Dát Edenu konečně výhru v Lize mistrů. Urvat to za každou cenu, říká kouč Slavie

Slavia v úterý pozdě večer hraje páté utkání v letošním ročníku Ligy mistrů. V součtu s účastí v soutěži v roce 2019 v éře kouče Trpišovského v Champions League v deseti zápasech nevyhrála.
Proti Atleticu cítí velkou šanci. Hraje doma, kde je s fanoušky v zádech silnější než venku. Soupeř sice patří dlouhodobě ke špičce španělské ligy, ale v posledních týdnech má špatné období. A navíc to počasí. Když slávisté v pondělí večer vyběhli k tréninku, v Praze sněžilo a bylo kolem nuly. To v Bilbau neznají.
Douděra v základu, prozradil kouč. Má to přinést štěstí
Trenér Jindřich Trpišovský má pro úterní duel v Lize mistrů proti Athletic Clubu k dispozici podobný kádr jako o víkendu v domácí soutěži proti Bohemians. Nejistý je start Zafeirise, který byl nemocný, a Schranze. Ten měl lehké zranění.
Zato je připraven reprezentační křídelník Douděra, který stál pro žluté karty. A minulý týden odehrál dobře kvalifikační zápas za národní mužstvo proti Gibraltaru.
„David je pro nás dost důležitý hráč, hlavně v ofenzívě. Když chybí, doceníte, jak je pro vás cenný. Na reprezentaci ukázal chuť a kvalitu. Dobře si vedl v přípravné fázi, měl správná řešení situací. Mám radost, jak se předvedl. Když jsme naposled vyhráli v Razgradu, tak jsme na tiskovce před zápasem jmenoval jednoho hráče, který bude v základu (Zima), a přineslo nám to štěstí. Tak to udělám znovu, na Douděru se můžete těšit, bude v základu,“ řekl Trpišovský s úsměvem.
Takže, trenére, vyjde to?
Znáte nás, že chceme vyhrát každý zápas, zvlášť doma. A nechci to brát, že teď máme větší šanci než jindy. Vždyť mají výborné hráče. Ale...
Ano?
Když se podíváme, jaký zápas jsme tam odehráli před rokem. Když se podíváme, že v Lize mistrů hrajeme pak na Tottenhamu, s Barcelonou a na Kypru s Pafosem, který má doma slušné výsledky, tak cítím, že to chceme urvat. Každý tým si během podzimu projde obdobím, kdy se daří víc, po zdravotní stránce je na tom dobře a my cítíme, že tu sílu máme zase zpátky. Samozřejmě, že v Evropě vám do toho vstupují různé faktory, které neovlivníte, jako červená karta s AC Milán. Tím je nechci přivolávat. Chceme hrát dobře jako s Bodö, hrát svým stylem, soupeři to znepříjemnit a dotáhnout zápas k vítězství. Urvat to za každou cenu.
Trápí vás ta série, nebo je to jen číslo? Navíc jste dlouho nevyhráli v evropských pohárech vůbec, naposled loni v září v Razgradu, pak jedenáct utkání ne.
Spíš mě trápí ty zápasy doma, a to kvůli fanouškům. Jako nedávno s Bodö, to jsme byli hodně blízko. Měli jsme to dobře rozehrané, ale nedotáhli to. Lidi vyprodají stadion, vytvoří skvělou kulisu a domů chtějí jít s vítězstvím. Ty série tolik neřeším. V Evropě se dopouštíme chyb, které v naší lize neděláme. Souvisí to s kvalitou soupeře, možná i s tím, že to chceme urvat, je tam větší míra odpovědnosti. Ta série je opravdu dlouhá, takovou nepamatujeme. Proto to chceme utnout a s fanoušky si užít vítězství.
Bilbao jste před třinácti měsíci v Evropské lize jasně přehráli, ale nakonec podlehli 0:1. Lze z toho vycházet?
Bylo by hezký ten výkon z Bilbaa zopakovat. Bral bych to jako potvrzení výkonnosti týmu.
Slavia - Athletic Club
výkop: úterý 21.00
rozhodčí: Donatas Rumšas - Aleksandr Radiuš, Dovydas Sužiedėlis (všichni Litva)
Athletic sice o víkendu prohrál 0:4 v Barceloně, jenže hrál v deseti. Nemůže to být přece jen zavádějící, byť v poslední době měl i další slabé výsledky?
Viděli jsme víc zápasů nejen ve španělské lize, ale i v Lize mistrů, třeba na Newcastlu. Dívali jsme se i na ten náš zápas s nimi loni. Jejich tým ani styl se moc nemění, zůstal trenér Valverde, ta jejich DNA je jasně čitelná. Na Barceloně to má těžké každý, tam je to specifické. A my asi ani nedokážeme hrát ve stylu Yamala. Připravujeme si svoje věci, svoje zbraně.
Jakého soupeře čekáte, když se mu teď nedaří? Nenasadí spíš náhradníky, protože domácí liga pro něj může být důležitější?
Ne, ne. Myslím si, že nastoupí v nejsilnější sestavě. Je to Liga mistrů. Ano, měli teď horší výsledky, ale za to mohla i absence bratrů Williamsových, oni jsou světová třída. A když se vám nedaří, do nejbližšího zápasu chcete jít v nejlepším složení. Určitě dají do hry, co můžou.
|
Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?
Jakým způsobem jim budete čelit?
Mají technicky skvělé hráče, práce s míčem, první dotyky, síla v kombinaci i pod tlakem. Hůř se po hřišti nahánějí, když jsou schopni i těžké situace řešit fotbalově. A jsou sehraní, protože ten tým je dlouho pohromadě. My jim budeme chtít čelit podobně jako loni tam. Hrát to, co je nám vlastní. Velká aktivita po celém hřišti, v každém okamžiku být pro soupeře nepříjemní, eliminovat jejich silné stránky, to je recept na každého v Evropě.
Athletic je v pohárech zvláštním tím, že v jeho kádru jsou Baskové a odchovanci. Mohou s tímto přístupem v Evropě uspět i jiné kluby?
Mně se ta jejich filozofie hodně líbí. Otázkou je, jak je to limituje, aby se prosadili ještě víc. Jestli mají šanci udělat titul ve španělské lize. Zužuje vám to okruh hráčů, které si můžete pořídit. Zajímalo by mě to. V této souvislosti mě napadá Manchester United za Alexe Fergusona. Dělal to tak, aby kostru měl z odchovanců nebo z Angličanů. My ve Slavii se snažíme, aby základ byl z českých hráčů. Ale pokud chceme uspět v Evropě, jen s domácími to asi nepůjde. A taky spousta kluků to chce zkusit v cizině a odcházejí nám. V Bilbau cítíte, jak to mají nastavené. Je to prostě skvělé. No a aspoň můžou mít míň lidí na skauting.