Trpišovský: Důležitější zápasy přijdou. Eintracht? Ještě rychlejší než Bilbao

Slavia v Německu nastoupí do svého čtvrtého utkání v základní fázi Evropské ligy, ve které dosud posbírala čtyři body. „Řešit postavení v tabulce je předčasné, stejně nikdo neumíme odhadnout, kolik bodů bude na co potřeba,“ myslí si slávistický kouč.

Frankfurt – Slavia ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Než s asistentem Houšteckým, manažerem Teclem a partou starších hráčů rozehráli bago pod obří kostkou, která se v tmavé aréně se zatahovací střechou vyjímá, na otázky trpělivě odpovídal skoro dvacet minut.

A i on o protivníkovi, který je v německé bundeslize třetí za Bayernem a Lipskem, mluvil s úctou: „Variabilnější mužstvo, než je Frankfurt, jsme možná ještě nepotkali.“

Opravdu?

Obzvlášť v aktuální sezoně Eintracht vypadá výborně. Nejen v Evropské lize, ale i v domácí soutěži, kde třeba v krásném zápase doma remizoval 3:3 s Bayernem. Mají skvěle poskládaný tým. A jestli jsme se v Bilbau bavili o tom, jak extrémně rychlí jsou bratři Williamsové, Frankfurt má takových borců v základní sestavě možná sedm nebo osm. Hodně to prověří individuální schopnosti hráčů.

Plzeň tady v září uhrála šťastnou remízu 3:3.

Tenkrát hráli den po našem utkání v Razgradu, takže jsem se díval živě. I teď jsme klukům pasáže z toho utkání pouštěli. Stejně tak jsme sledovali, jak hrál Frankfurt právě proti Bayernu, Unionu nebo lotyšskému RFS. Kluky z Plzně ale samozřejmě známe, proto vám dost napoví, když vidíte, jak si proti jednotlivým hráčům Eintrachtu vedli.

A jak si vedli?

Spíš bych chtěl mluvit o Frankfurtu, který je v Evropě nucený hrát možná trochu jiným stylem než v bundeslize, kde spoléhá na brejky. V pohárových zápasech hlavně doma hodně drží míč, kombinují. Ale třeba konkrétně na jejich duelu s Plzní jsme si ukazovali, jak se prosazují jejich největší individuality, ať už Marmúš nebo Ekitiké, proti defenzivě, která je u nás naopak vyhlášená.

Plzeň tady v závěru srovnala po dlouhých autech. Zaměřili jste na ně?

My takové vrhače bohužel nemáme, což je naše dlouhodobá bolest. Ať se snažíme, jak se snažíme, pořád balon z našich kluků nejdál dohodí Bóřa, ale na Dweha, který tyhle situace zahrává v Plzni, nemá. Proto zkoušíme hledat jiné cesty, překvapivá řešení, jako třeba v derby, kde jsme právě po autu dali první gól.

Mimochodem, co říkáte na místní arénu?

Fakt krásná. Jsem nadšený. Hlavně trávník vypadá opravdu fantasticky. A až se pokropí, bude to určitě superrychlý. Na mě jsou někdy moderní stadiony až moc moderní, ale tady ve Frankfurtu je to něco mezi. Úžasný kolos. Obecně musím říct, že na stadiony teď máme štěstí.

Před dvěma týdny jste hráli v Bilbau.

Užil jsem si kulisu, jaká ve Španělsku byla. A tady to bude podobné, což jsem poznal už z televize. Strmé tribuny, kostka pod střechou, fakt nádherná stavba.

Co si z ní chcete odvézt?

Pro nás je každý zápas v Evropě hrozně důležitý i z hlediska toho, jak se jako klub a tým chceme prezentovat. Už jsem říkal na začátku, že tabulku zatím opravdu neřeším, navíc tři z prvních čtyř zápasů v Evropské lize hrajeme venku, což je na body vždycky složitější. V Razgradu i v Bilbau měly naše výkony velmi dobré parametry, o to stejné se chceme pokusit i tady. Pohárový podzim se pomalu začíná lámat, na druhou stranu si myslím, že zásadnější zápasy přijdou hlavně v domácím prostředí.