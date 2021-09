Pozor na ztráty v přechodové fázi, varuje kouč Slavie. Řeší, koho na stopera

Union Berlín, sedmý tým minulého ročníku německé ligy, rozhodně nebude navzdory evropské premiéře outsiderem.

„Každý týden hrají s Bayernem, Dortmundem, Leverkusenem a tak dále. Z toho, jak se prezentují v lize, víme, na jaké úrovni jsou, jakou kvalitu mají v hráčském kádru. Mají hodně zkušeností s těmito zápasy, takže bych v tom rozdíl nehledal,“ přemítal Trpišovský.



„Rozhodně aktuální rozpoložení, pohoda v týmu.“

Slavia Praha - Union Berlín ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

Loni jste na úvod základní skupiny prohráli. Bavili jste se o tom? Co udělat, aby se takový start neopakoval?

Sice ano, ale čeká nás jiný tým. I náš tým prošel obměnou. Navíc jsme hráli v Beer Ševě, teď doma, moc podobných prvků tam není. Spíš vnímáme, jaký soupeř proti nám stojí, snažíme se na něj co nejlépe připravit.

Jaké jsou jeho přednosti? Na co si dát pozor?

Je to typický bundesligový tým, s čímž máme za poslední roky díky Dortmundu a Leverkusenu zkušenosti. Union hraje v jednom rozestavení na tři stopery, aktuálně šest zápasů beze změny v sestavě. Je to sehraný, organizovaný mančaft. Je velice silný ve středu hřiště, po zisku míče vyráží do brejků, nahoře má dva typologicky rozdílné útočníky. Musíme se vyvarovat ztrát uprostřed hřiště a dát si pozor na brejky.

S čím na Union chcete vyrukovat?

Musíme dobře držet balon, dostat Union do poslední třetiny hřiště. Věřím tomu, že když ho tam budeme mít zatlačený, tak přes některé situace, které jsme si ukazovali, jsme schopní dostat se do šancí. Ale znovu opakuju, bez ztrát v přechodové fázi. V tom je asi nejsilnější stránka Unionu: hráči získají balon důrazem ve středu hřiště a vyrazí ve čtyřech pěti do brejku. Hrajeme doma, takže je nebudeme chtít pustit do hry. Ale musíme mít na paměti, v kterých fázích se můžeme pustit do rizika a kdy ne.

Už máte v tréninku marody Tarase Kačarabu s Ivanem Schranzem? Budete je moci využít?

Od pondělí jsou v plném tréninku, budou k dispozici. Trénuje už také Aiham Ousou. Peter Olayinka ještě po zranění a drobné operaci dohání kondiční manko.

Naopak nastoupit nemůže kvůli karetnímu trestu Tomáš Holeš. Bude náročné jej nahradit?

Je to nepříjemné, Tomáš hraje ve velice dobré formě. Je to univerzál, silný ve standardkách, což je další přednost Unionu. A také dlouhé auty, jejich obránci mají metr devadesát, jsou nepříjemní v zakončení. Tomáš sice nemá takovou výšku, ale je jedním z našich nejlepších hlavičkářů. Navíc je důležitý pro komunikaci a organizaci hry při absenci Ondry Kúdely. Ale nedá se nic dělat, příležitost dostanou ostatní.

Holeš hrál v neděli proti Slovácku na stoperu s Ladislavem Takácsem. Máte už jasno o složení stoperské dvojice?

O jednom máme jasno, u druhého se rozhodujeme mezi dvěma variantami. Rozhodne se podle tréninku a videa, podstatná bude také typologie soupeře. Plus v neděli budeme jednoho z nich potřebovat na Bohemku.

Bude se základní sestava podobat víc začátku utkání se Slováckem, nebo jeho konci? Naskočili Traoré, Stanciu, Oscar či Tecl...

Dobrý dotaz. Určitě nebude stejná, budou tam změny. Holeš nemůže hrát, bude Taras Kačaraba. Spíš se to bude blížit sestavě, která to utkání končila.

Evropská konferenční liga je nová soutěž. S čím do ní vstupujete? Jaká máte očekávání? Jaké jsou cíle?

Jsme ve skupině zajímavých soupeřů a jsme rádi, že po dlouhé době budeme hrát s týmem z elitní ligy před kulisou. Lidi a atmosféra, to dřív chybělo. Cílem je uspět v každém zápase. Pro některé hráče to bude zkouška na evropské scéně, někteří na ní budou debutovat. Je to ale skvělá šance ukázat se v Evropě. Odchody od nás do ciziny byly v poslední době na základě výkonnosti v pohárech či reprezentaci.