Trpišovský chce vidět víc válečnictví. Musíme Raków rozhýbat, říká před odvetou

„Taky bychom mohli mluvit o tom, že se měla v Polsku na Ondru Lingra pískat penalta za faul před prázdnou bránou, ale neděláme to. Dobře víme, že jsme v prvním utkání nepředvedli dobrý výkon a hledáme cestu, jak se zlepšit. Chceme ze sebe dostat to nejlepší, strhnout diváky a přes Raków postoupit. Na nic jiného teď ani nemyslím,“ burcuje slávistický kouč.

Slavia - Raków ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

Po venkovní porážce 1:2 jste však před odvetou v nevýhodě.

A soupeř i s vědomím náskoku jistě naváže na to, co mu v prvním utkání fungovalo. Očekávám od nich opět úpornou defenzivu, že budou ve velkém počtu hráčů zůstávat vzadu a v ofenzivě se budou spoléhat na vynikající standardky a své rozdílové hráče. My musíme zvýšit tempo zápasu, intenzitu i plynulost hry - v Čenstochové se hrálo v prvním i ve druhém poločase jen pětadvacet, respektive sedmadvacet minut čistého času.

Co s tím?

Je nezbytné, abychom byli aktivnější, přesnější a mnohem více se nabízeli. Potřebujeme taky změnit mentalitu, což snad přijde s podporou fanoušků. Právě v bojovnosti jsme v Polsku zaostávali. Věřím však, že odveta se bude hrát v jiném rytmu, že soupeře mnohem víc rozhýbeme a otevřeme. Čeká nás protivník, který nedělá moc chyb, a my ho k nim musíme přinutit. Chci, aby v Edenu hořela tráva.

Slavii hrozí po šesti letech sezona bez pohárů, vnímáte zápas jako vůbec nejdůležitější ve vaší éře?

Nerad bych poměřoval, protože duelů,, kdy jsme byli v podobné situaci, už za sebou máme mnoho. Ať jsme hráli o postupy ze skupin, odvety ve vyřazovacích fázích, o tituly, finále poháru nebo třeba o Champions League proti Kluži... vlastně i teď s Panathinaikosem to bylo srovnatelné: stál před námi nesmírně silný soupeř a my ho museli porazit. Uvědomujeme si, co je v sázce, důležitost zápasu vnímáme a do Evropy rozhodně chceme, ale o hodně se hraje ve Slavii v každém zápase.

S kým můžete počítat? Jak jsou na tom třeba Sor s Provodem?

Nechci být konkrétní, ale jeden z nich už s námi trénoval a měl by se objevit v nominaci na čtvrtek. V určité fázi zápasu ho můžeme využít, musíme však zůstat opatrní: oba kluci měsíc netrénovali, nehráli zápas a rozhodně nechceme, aby si zranění případně obnovili.

Co další hráči? Proti Pardubicím chyběli například Oscar, Olayinka či Santos.

Oscara jsme doléčili a měl by být připravený. Santos sice absolvoval trénink s lehkými obtížemi, ale i on by měl být k dispozici. U Olayinky jde o dlouhodobější problém. Hraje přes bolest, proto ho občas ze sestavy vyndaváme. Proti Pardubicím jsme ho šetřili na Raków.

Přemýšlíte o nasazení Holeše na post stopera?

Určitě si s tou myšlenkou pohráváme, protože s Tomášem v obraně jsme v Evropě odehráli spoustu zápasů, kdy nám defenziva fungovala dobře. Je spolehlivý, navíc na hřišti umí rozdávat úkoly a organizovat ostatní. Ve hře je však víc věcí včetně úpravy herního schématu. Zásadní ale bude naše nastavení v hlavách, musíme dát do odvety víc válečnictví a samozřejmě i fotbalovou kvalitu.

Má šanci na základní sestavu i David Jurásek?

Jednoznačně. Víme, co nám může směrem dopředu nabídnout. Do utkání vstupujeme s výsledkovým deficitem a potřebujeme útočit a vytvářet si nebezpečné šance. Zároveň ale musíme mít na paměti, jak nebezpečný je například Ivi López na pravém kraji soupeřovy sestavy. Potřebujeme proto správně skloubit ofenzivní i defenzivní složku hry.