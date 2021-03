Trpišovský poprvé po Rangers: Nejhorší fotbalový zážitek, i prohrát musíte umět

„Máme za sebou nesmírně hektické dny. O všem, co se stalo, se v kabině snažíme mluvit co nejméně, snažíme se nevnímat věci z venku, i když je to pochopitelně těžké,“ krčil rameny slávistický trenér.

Hodnocení zápasu s Opavou Slavia vyhrála 4:0 „Nemohli jsme se dostat do tempa, začátek byl z naší strany takový ospalý. Bylo to dáno i tím, že Opava do toho vstoupila velmi aktivně. Za prvních 20 minut jsme si nevypracovali nějakou vyloženou šanci. Pak zápas ovlivnila červená karta, větší část zápasu jsme měli hrát v deseti. Tým na situaci, na kterou nejsme moc zvyklí, zareagoval skvěle. Velice poctivě jsme pracovali pod míčem a vytvářeli jsme si nebezpečné brejkové situace. Ke konci poločasu jsme jednu z nich proměnili, gól do šatny nám hodně pomohl. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, Kuchtič nám pracovitostí vybojoval faul na sebe a druhý gól. Druhý poločas jsme odehráli skvěle až na posledních 10 minut. Velice dobrý výkon týmu, velmi dobré individuální výkony.“

Bylo poznat, jak ho i s odstupem tří dnů (nejen) pozápasové scény z Ibrox Parku trápí. Z Glasgow se vzhledem k okolnostem s novináři spojit nemohl, proto se o Rangers a Evropské lize netradičně mluvilo i po nedělním ligovém zápase.

„Postoupili jsme naprosto zaslouženě, Rangers jsme během dvou zápasů téměř do ničeho nepustili, dostali jsme jen jeden hloupý gól po standardce,“ chválil Trpišovský. „Zpětně si vážím velké odolnosti našich hráčů, v odvetě to opravdu nebylo jednoduché. Bohužel, některé věci nám radost to kalí.“

Co vás trápí nejvíc?

Zranění Koláře. Pro mě to byl neuvěřitelný zákrok, nejhorší faul, který jsem kdy na vlastní oči viděl, a že jsem toho viděl hodně. Pro mě to byl úder jako z bojových sportů, jenže tam nemají na noze kopačky a nejsou rozběhnutí v plné rychlosti. Má zlomený nos, stehy v obličeji, prasklinu v čelní dutině, ale všichni víme, že to mohlo dopadnout ještě stokrát hůř.

Po postupu přes Leicester jste vyzdvihoval chování trenéra Rodgerse, před osmifinále jste se hodně těšil na Gerrarda, zklamal vás?

Leicester ukázal, že i prohrát se musí umět. Není to jednoduché, ale oni nám všichni férově podali ruce, ve Skotsku to byl pravý opak.

Buďte konkrétní.

Byli to Rangers, kdo nás asi padesát minut po zápase požádali o schůzku, aby si Ondra Kúdela s Kamarou vyříkali ten incident. I za účasti UEFA. Čekal jsem, že tam padne třeba také něco ke zranění Ondry Koláře, ale když jsme přišli, tak se Kamara bez jediného slova vrhnul na Ondru pěstmi a z celé situace utekl. Pro mě naprosto nepochopitelné, co se tam stalo. Nejhorší, co jsem na fotbale zažil.

Alespoň páteční los vám udělal radost: dalším soupeřem z ostrovů bude Arsenal.

Viděl jsem část prvního poločasu a posledních osm minut jejich zápasu s West Hamem a myslím, že zejména v útočné fázi ukázali velkou kvalitu. Hráči jako Odegaard jsou při řešení ofenzivních situací skvělí.

V divokém zápase Arsenal dotáhl z 0:3 na 3:3.

Byl to takový jejich klasický zápas. Určitě si zavoláme i s Tomášem Součkem a Vláďou Coufalem a budeme chtít znát jejich pocity. A my trenéři během repre pauzy zasedneme a budeme zpětně sledovat zápasy Arsenalu, na to se dobře dívá. Žádná práce, spíš zábava.