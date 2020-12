Trpišovský: Jsem rád, že nás Evropa bere, máme respekt a musíme ho potvrzovat

Byl by to úspěch, na který žádný z českých týmů nedosáhl přes čtyři roky. „Vážíme si toho, že můžeme hrát v pohárové skupině o první místo. Není to tak častý jev, pro nás velký svátek,“ tvrdí Jindřich Trpišovský, trenér slávistických fotbalistů, před večerním utkáním na půdě Leverkusenu.