Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Tolik se k vítězství upnul. V součtu s podzimem 2019 vedl Slavii v Lize mistrů v sedmém zápase a zase nevyhrál.
Byl k němu podobně blízko jako tenkrát při premiéře na Interu Milán. Slavia také vedla, ale inkasovala v poslední minutě. „Mě víc mrzí gól na dva jedna. Dostali jsme ho hned po naší druhé brance,“ láteřil Trpišovský.
Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali
Až na výsledek měl pro mužstvo jen slova chvály: „Zápas měl velmi dobrou úroveň. Těžký soupeř, vyrovnaný průběh po všech stránkách, ale my měli přece jen víc gólových šancí, z nichž jsme mohli rozhodnout. Hlavně za stavu dva jedna. Gólmani byli nejlepšími hráči obou týmů.“
Co rozhodlo?
Když jsme se dostali do dvoubrankového vedení, hned z rozehrání jsme dostali gól. Jindra Staněk nejdřív tutovku chytil, pak Hašioka zblokoval, ale třetí střelu soupeř dobře trefil. Pak jsme měli spoustu šancí dát třetí gól, který by to asi vyřešil. Bohužel, z brejku jsme dostali na dva dva.
Loni jste v play off o Ligu mistrů porazili Lille. I když jste vypadli, byl to takový zlom v sezoně, který tým nakopl. Může to tak být i po Bodö?
Může. Kdybychom nedostali gól na dva jedna nebo bychom dali šanci v poslední vteřině, tak tady mluvím jen v superlativech. Bohužel ten dojem ze zápasu je jiný. Ale taky je zapotřebí vidět, že jsme hráli se semifinalistou Evropské ligy. Myslím si, že jsme byli o chlup nebezpečnější. S tím jsme spokojení. Jen mrzí ten první gól. Mohli jsme inkasovat už na začátku, pak z penalty. Když tohle všechno přežijete, je velká škoda, že o vítězství přijdete v poslední minutě.
Situaci před vyrovnáním si vyčítal Lukáš Provod, že zbrkle střílel, oni jeho ránu zblokovali a vyrazili do brejku.
Nebýt jeho, tak tady ani nesedíme. Všichni víme, co pro nás udělal v minulé sezoně. Prostě se rozhodl to vzít na sebe a chtěl vystřelit. Rozhodně to nebyl důvod, že jsme nevyhráli. Viděli jste tu akci před naším prvním gólem? Tohle já od něj miluju. Byl to od něj jeden z nejlepších výkonů, co jsem viděl. A to na Lukáše máme vysoké měřítko. A že si to vyčítá? Bylo to ofenzivní rozhodnutí, odraz, hlavně jsme měli být v lepším postavení.
Neměli jste v závěru za příznivého stavu hrát vzadu víc bezpečně?
To je kdyby. Chtěli jsme najít rovnováhu. Proti takovým soupeřům se potřebujete udržet na balonu. Jak jsme říkal, mě spíš mrzí první gól. Těsně před ním jsme si zrovna říkali, že musíme mít vzadu o hráče víc. Ten druhý gól padl po souběhu víc věcí. Třeba když jejich hráč vběhl na hřiště po ošetření z autu. Kdybychom byli pasivní, zalezlí, tak se soupeř do nás stejně dostane.
Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů
Dva góly dal nováček Mbodji. Jak jste došel k rozhodnutí ho nasadit?
Rozhodlo víc faktorů, třeba způsob jeho hry na hru soupeře. Cítili jsme, že přes jejich pravou stranu můžeme dát góly a on tohle má. Bylo to svým způsobem odvážné rozhodnutí, ale když ho každý den vidíte na tréninku... Pak už je to jen o hlavě. Sice začal nešťastně, ale Jindra Staněk nás podržel. Když si uvědomíte, kde byl před měsícem a půl, tak to od něj bylo fenomenální. Skvělý výkon! A tím nemyslím jen góly.
Úplně poprvé jste ukázal čerstvou posilu Chama. Naskočil v nastavení a ještě stihl připravit dvě šance.
Hráči už byli hodně unavení, takže měl víc prostoru. Ale jak našel Schranze, to sám ani nevím, já ho tam ani neviděl. V tomhle bude jeho přínos, v přihrávkách za obranu může být rozdílový. Škoda, že to Ivan nedal, měl by hned áčko.
Jak se s remízou vyrovnali hráči? Co atmosféra v kabině?
Něco jsme si řekli, ale ani po tom nás výsledek nepřebolí, chtěli jsme vyhrát. Potřebujeme rychlou regeneraci, abychom v neděli v Liberci byli zase bojeschopní. Výsledek je jediný, z čeho můžeme být po zápase smutní. Ale chápu, že je body jsou to nejdůležitější. Na druhou stranu pro hráče to jsou velké zkušenosti, pro většinu to byl v Lize mistrů první start. Je třeba si z toho vzít pozitivní věci a přepnout na ligu.
Jak v Liberci složíte obranu, když na marodku k Ogbuovi s Bořilem přibyl ještě Holeš?
Uvidíme, v dalších dnech budeme moudřejší. U Tomáše by to měl být snad jen krátkodobý výpadek, ale v Liberci nebude. Místo něj šel Chaloupek a vedl si dobře, klobouk dolů.
Jak jste si po šesti letech Champions League užil?
Vnímáte to, to je jasné. Skvělé! Fanoušci byli úžasní, z atmosféry mrazí. Hráčům na lavičce oči jezdí po tribunách, ti zahraniční ani nečekali, že je něco takového možné. Mrzí nás, že nemůžou slavit to vítězství společně s týmem. Jsme zklamaní právě kvůli nim, že jsme jim vítězství nedali.