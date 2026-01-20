Před šesti lety se svým týmem katalánský velkoklub pořádně potrápil. Na Camp Nou se hrálo 0:0, doma slávisté podlehli těsně 1:2.
„Prohráli jsme polovlastním gólem ze standardky, měli jsme vysoké držení míče a trochu i smůlu, že jsme neuhráli lepší výsledek,“ vybavil si kouč.
V úterý po poledni na tiskové konferenci mluvil takřka čtyřicet minut. Na otázky odpovídal obšírně, dopodrobna své myšlenky vysvětloval. „Když je tu Barcelona, tak je to pro mě pořád neuvěřitelné,“ přemítal Trpišovský.
Proto vás i mrzí, že nedorazí v plné síle s potrestaným Yamalem a zraněným Ferranem Torresem?
Když je možnost, aby fanoušci viděli takový tým a naši hráči se na hřišti mohli potkat s těmi úplně nejlepšími, tak je to samozřejmě škoda. Soupeři budou chybět, na druhou stranu ve špičkovém klubu musí mít náhradu. Ale mě to mrzí, možná že někteří kluci už nebudou mít šanci si proti Yamalovi zahrát. Já jsem radši, když je soupeř kompletní, protože takový zápas beru jako svátek.
Slavia – Barcelona
středa 21.00
rozhodčí: Kavanagh - Cook, Hussin (všichni Anglie)
Předpokládaná sestava Slavie: Staněk – Holeš (Vlček), Zima, Chaloupek – Douděra, Moses, Sadílek, Bořil – Provod, Chorý, Sanyang.
Sedmý zápas v základní fázi, Slavia má tři body za remízy s Bodö/Glimt, v Bergamu a doma Bilbaem. Prohrála s Arsenalem, na Tottenhamu a na Interu. Příští týden hraje na Kypru proti Pafosu. Pokud by obě lednová utkání základní fáze vyhrála, má naději na postup do vyřazovací fáze.
Až tak?
V Barceloně jsou nejlepší hráči, nejlepší trenéři, je to absolutní špička. Barcelona, to je prostě pojem, absolutní gigant. Vždyť když se díváte na fotbal i ve třetí třídě a něco se povede, řeknete, že hrají jak Barcelona... Vážím si toho, že jsme mohli hrát i tam. Měl jsem období, kdy jsem Barcelonu hodně sledoval, hlavně v éře Guardioly. Miloval jsem Xaviho. Dneska mají Raphinhu, Yamala. Kdybych měli vyjmenovat všechny ocenění, trofeje, Zlaté míče, které její hráči získali, budeme tady do rána.
Jste tým Barcelona, nebo Real Madrid?
Když je El Clásico, spíš fandím tomu týmu, kde mám své oblíbence. Podobně to mám ve všech sportech.
Jak vy konkrétně na Barcelonu připravujete taktiku?
Když zakládají akce, vyvinout obrovský tlak na míč. K tomu potřebujete maximální nasazení, abyste je nenechali kombinovat. Musíte je dostupovat, což s sebou nese velké nároky na naše hráče. Jde o to najít poměr v riziku, když napadáte bez zajištění. Spousta týmů to na ně takhle hraje, pak záleží na rozhodnutí hráčů na hřišti, jak riziko vyhodnotí.
A při zisku míče se nesmí panikařit. Souhlasíte?
Přesně tak, chce to přežít první represink, míč hned neztratit a taky si na balonu umět odpočinout, nechat soupeře, ať se taky proběhne. To jsou základní věci. Celé je to ale o tom, v jaké jste pohodě, jak se vám v zápase daří. Pro nás bude nejdůležitější, jak se projevíme po zisku míče a jak budeme schopni hru otáčet.
Lze Barcelonu něčím překvapit?
Tím, co se nám daří proti silným týmů. Intenzita hry, obranná fáze, vyvíjet tlak na soupeře. Doufám, že nám to půjde. Chceme se ukázat co nejlíp. Věřím, že se dostaneme do slibných příležitostí, třeba ze standardek.
Soutěžní zápas jste hráli naposled takřka před čtyřiceti dny, Barcelona měla naopak program nabitý. Jste v nevýhodě?
Když dlouho nehrajete, vždycky trochu nevíte, jak budete vypadat. Máme za sebou volno, vánoční svátky a přípravu. Až samotný zápas ukáže, jak na tom jsme. Shodou okolností to je zápas proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Prověří nás hodně.
Jakou roli může hrát domácí prostředí a především chladné počasí, na které soupeřovi hráči zvyklí nejsou?
My jsme se ze Španělska vrátili o víkendu, taky jsme se zahřáli. Když jsem byl tady na fotbale v neděli dopoledne, rozdíl byl sedmadvacet stupňů. Ale nemyslím si, že se to na soupeři nějak projeví, mají s tím zkušenosti. Jako my se v létě musíme někde vyrovnat s extrémně vysokou teplotou, oni si poradí se zimou. Bavili jsme se o tom už před zápasem s Bilbaem, že by zima mohla být naší výhodou, ale oni se s tím srovnali. Trenérem Barcelony je Němec, to je kousek odsud, takže ví, co ho čeká. Je to spíš jen téma před zápasem, na hřišti už to pak nevnímáte.
Projeví se skutečnost, že o víkendu Barcelona prohrála po jedenácti zápasech?
Udržet sérii není jednoduché, to moc dobře známe. Tuším, že jsme v lize neprohráli dvacet utkání. Když porážka přijde, mužstvo zpozorní a většinou podá lepší výkon. A taky se říká, že velké týmy dvakrát za sebou neprohrají.
V Lize mistrů je Barcelona v průměru, proti vám nutně potřebuje zvítězit a bude pod tlakem. Může to být vaše výhoda?
Těžko odpovídat za ně, ale pro Slavii je ta situace horší. Když jsme tady začínali, soupeři nás neznali a někdy nás podcenili. Nebo jsme je zaskočili intenzitou a oni se už do utkání nedostali. Ale když si dají pozor, o tenhle faktor přijdete. Teď se sešlo, že naposled prohráli a ještě tady potřebují zvítězit. Původně tady neměli ani trénovat, ale to změnili a trénink si objednali. To je důkaz, že se maximálně soustředí.
Barcelona si na vás dá pozor už proto, že jste s ní minule odehráli dva vyrovnané zápasy, viďte?
Doba se změnila. Je lepší dostupnost informací, stoupl význam analytiků a vzhledem k situaci v tabulce to je pro ně důležitý zápas. O nás budou mít informací spoustu. Je tam jiný trenér, tým se hodně změnil stejně jako ten náš. V něčem jsme byli silnější, teď jsme v něčem jiní. Co se týče Barcelony, mají lepší organizaci hry, tým je víc pracovitý bez míče. Tehdy Messi se Suárezem stáli na polovině, někdy i Griezmann, a tým bránil v sedmi. My jsme je pak mohli v určitých prostorech přečíslovat. Dnes mají víc rychlostních hráčů. Celkově bych moc podobností nehledal. Nám může pomoct týmový a obětavý výkon, jako nám to pomohlo v Bergamu nebo s Bilbaem. Potřebujeme zvýšit držení míče, v tom je naše šance. Tenkrát to tak bylo, proto jsme s nimi odehráli výborný zápas. Věřím, že tentokrát okolnosti půjdou v náš prospěch a lidi si zápas užijí.
V současném ročníku Ligy mistrů v každém z předchozích pěti duelů Barcelona dostala gól. Dá se v tom něco vypozorovat?
Hrají hodně ofenzivně a někdy se zapomenou, nevrátí se a protivník má možnost útočit do rozhozené obrany. Hodně zkracují hřiště, chytají útočníky do ofsajdu, jde tam o milimetry a někdy jim to nevyjde. Pak jim chodí sami na bránu.
K dispozici máte kompletní soupisku. Jak těžké je hráčům říct, že proti Barceloně zrovna ten a ten v sestavě nebude?
To je na fotbale možná to nejhorší. Všichni víme, co nás čeká za zápas a hrát chtějí všichni. Každý chce být v základu, nebo aspoň naskočit a mít minuty. Proto většinou střídáme pětkrát, aby se tam kluci dostali. Ale hrát musí ti nejlepší a nejlíp připravení. Sentiment musí jít stranou, musíte se obrnit. To patří k fotbalu a velkému klubu. S tím sem hráč jde. Odměnou mu pak jsou trofeje.
Váháte s rozestavením, jestli hrát na tři stopery, nebo na čtyři zadáky v řadě?
V tom jsme zrovna měli jasno delší dobu. Barcelonu známe, vidíme ji často v televizi. Ať za ně nastoupí kdokoli, struktura hry je jasná. My s určitým rozestavením začneme, ale u nás je to hodně hybridní v přechodu nahoru. Větší důraz na rozestavení je při zakládání útoků, než když stojíte v obranné fázi. Ale připravujeme i druhou variantu, abychom s tím mohli hnout.