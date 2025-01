Trpišovský: Stálo to spoustu energie, ale odměna chybí. Chorému bylo zle

Domácí PAOK porazil Slavii 2:0 a definitivně ji odřízl od šance na postup do vyřazovací fáze.

„Vzhledem k tomu, jaká byla situace, jsme se potřebovali dostat do vedení, ale začátek patřil soupeři. Domácí nás přitlačili k bráně, my měli problém v zakládání, ztráceli jsme spoustu míčů a pak jsme inkasovali z penalty.“

Což vám paradoxně spíš pomohlo. Svůj výkon jste zvedli.

Jo, posledních deset nebo patnáct minut první půle bylo z naší strany lepších. A zkraje druhého poločasu jsme měli nejlepší pasáž v zápase, kdy jsme domácí přitlačili. Ale budu se opakovat – zase jsme nebyli produktivní. Tohle nebyl zápas na dva nula, ale na to se historie ptát nebude. V obou pokutových územích jsme byli slabší. Znovu. Jsem zklamaný.

Nebál jste se o mladíka Konečného, který hrál v Evropě poprvé a především v úvodu měl v soubojích s nažhavenými soupeři problémy?

Na půdě řeckého mistra to pro něj byl křest. Jako by ho soupeř chtěl hned v úvodu prověřit, tlačil se do jeho prostoru, několikrát se od něj míč odrazil do středu, za něj. My sami jsme mu dali několik těžkých balonů, i proto byl ten vstup možná lehce rozpačitější, ale pak se chytil. Jeho výkon gradoval, uhrál těžké situace jeden na jednoho.

Zklamaný slávistický dorostenec Mikuláš Konečný (vlevo) po dalším inkasovaném gólu v utkání s PAOK Soluň.

Hodně jste s ním v průběhu prvního poločasu komunikoval. O čem?

Řešili jsme s ním dostupování, snažili jsme se zlepšit organizaci v obranné řadě, protože jsme pod tlakem kupili ztráty. Celkově je to pro něj skvělá zkušenost, jen škoda výsledku. Ale on je pro nás příslib.

To i další teenager Pech. Na levém křídle zvládl celý zápas. Jak se vám líbil on?

Domča podal výborný výkon. Při jeho konstituci jsou pro něj náročné souboje tělo na tělo, ale zvládal to, byl zdravě sebevědomý, jenom ty šance... Za stavu nula nula nabíhal za obranu, možná mohl střílet z první. Pak se ještě výborně dostal ke střele z úhlu. Kdyby dal gól, bylo to ještě lepší, ale řadím ho k našim nejlepším hráčům. Velké pozitivum.

Vůbec se do hry nedostal Chorý, ač byl připravený na lavičce. Po nemoci ještě nebyl fit?

Bohužel. Ve středu s námi sice absolvoval předzápasový trénink, ráno byl i na rozcvičení, ale po příjezdu na stadion se mu udělalo zle. Nešel s týmem ani na rozcvičku, motala se mu hlava, sotva se držel na nohou. Bavili jsme se, jestli zvládne aspoň posledních pět minut, ale už o poločase bylo vidět, že ne.

Vyřazení z pohárové Evropy je zklamání a neúspěch. Co to pro Slavii ještě znamená? Dojde ke korekcím v kádru, když budete na jaře hrát jen dvě soutěže?

Zápasů bude míň, ale žádné dramatické zúžení kádru nečekejte. Dojde k některým plánovaným změnám, ale pořád musíme myslet na to, že nás čeká boj až do konce května. Půjde o hodně, takže chceme mít k dispozici okolo jedenadvaceti hráčů plus brankáře. Potřebujeme se teď dát do kupy hlavně zdravotně, ale to, že jsme vypadli, opravdu nebude mít vliv na kádr, který tady je.

Příští týden vás čeká ještě poslední utkání o prestiž proti Malmö. Když se ale za pohárovou sezonou Slavie ohlédnete už nyní, najdete zápas, který vám nedá spát?

Potom, co jsme v prvních dvou zápasech udělali čtyři body, jsem po každém dalším utkání přemýšlel, jak je možné, že jsme nevyhráli. I když měli soupeři kvalitu, měli jsme na to. Cítil jsem, že se nám některé věci opakují, ale taky zcela upřímně říkám, že jsem byl přesvědčený o tom, že s Fenerbahce a s Anderlechtem uděláme doma minimálně čtyři body, nebo spíš šest.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský před utkáním s PAOK Soluň.

Neuhráli jste ani jeden.

Právě. Zlom bylo Fenerbahce. Měli jsme našlápnuto, ale tenhle zápas nás hodil do pozice, kterou jsme si dopředu nepřipouštěli. Nečekali jsme to. Anderlecht to samé.

I s ohledem na to, co říkáte, co se ve vás teď odehrává? Smutek? Lítost? Naštvání? Vztek?

Asi od každého trochu. Jsem zklamaný z toho, že nepřijdou další zápasy, které by si tým zasloužil. To samé platí o fanoušcích, zase za námi přijeli, zase nám fandili. Je to mrzuté. Vždyť my prohráli popáté v řadě a dali jsme za tu dobu jen dva góly, i když podle počtu střel, šancí nebo xG (metrika očekávaných gólů) jsme někde na vrcholu Evropy. Tady v Soluni byl tým v těžké situaci, ale všichni, kteří nastoupili, nechali na hřišti maximum.

Nestačilo to.

Zklamání, lítost, mrzutost, to všechno teď ve mně je. Stálo nás to spoustu energie, ale nemáme žádnou odměnu. To je vůbec nejhorší.