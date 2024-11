V lize suverénní, v Evropě v křeči. Trpišovský: Prohrát jsme si nezasloužili

Slavia opět dojela na produktivitu.

„Je to počtvrté po sobě,“ krčil rameny domácí trenér. „V Razgradu jsme ještě byli efektivní, dali jsme gól z první šance a pak jsme zápas dotáhli. Jenže od utkání s Ajaxem se to s námi táhne. Místo abychom šli třeba i do výraznějšího vedení, inkasujeme z první akce soupeře.“

Vaše bilance v Evropě za poslední čtyři zápasy: 78 střeleckých pokusů, dva góly.

Na jednu stranu je úctyhodné, do kolika šancí se dostaneme a kolik střel máme, ale něco nám chybí. Situace, z kterých my zakončíme metr vedle, soupeř vyřeší do mrtva do prázdné brány. Sráží nás to.

Přitom většinu prvního poločasu jste soupeře tlačili, že?

Byli jsme lepší, ale vytěžíme jediný gól a stav jedna jedna. A druhý poločas, který už byl vyrovnanější, padesát na padesát, dokonce prohrajeme. Udělali jsme dvě velké chyby v defenzivě, které normálně nedělíme. Ta před druhým gólem nás stála bod a závěrečný nápor. Byl to další hezký zápas v Evropě, ale nemáme ani bod. Smutné.

Kapitán Bořil říkal, že na vás Fenerbahce bylo takticky skvěle připravené. Souhlasíte s ním?

Jednoznačně. Mourinho proti nám dvakrát hrál s AS Řím, tam byly zápasy doma a venku diametrálně odlišné, což si jistě uvědomoval. V moderním fotbale musíte být na soupeře dobře připravení a on je v tomhle špička. Podívejte se třeba na AS Řím, kde bylo ve třech sezonách pod ním a kde je teď.

Takže?

Byli připravení, ale platilo to i naopak. Kdybychom vedli po prvním poločase tři nula nebo tři jedna, bylo by to reálné vyústění toho, co se dělo na hřišti. Je sice hezké, že sem přijede tým jako Fenerbahce a je takhle nachystané. Svědčí to o tom, jak nás vnímají, ale co z toho, když zápas nezvládneme bodově?

V tabulce Evropské ligy jste se propadli mimo postupové pozice. Další komplikace?

Velká. Ale mě stejně nejvíc mrzí, že hrajeme doma zápas s gigantem a nemáme z něj nic. Z pohledu postupu je výhoda, že pořád zbývají tři zápasy a Evropská liga je teď de facto další ligová soutěž. Když vyhrajete dva zápasy, může vás to vystřelit výš. Ale to samé jsme si říkali i v Bilbau nebo po Frankfurtu. Potřebujeme už vítězit.

Necítil jste z týmu v zápase větší únavu než obvykle? Podepisuje se na hráčích náročný program?

Člověku se honí hlavou spoustu věcí. Na druhou stranu první poločas byl z naší strany pohybově skvělý, ale je jasné, že nejrůznější ztráty a presink, z kterého vám soupeř díky své kvalitě vyjede, stojí hodně sil. Proto byl hlavně první poločas hodně náročný, v tom druhém už se víc nehrálo, než hrálo, ale tak to bývá. Jasně, že na tom někteří kluci nejsou tak dobře jako před měsícem nebo dvěma. Máme krátce po reprepauze, což je taky důležitý faktor. Ale já bych to spíš obrátil do pozitivna.

Jak?

Je obdivuhodné, co všechno hráči při tak náročném programu zvládají. Možná nám lehkost a dynamika v některých fázích chybějí, různé situace déle vydýcháváme, ale pro všechny je to stejné. Největší problém asi vidím v tom, že jdou kluci ze zápasu do zápasu a nemají prostor trénovat.

V utkání se příliš nedařilo křídelníkovi Michezovi, kterého jste stáhl brzy po přestávce. Nepřemýšlel jste nad tím, že nasadíte do základní sestavy spíš Chytila, který má poslední dobou formu?

Téma to bylo, chtěli jsme však mít na ofsajd lajně vyloženě rychlostního hráče. Pár situací podle našich představ tam bylo, ale čekali jsme víc. Simion až moc chtěl, ale pak ztrácel jednoduché míče. Třeba ve druhé půli, kdy nahraje balon gólmanovi do ruky. Místo šance na dva jedna řešíme brejk soupeře. Běžecky se snaží, je pracovitý, ale zatím se nedokáže naladit na vlnu rozhodování tak, jak bychom potřebovali.