další kluky které chceme využít. Někdy je navíc na škodu, pokud se týden soustředíte jen na odvetu. Nechceme vypadnout z rytmu.

Mimochodem, plánujete tým ještě před koncem přestupového období posílit?

Abych byl upřímný, tak o jednoho hráče bych ještě stál. O univerzála, který by zvládnul zahrát uprostřed hřiště. Máme nějaké tipy ze zahraničí, ale nic rozjednaného není. Požadavky by splňovali i dva hráči z Česka. Uvidíme.