Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Ministr Lomský se moc dlouho nerozmýšlel: „Měli bychom. Jaroslava Vejvodu, který byl s naší Duklou mimořádně úspěšný a teď zrovna nikde netrénuje.“
A tak vzniklo pojítko i mezi Legií a Spartou, čtvrtečními soupeři v Konferenční lize.
Jaroslav Vejvoda, legendární trenér pražské Dukly, byl také skvělým útočníkem, se Spartou získal ve čtyřicátých letech tři tituly a v 75 ligových zápasech za ni dal šedesát gólů.
„Celou válku hrál za Spartu, byl to velmi dobrý hráč. Dostal se i do reprezentace, ve svém jediném startu dal branku, ale ve Vítkovicích s Maďarskem jsme 1:2 prohráli. Větší úspěchy měl jako trenér,“ vzpomíná Miloslav Jícha, dlouholetý sekretář Dukly.
Vejvoda také „stvořil“ Kazimierze Deynu, asi nejslavnějšího polského fotbalistu všech dob. Sám říkal, že společně s Josefem Masopustem, držitelem Zlatého míče za rok 1962, to byli nejlepší hráči, které kdy vedl.