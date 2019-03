V Seville statečně, ale s chybami. V odvetě musíme hrát líp, ví Trpišovský

Den před odvetou osmifinále Evropské ligy proti Seville se slova slávistického kouče točila právě i kolem kudrnatého mladíka s číslem 33.

Alex Král nečekaně rychle prorazil do základní sestavy červenobílých a v úterý dostal svou první pozvánku do národního týmu.

„Je na svůj věk mimořádně vyspělý: fotbalově i mentálně. I proto jsme ho v zimě přiváděli, i když to spoustu lidí překvapilo. V Teplicích hrál v obraně, u nás je záložníkem a zvládá to perfektně. Smekám před ním,“ reagoval Trpišovský na dotazy novinářů.

Právě díky Králově šťastné trefě jste ze Španělska přivezli remízu 2:2 a před odvetou jste v nadějné pozici.

Očekávám velmi podobný zápas jako v Seville, ale doufám v lepší výkon. Hráli jsme statečně, solidně, ale bylo v tom také spoustu chyb. Bylo by trestuhodné, kdybychom je zopakovali. Věřím, že jsme schopní zahrát lépe.

V Evropské lize jste v aktuálním ročníku ještě neinkasovali, budete na to opět spoléhat?

Přiznám se, že mě ta bilance spíš straší, protože každá série jednou končí a často se tak děje v úplně nejnevhodnější dobu. Co si vybavuju, v prvních třech domácích zápasech jsme soupeře pustili snad k jediné střele, zato Genk tady měl tři gólovky, při nichž nás výrazně podržel Ondra Kolář. Pokaždé je to souhra mnoha věcí, okolností. V Seville jsme dostali branku po signálu ze standardky a po naší chybě v rozehrávce, kterých se musíme vyvarovat, protože je Sevilla dovede nekompromisně ztrestat.

Rychlost jejich hráčů je až děsivá.

Ale já bych pochválil i naše kluky. Když jsem úvodní utkání znovu podrobně sledoval, viděl jsem, jak obstáli v běžeckých a rychlostních soubojích.

Objevil jste ve hře soupeře ještě něco nového, když jste studoval jeho víkendový zápas se San Sebastianem? Útočník Ben Yedder zazářil hattrickem a Sevilla vyhrála 5:2.

O kvalitách Ben Yeddera jsme samozřejmě věděli dopředu. Pak se nám ukázal hned v úvodní minutě prvního zápasu: pustili jsme ho do šance a on ji proměnil. Na druhou stranu musím říct, že po zbytek utkání na něj kluci hráli velice dobře. Naštěstí, protože jemu stačí fakt málo. Proměnit šanci je pro něj stejná samozřejmost jako pro nás otevřít auto.

Slavia Praha - Sevilla FC odveta osmifinále Evropské ligy se hraje ve čtvrtek od 21 hodin Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko - Sčerbakov, Dmitrijev (všichni Bělorusko). Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Deli, Zelený - Souček, Král - Masopust, Stoch, Zmrhal - Škoda.

Sevilla: Vaclík - Mercado, Kjaer, Gómez - Navas, Banega, Rog, Sarabia, Promes - Ben Yedder, El Haddadi.

A San Sebastian mu šance nabídl.

Měl tři a dal z nich tři góly. Je pořád stejně dobrý, stejně jako celá Sevilla. Znovu ukázala obrovskou ničivou sílu dopředu, dala pět gólů, ale šancí měla snad patnáct.

Překvapení v sestavě chystáte?

Měli jsme čtyři varianty, jak nahradit vykartovaného Vláďu Coufala a věříme, že jsme vybrali tu nejlepší možnou. O složení, ve kterém vyběhneme, už máme jasno a vědí to i hráči, aby měli čas se na zápas nachystat.

Nastoupíte jako před týdnem bez typického útočníka?

Varianta, že klasický hrotový hráč tentokrát v sestavě bude, je ve hře. Musíme být dostatečně aktivní, abychom se nedostali pod velký tlak a Sevilla neměla příliš velké držení máče. Nemůžeme si myslet, že to odbráníme na nula nula.