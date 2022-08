Trpišovský po Rakówu: Víc než Sevilla! Nevěřil jsem, že něco takového řeknu

„Ode mě to byla poklona,“ ujistil žurnalistu. „Zápasy proti Rakówu byly náročnější než řada těch, které jsme loni a předloni absolvovali v evropských pohárech. Znovu už bych s ním hrát nechtěl,“ řekl.

„Mají opravdu silné mužstvo se skvělou disciplínou, velkou kvalitou a v Evropě by se určitě neztratili. Když nám je vylosovali a my viděli jejich zápasy, nebylo nám s kolegy dobře po těle. Ať je sledujete, jak chcete, jen složitě v jejich obraně hledáte slabinu,“ pokračoval slávistický kouč, který ještě o pár desítek minut dřív křepčil s hráči na trávníku.

Útočník Tecl na něj po závěrečném hvizdu vylil kbelík vody, on sám hned potom pak sprintoval za brankářem Mandousem, v džínách se sklouzl po trávníku a objímal se se všemi kolem.

O čem pak před novináři mluvil?

O průběhu postupového zápasu: „Dobře jsme do něj vstoupili, ale vázla nám finální přihrávka. Nejen, že jsme v prvním poločase nedali gól, my si nevytvořili ani vyloženou šanci. Pak nás při možnosti soupeře podržel Mandous, přežili jsme tuze nepříjemný moment a po střídání ve druhé půli jsme postupně přebrali otěže. Hlavně po gólu Usora se náš výkon hodně zvedl, ale byla to bitva se vším všudy. Naštěstí se nám povedl jeden moment a odvrátili jsme penalty. Do těch se nám nechtělo.“

O strachu z případných pokutových kopů: „Když padl gól, nevím, jestli jsem měl větší radost z toho, že jsme se přiblížili postupu, nebo právě z toho, že nebudou penalty. Pár minut předtím jsem v hlavě začal přemýšlet, jaké střelce zvolíme, jestli je budeme určovat, nebo to necháme spíš na hráčích. Neměl jsem z toho dobrý pocit. Navíc mám dojem, že při penaltách je to v takových chvílích vždycky jednodušší pro hosty. Proto jsem bral druhý gól jako vysvobození.“

O Ivim Lópezovi, hvězdě soupeře: „Výjimečný, geniální hráč. Dlouho jsme v Evropě nečelili tak silné individualitě v ofenzivě. Bylo pro nás klíčové ho uhlídat, soustředili jsme se na něj, přesto si v první půli de facto sám vytvořil gólovku. Pokud byl Raków nebezpečný, vždycky v tom měl prsty.“

O psychické náročnosti celé kvalifikace: „Každá kvalifikace má svá specifika. Náročné bylo hrát také o Ligu mistrů s Kluží nebo s Midtjyllandem, kde jsme ztratili postup deset minut před koncem. Je však pravda, že nám letos šlo v šesti zápasech o skupinu a neměli jsme žádnou šanci na opravu. Konferenční ligu jsme si museli hodně zasloužit, když jsme vyřadili Panathinaikos i Raków, dva nesmírně těžké soupeře.“

O srovnání s památným prodloužením proti Seville: „Tenkrát jsem našim šéfům říkal, že nic víc už zažít nemohou. A možná to teď bude znít hrozně, ale pro mě je tohle ještě víc. Postupový gól do základní skupiny, což znamená podzim v Evropě a další super zápasy. Uf. Sám jsem překvapený, že vám něco takového vůbec říkám!“

O tom, jestli postup nakopne tým do další fáze sezony: „Uvidíme už v neděli, čeká nás v Brně návrat do reality... Ale vážně, takový výsledek vás nakopnout může. Tým ukázal, jakou v sobě má energii. Mám radost třeba ze Santose, který teď neprožil dobré období, a přesto zvládl v tempu celých 120 minut. Hráči se musí naučit hrábnout si i v nekomfortní situaci a v únavě, což jsou zkušenosti, které nikde nekoupíte a rozhodně je nenakoukáte u televize. Evropa je velká škola. Jsem rád za to, jak celý tým utkání odbojoval. Museli jsme se porvat s protivníkem, který je fyzicky lépe vybavený, museli jsme být správně mentálně nastavení. Jsem rád, jak jsme se s tím vyrovnali.“

O Provodovi se Sorem: „Máme radost, že je Lukáš zpátky. Pracoval hodně individuálně, my na něj tlačili, aby s námi odcestoval už do Polska, ale rozhodl se připravit až na odvetu. Běžecky je na tom dobře, byť nastoupit do takového duelu z lavičky je samozřejmě něco jiného. Měl jsem trochu strach, jestli na něj není brzy, ale zvládl to skvěle a v závěru zápasu nám nejen v soubojích hodně pomohl. To Sor dělal před zápasem všechno možné, aby mohl nastoupit, ale nestačilo to. Za poslední tři měsíce s námi navíc absolvoval jen jediný trénink, takže by bylo obrovské riziko ho do utkání nasadit. Nebyl mužstvu schopen naplno pomoct, i když by moc chtěl. A jeho uvažovaný odchod? Vzhledem k tomu, že jsme postoupili, to považuju za bezpředmětné. Yira je náš klenot, který se nejprve musí dát zdravotně do pořádku. Podle mě je nesmysl, abychom prodávali hráče po půl roce, když ani nejsou ve své nejlepší formě. Nabídka na něj je výborná, ale řekl bych, že jeho hodnota bude ještě vyšší.“

O soupeřích ve skupině: „Doufám, že mi jednou vyjde Irsko, které si už dlouho přeju. Minule nás o něj připravil Gibraltar, tak snad teď.“