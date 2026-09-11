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Trpišovský: Hořké, smutné, ale hráči mají můj obdiv. Zůstat v jedenácti, vyhrajeme

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  7:03
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens.

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Lens slaví výhru na hřišti Slavie.
Tomáš Chorý se chybou podepsal pod prohru Slavie.
Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.
Útočník Lens Ivanovič slaví gól do sítě Slavie.
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Jako by si chvíli povídal pro sebe. „Nevím, co říct. Asi víte, co řeknu. Směju se, ale do smíchu mi moc není,“ prohodil Jindřich Trpišovský. Trenéra slávistických fotbalistů bolel výsledek 2:3, poznali jste, jak ho ztráta vítězství vzala. Ale zároveň ho těšil výkon, který jeho svěřenci v úvodním duelu nového ročníku Ligy mistrů proti Lens podali.

Co hráčům řeknete?
Vezmu to jinak, chyby k fotbalu patří. K hráčům mám velký respekt a obdiv za to, co předvedli. V jedenácti, pak i v deseti. Podali skvělý týmový výkon, viděli jsme i skvělé individuální výkony. Parádní kulisa, vynikající atmosféra. Kdybychom nedostali dva góly v nastavení a nehráli druhou půli v deseti, bylo by všechno skvělé.

Proč není?
Hodně mi to připomíná náš loňský souboj s Bodö/Glimt. Taky jsme vedli, dostali na dva dva v nastavení. Pak jsme měli ještě gólovku na tři dva. A tady to bylo podobné. Taky jsme vedli, ale nedotáhli to. Mrzí mě to kvůli hráčům, kvůli lidem. I když jsme byli v deseti, prohrát jsme si nezasloužili. Ale důležité je to, co svítí na tabuli.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Velká dvojka a vedle ní trojka.
Úroveň zápasu byla vynikající, hráči získali spoustu zkušeností. Myslím si, že jsme hráli líp než proti Bodö. Hodně kluků podalo nadstandardní výkon. Je to hořké, smutné a jediné, co můžeme udělat, je podat stejný výkon v neděli v Teplicích.

Zažil jste bolestivější porážku?
Vždycky ta poslední je nejhorší. Vybavuju si třeba tu proti AC Milán, to jsme taky museli hrát v deseti. S Bodö jsme ještě dvanáct minut před koncem vedli dva nula, ale tehdy jsme získali aspoň bod. Před druhým gólem byl Dani Šturm už tak vyčerpaný, že nedokázal dostoupit toho šestnáctiletého kluka, který pak centroval. Museli jsme v průběhu řešit spoustu věcí, například: jak bránit v deseti. Soupeř změnil rozestavení a pro nás to bylo hodně náročné. Pak o všechno přijdeme na konci.

Zdrcení hráči Slavie po porážce s Lens.

Jedním z rozhodujících momentů bylo vyloučení Konečného. Hodně jste se zlobil, když to sudí začali na doporučení VAR řešit. Jak jste situaci viděl?
Samozřejmě to vidím ze svého pohledu. Nejdřív tam byl faul na Šturma, sice ne nijak velký, ale v první půli takové zákroky pískali. Teď ne. Oni šli dopředu, hlavní rozhodčí ten souboj Konečného se Simou pustil, ale pak se k tomu VAR vrátí. Na hřišti to sudí vidí z reálu, VAR to zase vidí jinak. Souboj jeden na jednoho u posledního hráče. Když chcete vidět faul, tak ho vidíte. Sima to udělal chytře, dal si před něj tělo. Pokud by pokračoval, faul to nebude. Když upadne, je to faul.

Konečný střídal v poločase zraněného Zimu, na hřišti byl pár vteřin a šel ven. Udělal chybu?
Těžko mu něco vyčítat. Měli jsme míč, šli nahoru. Pak rozhodly centimetry v přepnutí, Sima měl výhodnější pozici. Bylo to pro něj přísné.

Nejkratší debut, po něm smršť. Trpišovský o červené: Když chcete vidět faul, vidíte ho

Kdyby Zima na hřišti zůstal, zvládli byste to?
Těžko říct, možná ano. Ale i tak jsme vedli. Sami vidíte, že je Zima ve velké formě, že dominuje. Kdyby hrál, třeba by vyndal centr před gólem na dva dva. Chyběl, určitě by týmu pomohl. Ale citelnější bylo, že jsme hráli v deseti, než to, že David musel střídat. Kdybychom zůstal v jedenácti, vyhrajeme. Je náš problém, že nedáme šance, po půli jsme měli vést dva tři nula. V jedenácti bychom byli víc nebezpeční dopředu, pak je ta pasivita logická.

Oba vaše góly dal Šturm, který přišel v létě. Mohl sehrát lepší zápas?
Byl jeden z nejlepších na hřišti. Z naší strany tam bylo hodně skvělých výkonů. Nemělo by zapadnout, jak zápas zvládli další noví kluci Nowak a Kubiak, ale Dani byl rozdílový. Ty góly jsou hezké, ale unikátní byl jeho komplexní výkon.

Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Nebojíte se, že byste o něj mohli za půl roku v přestupním termínu přijít?
U něj jsem vzhledem k jeho věku klidnější. Přece jen v sedmadvaceti je udělat velký přestup těžší.

Může být právě Šturm zbraní pro Ligu mistrů?
Jednoznačně. Na rozcvičení jsem si říkal, že mu ten zápas bude vyhovovat, protože na hřišti bude víc místa. K míči se dostane častěji bez kontaktu, bez soubojů. Ale taky platí, že jakmile necháte víc prostoru soupeři, tak je nebezpečnější než týmy z naší ligy. Když jsem Šturma poprvé viděl, bylo to v přípravě v Marbelle za Olomouc dvacet minut. To bylo wow. To si jen říkáte, kde ten hráč posledních pět let byl.

Dvougólový Šturm chtěl pomoct víc: Jsme smutní, tři body jsme měli skoro v kapse

Naopak vaše opora Tomáš Chorý chyboval před třetím gólem. Co mu řeknete?
Chyby k fotbalu patří a my si ze zápasu musíme vzít pozitivní věci. Nikomu nebudu nic vyčítat. Něco podobného se nám stalo s Bohemkou, ale na nikoho nebudeme ukazovat prstem. Nechcete dostat gól po ztrátě před vápnem, ale rozhodnutí na hřišti nejsou jednoduchá.

Před Chorým dostal šanci v sestavě Chytil. Jak se vám líbil?
Odvedl, co jsme chtěli, neustále obranu zaměstnával. I když to někdy vypadá, že míč ztratí, tak nám hodně pomáhal, byl nebezpečný. Mohli jsme ho dvakrát najít volného ve vápně, mohl mít dva góly, ale míč jsme k němu nedostali.

Nehráli jste předkola a teď poprvé musíte z pohárů přepínat na ligu. Nemáte obavy?
Je divné, co teď řeknu... I když jsme dostali dva góly v nastavení a prohráli, z týmu cítím obrovskou sílu. Přišli jsme o Zimu, Sadílek má zlomený nos, padá to jako mouchy na verandě. V neděli v Teplicích vytáhneme další hráče a zvládneme to. Máme tři zápasy, ty odválčíme, pak je dlouhá reprezentační přestávka a po ní se nám většina marodů vrátí.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:0 3
3. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
4. Manchester UnitedManchester Utd. 1 1 0 0 4:0 3
5. ComoComo 1 1 0 0 4:1 3
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
8. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
9. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
10. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
11. Racing LensLens 1 1 0 0 3:2 3
12. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
13. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
14. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
15. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
16. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
17. AS ŘímAS Řím 1 0 1 0 1:1 1
18. Šachtar DoněckŠachtar 1 0 1 0 1:1 1
19. PSV EindhovenEindhoven 1 0 1 0 1:1 1
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 1 0 1:1 1
21. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
22. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
23. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
24. SK Slavia PrahaSlavia 1 0 0 1 2:3 0
25. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
26. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
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28. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
29. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
30. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
31. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
32. RB LipskoRB Lipsko 1 0 0 1 1:4 0
33. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
34. Sabah BakuSabah 1 0 0 1 0:4 0
35. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0
36. Bodo/GlimtBodo/Glimt 1 0 0 1 0:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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