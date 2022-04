Trpišovský před odvetou: Oba týmy mají hráče, kteří se nechají strhnout

„Ale nejde nám ani tak o vyrovnání historického rekordu, minulost do toho netaháme,“ tvrdí Jindřich Trpišovský. „Spíš si chceme sami zažít dvojzápas o finále evropského poháru, to je naše stoprocentní motivace.“

Nadešel velký slávistický den.

Odveta čtvrtfinále Konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam před vyprodaným Edenem. Úvodní utkání v Nizozemsku skončilo před týdnem nerozhodně 3:3.

Slavia - Feyenoord ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

„Ale protože už neplatí pravidlo o gólech na hřištích soupeře, jako by se ani první zápas nehrál,“ připomíná slávistický kouč, že vítěz bere vše.

Pomůže domácí prostředí?

Sami jsme viděli, jak těžké pro nás bylo srovnat se s kulisou v Rotterdamu, i proto se na fanoušky těšíme. Šance jsou vyrovnané, padesát na padesát. Víme, jak kvalitní soupeř proti nám stojí, ukázal nám to v předchozích třech vzájemných zápasech. Pro nás je to nicméně velká šance a hlavně obrovská výzva.

Před týdnem kvůli zranění nedohrál Holeš, problémy měl také Sor. Jak jsou na tom teď?

Jeden z nich bude stoprocentně, u druhého se rozhodneme po předzápasovém tréninku. Řekl bych, že je to padesát na padesát, půjde i o pocit hráče. A další? Max Talovjerov měl o víkendu teplotu a zatím nevíme, v jakém bude stavu. Jisté je, že se nám po karetním trestu vracejí Ousou a Plavšič a že minimálně na část utkání bychom měli mít k dispozici i Ševčíka.

Od začátku hrát nemůže?

Přemýšlíme nad tím, protože zrovna Petr je typ hráče, který po zranění nepotřebuje dlouho přípravu k tomu, aby šel do zápasu. Pamatuju si, že před třemi lety hrál na Chelsea snad po dvouměsíčním výpadku, ale to bylo trochu jiné zranění než teď. V sobotu s námi trénoval a v neděli jsme ho nasadili, abychom věděli, jestli s ním na Feyenoord vůbec můžeme počítat. Při skládání sestavy však musíme kalkulovat i s tím, že se může prodlužovat.

Co by pro tým znamenalo, kdyby Sor, nebo Holeš nastoupit nemohli?

Jednoznačně obrovskou ztrátu. Tomáš byl v Rotterdamu náš nejužitečnější hráč. Yira sice má rezervy, na kterých pracujeme, ale v rychlosti s balonem je neskutečně silný a soupeř kvůli němu musí měnit svůj styl. Vzhledem k jejich typologii bychom je navíc těžko nahrazovali.

Co si vlastně můžete vzít z úvodního utkání v Rotterdamu?

Zase se ukázalo, že jsou oba týmy vážně vyrovnané. Bylo to cítit z různých pasáží: chvílemi byli domácí lepší a my trochu na kolotoči, pak jsme se z toho vymanili, dali jsme branku a zase jsme dominovali my. Budou rozhodovat detaily. Víme, že všichni hráči, kteří nastoupí, se musí přiblížit svému maximu, abychom byli konkurenceschopní.

Evropská padesátka Před týdnem v Rotterdamu překonal Karla Jarolíma. Trenér Jindřich Trpišovský odkoučoval na slávistické lavičce už padesátý evropský zápas: „Úctyhodné číslo. A nikdy bych neřekl, že na něj dosáhneme tak rychle - stačily čtyři roky. Važme si toho, že Slavia hraje poháry každý rok, pro český klub to není samozřejmost.“

Myslíte, že znovu padne hodně gólů? Ve vašich jarních evropských zápasech to vychází přes pět a půl na zápas.

Začátek bude opatrnější a myslím, že oba týmy hlavně nebudou chtít nabídnout soupeři vedení. Zároveň jsou však na obou stranách takoví hráči, kteří se snadno nechají strhnout... Z presinku budou vznikat zajímavé situace. Celkově se v Evropě hraje možná o osm minut čistého času víc než v lize, a tak je prostoru pro vstřelení branek víc. Hodně gólů padá v závěru, kdy už pracuje únava a hlavně: celou dobu narážíme na velice ofenzivní týmy.

I proto se klidně může stát, že utkání dospěje až do pokutových kopů. Trénovali jste je?

Hráči je trénují průběžně, ale já doufám, že na penalty nedojde. Zavřel bych se někam, kde nic neuvidím a neuslyším. Ať mi pak kluci přijdou říct, jak to dopadlo. Lepší zažít jeden šok než deset - nebo nedej bože ještě víc. Kdybychom to zvládli, bylo by to samozřejmě hezké, ale vidět, jak se hráč šourá od půlky k puntíku, to zažít nechci. Pro diváky možná super, ale já budu radši, když se rozhodne dřív.

Teď by se vám hodilo, kdyby stále platilo pravidlo o gólech vstřelených na stadionu soupeře, že?

Je fakt, že tři tři by byl super výsledek, ale upřímně jsem nad tím takto vůbec nepřemýšlel. Tenhle systém je spravedlivější, týmy méně kalkulují, tolik netaktizují. I když nám to aktuálně zrovna nenahrává, jsem rád, že to pravidlo už neplatí. Bude to kdo s koho.