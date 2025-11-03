Kde najít slabou stránku Arsenalu? Mají nejlepší standardky na světě, ví Trpišovský

Autor:
  15:36
O nejbližším soupeři v Lize mistrů mluvil dlouze, nad jeho kvalitou i hrou se takřka až rozplýval. „Koukám, že některé z vás už bolí prsty od klávesnice, tak to radši zkrátím,“ prohodil trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský se smíchem. „Kdybych měl o Arsenalu říct všechno, sedíme tady ještě dvě hodiny a nestihneme trénink.“
Jindřich Trpišovský

foto: Michal Růžička, MAFRA

18 fotografií

Věhlasnější ani kvalitnější tým do konce kalendářního roku v Česku neuvidíte.

Co může slávisty v jejich čtvrtém vystoupení v Champions League v úterý večer čekat?

„Měli jsme tady velké týmy, ale když vezmu současnou sportovní formu... Dnešní Arsenal je jeden z nejlepších, s kterým jsme se kdy utkali,“ zdůraznil Trpišovský.

Slavia - Arsenal

výkop: úterý 18.45

rozhodčí: Alijar Agajev - Zejnal Zejnalov, Akif Amirali (všichni Ázerbájdžán)

Pamětníci vzájemných zápasů ze čtvrtfinále Evropské ligy 2021: trenér Trpišovský, Kolář, Holeš, Zima, Bořil, Oscar, Provod - trenér Arteta, Gabriel, Saka, Martinelli

Jak to lze změřit?
Vedou nejlepší ligu na světě, ale samozřejmě se to těžko porovnává. Hráli jsme tady proti Barceloně s Messim, Suárezem nebo Griezmannem. I z respektu k ostatním soupeřům se nehodí říkat, že Arsenal je ten nej. Každopádně jde o vyspělý tým. U předchozích soupeřů většinou najdete nějakou slabší stránku, kde ho můžete překvapit. Ale tady?

Až takový dojem na vás Arsenal udělal?
Tým, který kontroluje zápasy, má technickou kvalitu. Urostlé, silné a rychlé hráče, kteří jsou ve špičkové formě. Soupeře ani nepouštějí do zakončení. Mají nejlepšího exekutora standardek na světě.

Declana Riceho.
Když jsme nedávno hráli na Interu, říkal jsem, jak je ve standardkách silný. Ale u Arsenalu je to ještě o iks procent lepší. Prostě tým s nejlepší formou. Stačí se podívat na jejich poslední zápas v Lize mistrů proti Atlétiku. Všichni víme, jak Atlético hraje v defenzivě a jak to dopadlo. O Arsenalu se dá mluvit v superlativech. Trenér Arteta je tam delší dobu, základ mužstva doplňují o špičkové hráče, které si vybírají podle svého stylu. Zastupitelnost hráčů velká.

Takže jim ani nebude vadit, že chybí potrestaný Zubimendi a zraněný Odegaard?
Z jednoho pohledu jim Zubimendi chybět bude. Ve výstavě je skvělý, je to distributor klíčových přihrávek. Ale když se podíváte na ten kádr. FIFU jsem nehrál asi patnáct let, ale pamatuju si, že tam byla obtížnost All Star. A pak hned World Class. To je jako s Arsenalem, když vypadne jeden hráč, mají za něj špičkovou náhradu. Ta může být pro soupeře ještě nejpříjemnější, protože ti hráči mohou být hladovější. Myslím si, že se Arsenal poučil z minulosti, když jim někteří důležití hráči vypadli a trofeje jim pak utekly.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský (zády) se po utkání s Arsenalem zdraví s koučem Mikelem Artetou.

Soupeři se děsí jejich standardních situací, které jste zmínil. Přizpůsobíte tomu vaši sestavu?
Chybí nám dost hráčů, takže tolik možností nemáme. Kdyby byl Ogbu, který je při standardkách nejvíc dominantní, asi by to bylo jiné. Musíte hodně přemýšlet, jak jim čelit. Jejich standardky jsou ustřelený od všech ostatních týmů, to jsem nikdy neviděl. Sejde se tam načasování, síla, výška i přesnost Riceových centrů. Oni při nich reagují i na to, kam soupeř postaví nejlepší hlavičkáře, jsou schopní to měnit a centr dát přesně jinam. Ale my musíme myslet nejen na to, jak bránit standardky.

Arsenal v Praze

Liga mistrů, podzim 2000: Sparta - Arsenal 0:1

Liga mistrů, podzim 2005: Sparta - Arsenal 0:2

Kvalifikace Ligy mistrů, léto 2007: Sparta - Arsenal 0:2

Liga mistrů, podzim 2007: Slavia - Arsenal 0:0

Evropská liga, čtvrtfinále jaro 2021: Slavia - Arsenal 0:4

Na co ještě?
Na všechno, nejde se zaměřit na jednu věc. Postupný i rychlý protiútok, míče za obranu, centry. Jsou vynikající v presinku, mají tlak na první přihrávku. Když ji překonáte, stáhnou se trochu do bloku. Ale překonejte ji... Pro naše hráče to bude prověrka. Musíme myslet na to, abychom pořád měli co nejlepší postavení, někdy bude lepší mít víc hráčů v zóně, v prostorech, než držet osobku. Na Interu to kluci až na jeden roh zvládli skvěle. Musí pomoc i gólman. Důležitá bude naše aktivita směrem nahoru. Musíme donutit soupeře, aby to pro něj byl zápas nekomfortní.

Mimochodem, kdo bude chytat? Vrátí se jednička Staněk, nebo zůstane Markovič, který vás v posledních zápasech podržel?
Máme jasno, plán je daný už od víkendového utkání s Baníkem a budeme se ho držet.

Okouzlil i Arsenal, ale vytratil se. Graiciar o stresu či nové práci: Hledám smysl života

Nedostali jste gól pět zápasů, Arsenal je v tom ještě lepší, celkem neinkasoval 686 minut. Jak velkou motivací je tu jeho sérii ukončit právě v Edenu?
Hlavně tu naši sérii nezakřikněme. Ale vážně. Když jdete proti gigantovi a dostanete se do šance, dáte gól, je to odměna pro fanoušky. Honza Bořil pořád vypráví o tom, jak dal gól Barceloně. Říká, že jim dal dva a jeden mu neuznali. Pro kluky to do jejich kariéry znamená hodně.

Proti Arsenalu jste hráli poměrně nedávno, na jaře 2021 ve čtvrtfinále Evropské ligy to bylo 1:1 v Londýně, 0:4 v Praze. Jak se soupeř změnil?
Styl je podobný, ale posunutý o level výš díky kvalitě současných hráčů. Trochu ten styl upravili, tenkrát se hrálo hodně krátkých přihrávek, ale oni si teď pomůžou i dlouhými míči, od gólmana to klidně dají rovnou do devítky. Je tam víc míčů za obranu na křídelníky. Struktura hry zůstala stejná, ale je vyšlechtěná o dovednosti těch hráčů. Co jsem viděl, tak hrají víc přímočaře, hodně rychle do útoku. Dřív tam bývalo víc driblinků.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern MnichovBayern 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
4. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
7. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. LiverpoolLiverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
11. Sporting LisabonSporting 3 2 0 1 7:4 6
13. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
15. TottenhamTottenham 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
20. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Eintracht FrankfurtFrankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus FCJuventus 3 0 2 1 6:7 2
26. Bodo/GlimtBodo/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. AS MonacoMonaco 3 0 2 1 3:6 2
28. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
30. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Jeden z nejlepších týmů světa se v úterý večer ukáže v Edenu. Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Kde můžete zápas nejprestižnější pohárové soutěže...

3. listopadu 2025  13:56

Syllův úder správně jen za žlutou, řekla komise. Plzeňský Adu měl být vyloučen

Ačkoliv ta situace nápadně připomínala vyloučení Tomáše Chorého, byť s menší intenzitou, olomoucký fotbalista Abdoulaye Sylla dostal za úder do rozkroku Filipa Matouška pouze žlutou kartu. A podle...

3. listopadu 2025  12:22

Slovácko na rozcestí. Trenér Kameník skončil, tým přebírá Šumulikoski. A co dál?

Roman West, Ondřej Smetana... A nově i Jan Kameník. Poté, co po posledních vzájemných zápasech s Libercem skončili předčasně dva trenéři Slovácka, se to samé stalo dalšímu. A to všechno za pouhý...

3. listopadu 2025  10:30,  aktualizováno  10:48

NEJ Z LIGY: Úder do rozkroku za žlutou i prokletý Ramírez. A koho to objevil Zlín?

Že by snad pořadí v čele tabulky zůstalo chvíli neměnné? Ne! Závody o první místo ve fotbalové lize nekončí, teď je zase vedoucím celkem Slavia, která po výhře 2:0 nad Baníkem o skóre přeskočila...

3. listopadu 2025

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků...

3. listopadu 2025  9:58

Kováč po Slovácku: Zareagovali jsme skvěle, žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře v derby s Jabloncem si fotbalisté Liberce vyslechli kritiku i nadávky fanoušků. Ve 14. ligovém kole však odpověděli tím nejlepším způsobem a poslední Slovácko na jeho hřišti smetli...

3. listopadu 2025  9:31

Nejistá a křehká, venku bezradná. Sparta vypadala, jako by se vrátila o rok zpátky

Jakmile zjistil, že dostane od obránců na útočné polovině dost prostoru i času, aby se s balonem otočil, protože ho nikdo ze sparťanů natěsno nedostoupil, senegalský útočník Abdallah Gning neváhal....

3. listopadu 2025  9:15

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Může to být potřebná facka, řekl Haraslín po Karviné. Pískot fanoušků chápal

Zřejmě měl být tím esem na závěr, které nakonec zvrátí vývoj nepříjemného zápasu. Jenže uzdravený sparťanský kapitán Lukáš Haraslín jen sledoval, jak si Karviná vzala vedení zpět. „Byl to z naší...

3. listopadu 2025  7:27

Okouzlil i Arsenal, ale vytratil se. Graiciar o stresu či nové práci: Hledám smysl života

Premium

Odjakživa patřil mezi top fotbalové talenty Česka. Ve čtrnácti letech na zkoušce v anglickém Arsenalu, který o něj stál. V osmnácti na odchodu do italské Fiorentiny, která za něj zaplatila desítky...

3. listopadu 2025

