Test, který ukáže, jestli jsme se posunuli, říká Trpišovský před startem Ligy mistrů

Projevila se i v momentě, kdy mluvil o Davidu Zimovi, který víkendový ligový duel proti Zbrojovce Brno (4:0) nedohrál kvůli podezření na otřes mozku.
„Chtěl jsem říct.... Nechci, aby se naštval. On je otřesený skoro pořád,“ pronesl Trpišovský s úsměvem. „Takže jsi to vlastně neřekl,“ reagoval tiskový mluvčí Michal Býček.
„Ale vážně. David se ve středu připojil k týmovému tréninku a vypadal dobře. Ještě se rozhodne v den zápasu, ale kdybych měl tipovat, k dispozice bude. A teď si to u něj vyžehlím. Vidíme, v jaké formě hraje a jak je pro nás důležitý. Ten zápas by mu mohl hodně sedět,“ řekl slávistický kouč.
Slavia vs. Lens
úvodní zápas Ligy mistrů
výkop čtvrtek 21.00
rozhodčí: Fotias - Meintanas, Papadakis (všichni Řecko)
Vyjde to už konečně? V Lize mistrů jste jako trenér vítězství ve čtrnácti zápasech nezažil.
Uděláme všechno pro to, abychom uspěli. Aby lidé, kteří si přisoudili ne zrovna levné lístky, od nás dostali co nejlepší výkon. Vítězství si hodně přeju, hlavně doma. Máme první možnost ze čtyř.
Cítíte vzhledem k losu, že proti Lens je ta šance na tři body největší?
Řeknu to, co vždycky. Máte v hlavě program, připravené věci, které by mohly nastat, ale můžou se změnit. Mám tam už trochu i Teplice a Varnsdorf, které nás čekají potom. Proti Lens to beru jako jeden zápas, jako play off, pak se uvidí. Čeká nás pak reprezentační přestávka, Ligu mistrů budeme hrát až za měsíc. Teď se soustředím na to, abychom podali co nejlepší výkon. Hraje se v devět večer, v létě, bude plný stadion a proti nám stojí skvělý soupeř.
Bude Slavia jiná než v minulé sezoně Ligy mistrů?
Když nechci nic sdělit, rád říkám, že pravda leží na hřišti a tam se ukáže. Máme některé nové hráče s jinou typologií, ale jinak je naše DNA stejná. Doufám, že ukážeme, že máme nové zbraně, které bychom do Ligy mistrů chtěli přenést. Liga mistrů je ta nejtěžší prověrka s nejlepšími soupeři.
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Potřebujete top výkon.
Potřebujeme ten nejlepší výkon jak z týmového, tak individuálního pohledu. Aby dobře zahráli kluci v základní sestavě i ti střídající. Nesmíme mít slabé místo, jinak nás potrestají. Čeká nás první test, jestli jsme se proti minulé sezoně posunuli.
Váš soupeř má problémy v obraně i ve středu pole, ve francouzské lize ze tří kol dvakrát prohrál. Cítíte, že jste ve výhodě?
Sice mají horší výsledky, ale ty dvě porážky byly o gól a přitom měli hodně šancí. Zatím je neproměňují. Pro nás je dobře, že jsme viděli soupeře v situacích, které mu nevyhovují a když se dostane do úzkých. To, že se jim nedaří, může ukázat i mentalitu mužstva.
S ní Slavia problémy rozhodně nemá.
Když se nám nedaří, dostane nás to do větší pohotovosti. Lens má nového trenéra, který se tam snaží dostat své věci. Chvíli trvá, než si to sedne. Musíte si projít chybami, abyste to viděli.
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Co vám soupeřovy poslední dva zápasy ukázaly?
I když o víkendu s Lorientem prohráli, tak se mi zápas líbil, měl skvělou úroveň. Lorient mě překvapil. Lens ukázal, v čem je silný, co ho zdobilo v minulé sezoně. S novým trenérem se pokouší o nové věci. Mají rychlé a nebezpečné hráče vepředu. Dokážou si poradit v těžkých situacích a dostávají se do spousty šancí. Ale taky jsou zranitelní vzadu a je na nás, abychom toho využili. Ale hrajeme proti druhému týmu z Francie. Abychom byli úspěšní, bude to na nás klást ty nejvyšší nároky.
Se soupeřem přicestoval i Abdallah Sima, jehož jste před pěti lety měl ve Slavii. Nečekal jste, že bude v lepším klubu i lepší soutěži?
Brzdily ho zdravotní potíže, i proto se neprosadil v Brightonu. Když jsem ho teď viděl, překvapilo mě, jak je pořád mladý. Mám zafixováno, jak tady hrál a pak vystřídal tolik klubů. A pořád mu je jen pětadvacet.
Čekáte ho v sestavě?
Líbí se mi, že si vybojoval pozici devítky, dřív nastupoval z křídla. Na hrotu je nejsilnější. Neříkám to proto, že ho mám rád, ale patří mezi dva nejnebezpečnější hráče soupeře. Pokud bude takhle pokračovat, bude zajímavý pro lepší kluby v Evropě a ještě udělá zajímavý přestup. Francouzská liga je zásobárnou pro ty nejlepší soutěže na světě.