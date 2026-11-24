Slavia má Villarrealu co vracet. „O tom jsem z hlediska motivace nepřemýšlel,“ podotkl Trpišovský.
Tenkrát na podzim 2017 v Evropské lize v prvním zápase ve Španělsku vedla 2:0.
„Myslím si, že první gól Necka (Tomáš Necid). A druhý Syky (Jan Sýkora)? Ne? Jo, Danny,“ rozmlouval Trpišovský s novináři na tiskové konferenci. „Odvetu v Edenu jsem viděl, Villarreal byl jasně lepší a vyhrál dva nula.“
Slavia tenkrát ve skupině obsadila třetí příčku, když v rozhodujícím utkání podlehla doma Astaně 0:1. Přitom jí stačila remíza. Tehdejší kouč Jaroslav Šilhavý skončil a nahradil ho právě Trpišovský.
|
Slavia v Lize mistrů neproměňuje šance, ukazují data. V tabulce měla být sedmá
Od té doby jeho éra ve Slavii trvá. Ale také trvá jeho čekání na vítězství v Lize mistrů. Série, o kterou nestojí, se natáhla už na osmnáct zápasů. S předchozím obdobím v Champions League dokonce ještě o pět víc.
Vyjde to konečně?
Prostě to beru jako všechny zápasy doma. Přijde plný stadion, lidi utratí své peníze za lístek, přijdou fandit a my chceme být konkurenceschopní jako každé utkání. Vydat chceme ze sebe všechno, to je nejdůležitější.
A ta výhra?
Výsledek těžko můžete zaručit. Ale lidi musí odcházet s pocitem, že jste do toho dali všechno. Vyždímali se na maximum fyzicky i mentálně. Liga mistrů je svátek, potřebujeme, aby vám hlava povolila jít na hranu výkonu. Pak je šance na úspěch.
|
Nečekané jméno, které povznáší Slavii. Ayaosi uteče faulům, po céresu září
Villareal je na tom v Lize mistrů podobně jako vy. Porazil Neapol, těsně prohrál v Dortmundu a v Liverpoolu, ale naposled dostal šest gólů od Paris St. Germain. Co vám řekl jeho víkendový zápas v Barceloně, nad kterou vedl 2:0, přesto prohrál?
Asi to, co všichni cítíme. Kombinační hra, výborná výstavba, rychlost ofenzivních hráčů. Udeřili z prvního brejku. Po presinku získali míč a skvěle to trefili. Odehráli dobrý zápas, ale po pauze kvůli síle soupeře o výsledek přišli.
Trenérovi Iňigu Pérezovi je teprve osmatřicet...
Já jsem v tomhle věku šel do Liberce. Tenkrát to pro mě byl obrovský klub a skok v kariéře. Objevil jsem se někde, kde jsem si myslel, že nikdy nebudu. Ani jsem si tam ze začátku nebral byt, měli jsme dvouměsíční výpovědní lhůtu a říkal jsem, že do zimy budeme pryč.
A nebyl jste. Uspěl jste a po příchodu Slavii v ní končíte devátý rok.
Když takhle mladý trenér zvládne první krok, může mít před sebou dobrou kariéru. Ale musíte to dokázat. Když si to vybavím, tak pod největším tlakem jsem byl právě první sezonu v Liberci, kdy se o vás rozhoduje, jak to půjde dál. Já kolegu z Villarrealu moc detailně neznám, ale mladí trenéři se dneska objevují často. Když bude úspěšný, dalším krokem už budou velké kluby. Ale ohled na něj brát nebudu.
Zato ohled musíte brát na počet zraněných ve vašem kádru, chybí vám Chaloupek, Moses, Šturm a nově i Provod, kteří by atakovali základní sestavu. Je to velký problém?
I když máme dost zraněných, dokážeme zápasy výsledkově zvládat. To mě moc těší. Zastupitelnost je pro tým to nejdůležitější, aby nepřišlo hluché období. Když už přijde, potřebujete z toho vyjít aspoň s remízami. Když se náš poslední zápas v Olomouci lámal, přišli do hry Schranz, Kačor, Suleiman a skvěle nám pomohli. Pro mě jsou důležití i hráči, kteří zápasy dohrávají. To není jednoduchá disciplína.
V čem je ještě zastupitelnost důležitá?
Dělá sílu týmu, tvoří konkurenční prostředí a umožňuje mít tréninky a cvičení ve velké kvalitě. Je mi jasný, že od začátku chce hrát každý. Mrzí nás, že nám chybí zrovna hráči, kteří by rychlostí a dynamikou pomohli. Ale zase nás to stojí míň debat o tom, co by kdyby. A kluci jsou na tréninku klidnější, protože vědí, že tu roli dostanou.
Jakou dostane Nowak? V poslední době hrával na hrotu, ale při absenci Mosese se nabízí jeho přesun do středu pole. Nebo nasadíte od začátku Kačora?
Jste blízko, Kačor je jedna z variant. Přemýšlíte, že to nejlepší chcete mít na hřišti od začátku, ale taky musíte uvažovat, jak se utkání může vyvíjet. Kačor je pro nás příjemné překvapení, jakou má už teď úroveň i čísla. Chceme, aby hrál ve stejné intenzitě celou dobu, a víme, že na devadesát minut to ještě není. Takže spíš ta první varianta.
Do konce podzimu se musíte obejít bez Provoda, jenž se kvůli přetrvávajícím potížím s kolenem rozhodl pro operaci. Probíral jste to s ním? Nešlo to odložit?
Je to historická záležitost, někdy to bylo lepší, jindy horší. Podařilo se mu to vyřešit, ale pak se to zase zhoršilo. Třeba před pár týdny před zápasem s Artisem mi říkal, že se cítí stoprocentně fit. Ale když se teď vrátil z reprezentace, rozhodl se jít na operaci, i když to měl v plánu až v zimě.
|
Provod podstoupí operaci kolena. Slavia bude dohrávat podzim bez něj
Už nemohl dát?
Limitovalo ho to při běžném pohybu. Věříme, že to nebude vážný problém a že v jarní části bude k dispozici. Spoustu zápasů šel přes limit a teď už přišel s tím, že se to zhoršilo tak, že by týmu nedokázal pomoct.
Na podzim neměl zrovna ideální formu. Mohlo za to právě zranění?
Myslím, že to s tím nesouviselo. Po mistrovství světa neabsolvoval přípravu, odehrál spoustu zápasů, šel na hranu. Ono se to pak nahromadí.