Anderlecht jako návrat do dětství. Trpišovský o soupeři i šanci na postup

Takže: hrát nebude Simion Michez, který má přitom s belgickým fotbalem i konkrétně s Anderlechtem osobní zkušenost. Jenže po svižném vstupu do českého angažmá se mu poslední zápasy nepovedly.

Slavia – Anderlecht ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

A Slavia už ve čtvrtek večer nemá kam couvnout.

Anderlecht potřebuje porazit, aby se vyšvihla zpátky na postupové pozice. „Vůbec si nepřipouštíme, že bychom v Evropě na jaře nebyli,“ hlásí trenér Trpišovský.

Z pěti zápasů však máte jen čtyři body, Anderlecht je na jedenácti a v pohárech ještě neprohrál.

Čeká nás podobný zápas, jako jsme v Evropě letos několikrát absolvovali. Anderlecht má výrazné individuality. A že jsou v dlouhé tabulce na pátém místě a mají dobrý bodový zisk ukazuje, že jsou schopní své zápasy zvládat. Venku porazili třeba i Real Sociedad.

Svalili i Ludogorec a Ferencváros, remizovali s lotyšským RFS a s Portem. Slušné, že?

Jsou na dobré vlně, ale zároveň mají utkání, kdy výkonnost není nejlepší. O víkendu na poslední chvíli zachraňovali vítězství s Beerschotem. Záleží, k čemu je donutíme, jak zápas povedeme. Jestli se budeme prezentovat stejně jako v ostatních domácích duelech v Evropě, věřím, že si vytvoříme tlak a soupeř bude chybovat.

Po zápase s Anderlechtem vás v Evropské lize ještě v lednu čekají PAOK venku a Malmö doma.

Už po losu jsme věděli, že pro nás budou klíčové domácí zápasy. Bohužel jsme posledně s Fenerbahce neudělali ani bod, což nás dostalo do situace, kdy je pro nás duel s Anderlechtem extra důležitý. Přirovnal bych to k play off, jako když jsme hráli v srpnu proti Lille o Ligu mistrů. Musíme do toho dát všechno, držet intenzitu, soupeři to co možná nejvíc znepříjemnit a vytvořit si dobrou výchozí pozici před lednem, kdy může být zase úplně jiná situace.

Ofenzivní hvězdy soupeře znáte z minulosti. Dolberg proti vám nastoupil za Nice, Dreyer zase za Midtjylland. Je to výhoda?

Známe je typologicky, někteří hráči si na ně sáhli přímo v zápase. Pamatujeme si, jak byl Dreyer důležitý pro Midtjylland, klasické křídlo, levonohý, s dobrým zakončením a driblinkem, má skvělé finále. Dolberga se nám proti Nice podařilo dobře eliminovat a já doufám, že v tom budeme pokračovat. Jsou tam i další šikovní fotbalisti, třeba Stroeykens, který ale o víkendu střídal a nedorazí. Podceňovat ale v Evropě nesmíte nikoho, každý z hráčů je schopný udělat rozdílovou věc, rozhodnout.

Můžete si něco vzít i z letních soubojů s Unionem Saint-Gilloise, který v minulé sezoně skončil před Anderlechtem?

Spíš je fajn, že máme lepší představu o belgické lize. Na přípravu na Union jsme měli dost času a viděli spoustu zápasů i konkrétních hráčů. A když si teď pustíte třeba utkání Anderlecht - Genk, uděláte si lepší obrázek o výkonnosti jednotlivých týmů, než když to vidíte z voleje. I belgická liga má svá specifika a věci, které se opakují. Na druhou stranu evropské poháry se hrají trochu jinak.

Jak se rozhodujete o sestavě i s ohledem na nedělní duel v Teplicích, který bude jistě zcela odlišný?

Mám samozřejmě v hlavě, kteří hráči nám typologicky pomůžou ve čtvrtek a kteří spíš v neděli Teplicích. Ale s klukama se o tom nebavím, protože teď je pro nás jednoznačná priorita zvládnout Anderlecht. Rozhodně se nebudeme na nic šetřit, potřebujeme získat tři body a až po utkání, v jedenáct hodin večer, můžeme řešit, co bude v Teplicích.

Mimochodem, v Anderlechtu v minulosti působila řada českých hráčů včetně Stanislava Vlčka, vedoucího týmu ve Slavii. Jak soupeře vnímáte vy?

Pozitivně, protože Anderlecht byl jedním z prvních zahraničních klubů, které jsem měl jako kluk možnost sledovat v televizi. Bylo mi osm nebo devět let, když jsem viděl útočníka Luca Nilise, mého velkého oblíbence. Anderlecht jsem považoval za jednoho z gigantů, který se dostával v Evropě vždycky daleko a vychoval spoustu vynikajících hráčů: Vincent Kompany, Enzo Scifo, velikáni své doby. Jen mě mrzí, že si s nimi nezahrajeme venku.

V létě jste v Lotto Parku narazili na zmiňovaný Union.

A na mě to hrozně dýchlo, historický stadion, přímo v zástavbě, krása. Právě i Standa Vlček mi tehdy vyprávěl. Vím, že Slavia se už s Anderlechtem v minulosti utkala, ale pro mě to bude poprvé v kariéře. Hrozně se těším a i vzhledem k tomu, co jsem říkal, je to pro mě trochu návrat do dětství. Na tuhle éru rád vzpomínám.