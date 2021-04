Trpišovský: Jestli budou penalty, jdu do kanceláře, abych šetřil nervy

Před soubojem, po němž se může vyšvihnout mezi nejlepší čtyři mužstva Evropské ligy, se tým nechce rozptylovat vnějšími vlivy. Zvlášť, když si tým z Londýna do domácího duelu přivezl slibnou remízu 1:1.

„Potřebujeme maximální výkon, hráči se musí dotknout svého výkonnostního stropu,“ tuší trenér Jindřich Trpišovský.

Nebojíte se, že budou mít hráči v hlavách, že jim k postupu stačí i bezgólová remíza?

Máme dostatečně zkušený kádr. Už jsme si v Evropě něčím prošli a víme, že je důležité na výsledek prvního zápasu vůbec nemyslet. Půjdeme do toho jako do ligového utkání, které chceme vyhrát.

Pomůžou i Sima s Olayinkou, kteří o víkendu ze zdravotních důvodů nenastoupili?

Zkoušeli trénovat a podle indicií, které máme, by jeden z nich mohl být k dispozici a nastoupit v základní sestavě. Ten druhý by pak mohl zasáhnout alespoň na nějakou část zápasu, dejme tomu na dvacet minut.

Jak důležitý je právě Olayinka pro váš tým?

Má hodně za sebou, je dostatečně zkušený, vždyť s námi v Evropě prošel těmi nejtěžšími boji. Jeho mentalita je pro nás důležitá. Navíc je v pohárech produktivní, střílí důležité góly a sbírá asistence. Jeho styl je pro nás také důležitý, ať už napadání či jeho přínos v pokutovém území.

Nezvažujete vzhledem k výsledku z prvního utkání nasazení více defenzivnějších hráčů?

Jsme v takovém podstavu, že je nemáme ani na lavičce. Pro tyhle soutěže navíc platí dvakrát tolik, že kdo nastoupí, musí být komplexní. O co jsem horší v defenzivě, o to musím být lepší směrem dopředu. Aby měl soupeř víc starostí se mnou než já s ním. My tak máme tým poskládaný, třeba obránci musejí zvládat obě činnosti. Náš styl to vyžaduje.

Slavia čeká na postup do semifinále celé čtvrtstoletí, cítíte napětí?

Dostat se do situace, ve které jsme, chce obrovskou porci trpělivosti a kvality. Pamatuju si, jak nám před dvěma lety ve čtvrtfinále proti Chelsea chyběli někteří důležití hráči a postup nám o fous utekl. I teď jsme některé důležité postavy ztratili, ale zároveň jsme si v prvním utkání na Arsenalu ověřili, že i bez nich jsme schopni se soupeři vyrovnat. Doma to chceme zopakovat.

Co od Arsenalu v odvetě očekáváte?

Dle postavení v tabulce je zřejmé, že upřednostnili Evropskou ligu před Premier League. O víkendu nechali některé hráče odpočinout, jiné doléčit. Vědí, že Evropská liga je možná jejich jediná cesta do pohárů. A hraje se o semifinále, nikdo nic nepodcení. Mají trenéra, který byl skvělým hráčem, pak byl dlouho u Guardioly, chystají se určitě podobně jako my. Hledají se nuance, určité cesty, jak se k soupeři dostat, na co si dát pozor.

Věřili byste si, kdyby došlo až na penalty?

Na pokutové kopy, doufám, nedojde. Opakoval bych se, ale vždycky jsem litoval trenérů i hráčů, když v důležité chvíli rozhodoval rozstřel. Připadá mi to strašně nespravedlivé. Já bych to asi psychicky nevydržel, šel bych do kanceláře a počkal bych, než mi někdo přijde říct, jak to dopadlo.