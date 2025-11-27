Jarda, Basinek, Napoleon. Jak se u sklenky koňaku zrodila česká legenda v Legii

Jaroslav Vejvoda | foto: Profimedia.cz

Miloslav Novák
  16:00
Od našeho zpravodaje v Polsku - Na jaře roku 1966 tehdejší československý ministr obrany generál Bohumír Lomský během návštěvy Varšavy zavítal také na Polský armádní stadion, kde je doma Legia. Klubový prezident Zygmunt Huszcza se nad sklenkou koňaku v jednu chvíli k Lomskému přitočil. „Neměli byste v Praze trenéra, který by mohl převzít náš klub?“

Ministr Lomský se moc dlouho nerozmýšlel: „Měli bychom. Jaroslava Vejvodu, který byl s naší Duklou mimořádně úspěšný a teď zrovna nikde netrénuje.“

A tak vzniklo pojítko i mezi Legií a Spartou, čtvrtečními soupeři v Konferenční lize.

Jaroslav Vejvoda, legendární trenér pražské Dukly, byl také skvělým útočníkem, se Spartou získal ve čtyřicátých letech tři tituly a v 75 ligových zápasech za ni dal šedesát gólů.

„Celou válku hrál za Spartu, byl to velmi dobrý hráč. Dostal se i do reprezentace, ve svém jediném startu dal branku, ale ve Vítkovicích s Maďarskem jsme 1:2 prohráli. Větší úspěchy měl jako trenér,“ vzpomíná Miloslav Jícha, dlouholetý sekretář Dukly.

Vejvoda také „stvořil“ Kazimierze Deynu, asi nejslavnějšího polského fotbalistu všech dob. Sám říkal, že společně s Josefem Masopustem, držitelem Zlatého míče za rok 1962, to byli nejlepší hráči, které kdy vedl.

