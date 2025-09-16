Trpišovský je rád, že může proti Bodö nasadit Chorého. Je pro nás klíčový, říká

Slavia hraje základní fázi Champions League potřetí v historii.
Na podzim 2007 zápasy se Steauou Bukurešť, Sevillou a Arsenal hostil nevzhledný Strahov. Před šesti lety už slávu prožíval Eden. Přijela Barcelona, Dortmund, Inter Milán.
Slavia – Bodö/Glimt
Liga mistrů, 1.kolo
výkop: středa 18.45
rozhodčí: Barbu - Grigoriu, Neacsu (všichni Rumunsko)
absence Slavie: Ogbu, Bořil, Javorček (všichni zranění), Vorlický, Zmrzlý, Fully (nejsou na soupisce pro Ligu mistrů)
„Dostat se do Ligy mistrů je sen. Vyhrát v ní zápas je meta. A my jsme v Edenu v Lize mistrů ještě nevyhráli,“ přemítal slávistický kouč. „Mám toho hodně v sobě, co chceme proti Bodö nabídnout. Jdeme do toho a necháme tam všechno, abychom vyhráli.“
Pokusí se o to bez zraněných obránců Jana Bořila s Igohem Ogbuem. „Nebudou ani v nominaci,“ poznamenal Trpišovský.
Zadní řada nastoupí nejspíš ve složení jako o víkendu v lize proti Karviné, čili Holeš, Zima, Chaloupek. Na rozdíl od domácí soutěže je k dispozici na hrot Tomáš Chorý, který si už měsíc a půl odpykává trest za vyloučení na Slovácku.
„Je to tak trochu paradox. Na začátku sezony jsme měli dva útočníky, pak jednoho a teď máme tři,“ zmínil Trpišovský k Chorému ještě Chytila a čerstvou posilu Prekopa.
„Jsme rádi, že Tomáš může hrát. Pomohlo nám, že nastoupil za reprezentaci a získal herní praxi. Chce odčinit to, co udělal, a upoutat na sebe jen výkony na hřišti. Je pro nás klíčovým faktorem.“
Při pohledu na los celé Champions League se úvodní duel jeví jako ten, v němž by slávisté mohli bodovat nejpravděpodobněji. Ale zdání může klamat. Je snad norský semifinalista minulé sezony Evropské ligy snazším protivníkem, než by doma byly Arsenal, Barcelona a Bilbao? A pokud ano, může to pro slávisty být stěžejní zápas v boji o postup do únorového play off?
„Já to tak vůbec nevnímám. Pro mě je to zápas v Lize mistrů, který chceme vyhrát. Až pak můžeme přemýšlet, co přijde dál. Někde vzadu v hlavě mám náš sobotní zápas v Liberci,“ poznamenal Trpišovský.
Děti místo skalních fandů
Hlediště Stadion v Edenu bude na úvodní duel Ligy mistrů zcela zaplněný, byť část severní tribuny nemohou obsadit skalní fanoušci. Disciplinární komise dva sektory uzavřela kvůli rasistickým projevům publika v lednovém utkání Evropské ligy proti Anderlechtu Brusel. Na uvolněná místa dorazí děti.
„Fanoušci jsou naším motorem, jsou součástí našeho výkonu. Věřím, že se nic nestane, abychom na další zápasy mohli být v plné zbroji,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.
Slavia jde Champions League dobře naladěná, o víkendu v tabulce domácí soutěže přeskočila Spartu a je první. Ale je na Ligu mistrů i vyladěná? „Pevně tomu věřím,“ prohlásil kouč.
„Pro některé kluky to není jednoduché, protože hrají i za reprezentace. Ve Slavii musíte deset měsíců vyhrávat. Někdy něco musíte obětovat. Na začátku sezony jsme vyladění nebyli, jak jsme chtěli. Ale na posledních výkonech je vidět, že se dostáváme do provozní teploty. A jsem přesvědčený, že to ukážeme.“
O souboji s norským šampionem slávistický kouč mluvil jako o specifickém utkání se zajímavým protivníkem. Po postupu mezi norskou elitu v roce 2017 bylo Bodö/Glimt jako nováček jedenácté, ale od roku 2019 dvakrát druhé a čtyřikrát první. V současné sezoně, která se v Norsku hraje systémem jaro - podzim, kráčí k dalšímu titulu. Mužstvo už takřka osm let vede místní patriot Kjetil Knutsen, stejně dlouho je ve Slavii i Trpišovský.
„Mužstvo má stejný rukopis, jsou nesmírně kompaktní. Hráče si vybírají přímo do systému. Trenér i sportovní ředitel jsou tady dlouho. Někteří hráči se k nim vrací oklikou ze zahraničí. I velkým týmům dokážou dát hodně gólů, prostě jsou silní po všech stránkách. Hru mají založenou na rychlosti, ale zároveň umí dlouho držet míč, když si na hřišti udělají tu svou mapu. Jsou na tom dobře fyzicky, rychlostně i fotbalově,“ vypozoroval Trpišovský.
Koho vám to jen připomíná?
„Najdeme tam hodně podobných věcí jako máme my. Principy ve hře, typologie hráčů na některých postech. Přirovnal bych je k Ajaxu. My tyhle styly hodně sledujeme a porovnáváme je, ale ve finále rozhodne řešení hráčů na hřišti. My máme osm let vlastní cestu.“
Která cesta bude ve středu ta vítězná?