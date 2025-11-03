Kde najít slabou stránku Arsenalu? Mají nejlepší standardky na světě, ví Trpišovský

Věhlasnější ani kvalitnější tým do konce kalendářního roku v Česku neuvidíte.
Co může slávisty v jejich čtvrtém vystoupení v Champions League v úterý večer čekat?
„Měli jsme tady velké týmy, ale když vezmu současnou sportovní formu... Dnešní Arsenal je jeden z nejlepších, s kterým jsme se kdy utkali,“ zdůraznil Trpišovský.
Slavia - Arsenal
výkop: úterý 18.45
rozhodčí: Alijar Agajev - Zejnal Zejnalov, Akif Amirali (všichni Ázerbájdžán)
Pamětníci vzájemných zápasů ze čtvrtfinále Evropské ligy 2021: trenér Trpišovský, Kolář, Holeš, Zima, Bořil, Oscar, Provod - trenér Arteta, Gabriel, Saka, Martinelli
Jak to lze změřit?
Vedou nejlepší ligu na světě, ale samozřejmě se to těžko porovnává. Hráli jsme tady proti Barceloně s Messim, Suárezem nebo Griezmannem. I z respektu k ostatním soupeřům se nehodí říkat, že Arsenal je ten nej. Každopádně jde o vyspělý tým. U předchozích soupeřů většinou najdete nějakou slabší stránku, kde ho můžete překvapit. Ale tady?
Až takový dojem na vás Arsenal udělal?
Tým, který kontroluje zápasy, má technickou kvalitu. Urostlé, silné a rychlé hráče, kteří jsou ve špičkové formě. Soupeře ani nepouštějí do zakončení. Mají nejlepšího exekutora standardek na světě.
Declana Riceho.
Když jsme nedávno hráli na Interu, říkal jsem, jak je ve standardkách silný. Ale u Arsenalu je to ještě o iks procent lepší. Prostě tým s nejlepší formou. Stačí se podívat na jejich poslední zápas v Lize mistrů proti Atlétiku. Všichni víme, jak Atlético hraje v defenzivě a jak to dopadlo. O Arsenalu se dá mluvit v superlativech. Trenér Arteta je tam delší dobu, základ mužstva doplňují o špičkové hráče, které si vybírají podle svého stylu. Zastupitelnost hráčů velká.
Takže jim ani nebude vadit, že chybí potrestaný Zubimendi a zraněný Odegaard?
Z jednoho pohledu jim Zubimendi chybět bude. Ve výstavě je skvělý, je to distributor klíčových přihrávek. Ale když se podíváte na ten kádr. FIFU jsem nehrál asi patnáct let, ale pamatuju si, že tam byla obtížnost All Star. A pak hned World Class. To je jako s Arsenalem, když vypadne jeden hráč, mají za něj špičkovou náhradu. Ta může být pro soupeře ještě nejpříjemnější, protože ti hráči mohou být hladovější. Myslím si, že se Arsenal poučil z minulosti, když jim někteří důležití hráči vypadli a trofeje jim pak utekly.
Soupeři se děsí jejich standardních situací, které jste zmínil. Přizpůsobíte tomu vaši sestavu?
Chybí nám dost hráčů, takže tolik možností nemáme. Kdyby byl Ogbu, který je při standardkách nejvíc dominantní, asi by to bylo jiné. Musíte hodně přemýšlet, jak jim čelit. Jejich standardky jsou ustřelený od všech ostatních týmů, to jsem nikdy neviděl. Sejde se tam načasování, síla, výška i přesnost Riceových centrů. Oni při nich reagují i na to, kam soupeř postaví nejlepší hlavičkáře, jsou schopní to měnit a centr dát přesně jinam. Ale my musíme myslet nejen na to, jak bránit standardky.
Arsenal v Praze
Liga mistrů, podzim 2000: Sparta - Arsenal 0:1
Liga mistrů, podzim 2005: Sparta - Arsenal 0:2
Kvalifikace Ligy mistrů, léto 2007: Sparta - Arsenal 0:2
Liga mistrů, podzim 2007: Slavia - Arsenal 0:0
Evropská liga, čtvrtfinále jaro 2021: Slavia - Arsenal 0:4
Na co ještě?
Na všechno, nejde se zaměřit na jednu věc. Postupný i rychlý protiútok, míče za obranu, centry. Jsou vynikající v presinku, mají tlak na první přihrávku. Když ji překonáte, stáhnou se trochu do bloku. Ale překonejte ji... Pro naše hráče to bude prověrka. Musíme myslet na to, abychom pořád měli co nejlepší postavení, někdy bude lepší mít víc hráčů v zóně, v prostorech, než držet osobku. Na Interu to kluci až na jeden roh zvládli skvěle. Musí pomoc i gólman. Důležitá bude naše aktivita směrem nahoru. Musíme donutit soupeře, aby to pro něj byl zápas nekomfortní.
Mimochodem, kdo bude chytat? Vrátí se jednička Staněk, nebo zůstane Markovič, který vás v posledních zápasech podržel?
Máme jasno, plán je daný už od víkendového utkání s Baníkem a budeme se ho držet.
Nedostali jste gól pět zápasů, Arsenal je v tom ještě lepší, celkem neinkasoval 686 minut. Jak velkou motivací je tu jeho sérii ukončit právě v Edenu?
Hlavně tu naši sérii nezakřikněme. Ale vážně. Když jdete proti gigantovi a dostanete se do šance, dáte gól, je to odměna pro fanoušky. Honza Bořil pořád vypráví o tom, jak dal gól Barceloně. Říká, že jim dal dva a jeden mu neuznali. Pro kluky to do jejich kariéry znamená hodně.
Proti Arsenalu jste hráli poměrně nedávno, na jaře 2021 ve čtvrtfinále Evropské ligy to bylo 1:1 v Londýně, 0:4 v Praze. Jak se soupeř změnil?
Styl je podobný, ale posunutý o level výš díky kvalitě současných hráčů. Trochu ten styl upravili, tenkrát se hrálo hodně krátkých přihrávek, ale oni si teď pomůžou i dlouhými míči, od gólmana to klidně dají rovnou do devítky. Je tam víc míčů za obranu na křídelníky. Struktura hry zůstala stejná, ale je vyšlechtěná o dovednosti těch hráčů. Co jsem viděl, tak hrají víc přímočaře, hodně rychle do útoku. Dřív tam bývalo víc driblinků.