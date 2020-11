Je složité porazit špičkového soupeře dvakrát po sobě, varuje Trpišovský

„To je sice pravda, ale také jsme v tom zápase třicet minut nehráli dobře a ve druhém poločase jsme dali pět gólů z brejkových situací, protože se soupeř snažil dohnat skóre,“ řekl Trpišovský o víkendové kanonádě mistra v Opavě.



„To nejhorší, co by se nám mohlo stát, že budeme kvůli jednomu výsledku létat v oblacích. Čeká nás úplně jiný soupeř a jiná soutěž, Nice má velkou kvalitu a určitě podají mnohem lepší výkon než v zápase, který jsme s nimi odehráli v Praze.“

Ten vám nadmíru vyšel. Vítězství 3:2 i s okleštěnou sestavou se příliš nečekalo.

O to těžší to teď pro nás bude. Respektujeme sílu soupeře, je to špičkové mužstvo francouzské ligy a my víme, že není jednoduché porážet takové týmy dvakrát po sobě. Musíme být mnohem ostražitější než doma.

Očekáváte změny ve způsobu hry Nice?

Těžko říct, protože nevíme, v jakém jsou momentálně rozpoložení. Poslední utkání odehráli před třemi týdny, teď už sice znovu trénují pohromadě, ale je to podobné jako u nás: každý hráč se po covidu vrací v trochu jiné formě. Nice je navíc variabilní, mění dvě různá rozestavení a při posledním utkání v Monaku dokonce zkoušeli i třetí. Mám pocit, že po zranění stopera Danteho hledají vhodné složení i systém, takže musíme počítat se vším a třeba i vhodně zareagovat v průběhu rozehraného zápasu.

Vnímáte utkání jako klíčové vzhledem k vývoji skupiny? Pokud zvítězíte, mohli byste teoreticky už příště s Beer Ševou útočit na postup.

To se teprve uvidí. Výsledky, zvlášť v této covid době, mohou být různé. My víme, že potřebujeme odehrát co nejlepší zápas, musíme se soustředit na sebe a získat nějaké body. Teď není chvíle na to se zabývat tím, co bude dál.

Ale s remízou byste teoreticky mohli být spokojení, nebo ne?Nejdůležitější bude náš výkon. Pokud se odrazíme od našeho prvního vzájemného zápasu a dokážeme soupeři vnutit náš způsob hry, teprve potom můžeme přemýšlet o tom, co si ze zápasu odneseme. My nejsme tým, který by chtěl a uměl hrát na remízu, pokud bude šance, chceme tady vyhrát.